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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
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 В группу, вылетевшую в Тегеран, вошли специалисты высокого уровня, результаты их работы будут очень качественными, - секретарь СНБО Данилов

После большого количества консультаций была сформирована группа из представителей высокого уровня, в которую входят представители 12 учреждений.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии после вылета в среду вечером в Иран самолета Минобороны Украины с экспертами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Будет проходить идентификация тел, будут выясняться обстоятельства, при которых произошла эта трагедия. Это люди достаточно высокого уровня. Мы думаем, что результаты работы этой группы будут очень качественными. Хотели бы еще раз подчеркнуть, что мы выражаем соболезнования родным и близким всех погибших в этой катастрофе, но наша главная задача - разобраться, почему это произошло", - сказал он.

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Данилов отметил, что в течение среды было проведено большое количество консультаций с партнерами, с украинскими представителями, как на территории Украины, так и за ее пределами, которые оказывали необходимую помощь и консультации в связи с трагическими событиями, произошедшими в Тегеране.

"Была сформирована группа из представителей высокого уровня, которая сейчас отправляется в Тегеран, в которую входят представители 12 учреждений. Все ведущие учреждения, которые должны принимать в этом участие, представлены в этой группе. В целом состав группы насчитывает 45 человек, и они отправятся в Тегеран, чтобы сделать все необходимое, что должно сделать наше государство", - подчеркнул он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Также смотрите: Акция памяти жертв авиакатастрофы в Иране проходит в аэропорту "Борисполь". ФОТОрепортаж

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

Источник: https://censor.net.ua/n3168869
 
 
 Топ комментарии
 
Щось в останніх новинах не видно зебобіків. Навіть на обрії? Аууу, де ваш бох?
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персы уже раследование "провели", - виновные назначены!
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главноє - воврємя смицца в нєвиіграшний момєнт просранства і врємєні
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Збирати всіх спеціалістів на одному літаку, це ризик! Такий літак точно зіб'ють, якщо не росіяни то якісь сирійці чи іранці. Спеціалістів потрібно везти не великим літаком Іл-76, а меншим літаком Ан-178 в кілька рейсів, це більш безпечно, у випадку повторного нападу не загинуть всі українські фахівці!
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про Ісфахан-2002 згадало?
нє дождьошся!
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Згадався минулий катастрофічний провал рятувальної експедиції на Іл-76, який не долетів в Катманду та Шкіряка який засмагав на злітній смузі в Індії! Колеса запасні взяли з собою? А Шкіряка взяли?
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Игорь!.. звонил Трамп, спрашивал сколько стоит нанять тебя советником по всем вопросам?!
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Ты думаешь иранцы их куда то допустят? Там кацапы командуют парадом.
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Щось в останніх новинах не видно зебобіків. Навіть на обрії? Аууу, де ваш бох?
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главноє - воврємя смицца в нєвиіграшний момєнт просранства і врємєні
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Ты больше за своего переживай.
Завтра на допрос,как ни как.
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мы ж не порохоботы, у нас нет ни бога ни царя, как теперь ты будешь спать зная это?
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Надо к канадскому посольству цветы принести
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персы уже раследование "провели", - виновные назначены!
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Обіцянкі- цяцянки... знов нуль результату і лише все в майбутньому.
Зробіть спочатку хоть щось, а потім по факту відзвітуйте!
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Вспомнилось как в 2015 году Зорян Шкиряк взял в Непал свою гражданскую жену в качестве "специалиста психолога"... Надеюсь в этот раз так же не получится.
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Тут версии две, это виноват Иран, или это виноват Беня.
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Зорян, Шкиряк и баба их есть?
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Нету, все подобные специалисты сейчас востребованы в Омане или в Куршавеле, Ну или может , кто защищает пляжи Лазурного берега, от нацистов - террористов
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Опасная командировка получится.
На подлете к Тегерану добавится седых волос пассажирам((...
Все помнят, как верхушка польская погибла в авиакатастрофе под Смоленском.
Удачи, и успешного приземления.
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Пишут, что в Омане Зеленский встретился с министром, который поддержал Иран в конфликте из-за ликвидиации американцами генерала Касыма Сулеймани.
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Персы поморочат голову, потом повредят черные ящики, и оставят Украину с многомиллионными исками родственников погибших и подмоченной репутацией. Именно это и будет при ,технической неиспрвности,..
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Тут надо сказать, что в зависимости от технической неисправности может быть подмочена репуатция Украины, а может быть и Боинга. А он еще от Максов не отмылся.
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Не хочется не верить но мы уже видели специалистов высокого уровня в команде ЗЕ, высота их ниже плинтуса!
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В Twitter сейчас активно форсят инфу с данной фотографией. На ней часть ракеты ЗРК «Тор», которая якобы была найдена во дворе частного дома, рядом с местом крушения Боинга.

До групи, яка вилетіла в Тегеран, увійшли фахівці високого рівня, результати їхньої роботи будуть дуже якісними, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 5995
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блин ребята, вы так точно определяете где было сделано фото, я в восторге. Это ведь точно Иран, да? Ну да, нигде в мире же больше невозможно сделать фотку! Все сходится.
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А Зеленский тем временем пролетел из Омана над Ираном в Москву....
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Втік до мааскви. А Проффесор втік до Ростову, лошара.
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Надеюсь, єтот десант согласован с правительством Ирана...
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Там є свої шахтьори і трахтористи, які нікому не підчиняються.
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