 Самолет с украинскими специалистами вылетел в Иран, - Офис Президента. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук пресс-секретаря президента Юлии Мендель.

"Самолет с украинскими специалистами отправился в Иран. Среди них - представители службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ. Они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев", - говорится в сообщении.

Читайте: Самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы вечером вылетает в Иран, - Зеленский





Также читайте: Минобороны предоставит помощь в организации мероприятий по выяснению обстоятельств крушения самолета в Тегеране, - Загороднюк

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.

Также читайте: До 8 января ни одна страна не предостерегала от полетов над Ираном, - "Украэрорух"



