 Самолет с украинскими специалистами вылетел в Иран, - Офис Президента. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук пресс-секретаря президента Юлии Мендель.
"Самолет с украинскими специалистами отправился в Иран. Среди них - представители службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ. Они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев", - говорится в сообщении.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.
То, что сейчас вытворяет экс-клоун, уже не входит не то, что в рамки приличия или здравого смысла, а просто - ни в какие рамки. Мало того, что оно уехало с непонятной целью в офшорную зону своей бабушки, но на обратном пути использовало непонятный борт и в итоге, сбилось с курса и вместо Киева, прилетело в Москву. По крайней мере, пока это так выглядит по данным Флайт Радар.
Тупые отмазки по поводу необходимости пребывать в стране, которая находится фактически в зоне потенциальных боевых действий, да еще и в черном списке наших партнеров, которые оказывают нам уже миллиардную военную помощь, уже совсем были не смешными. Но вот полет из офшорки в столицу страны, которая оккупирует почти четверть нашей территории, которая убила полтора десятка тысяч наших граждан, это уже просто перебор перебора.
Никакие истории о каких-то инвестициях или другой чуши в данном случае просто не проходят. Если это не измена, то что тогда измена? Все те, кто сейчас будут рассказывать сказки или как-то покрывать вот эти фокусы - однозначно и безусловно работают не просто против интересов Украины, а на стороне врага и оккупанта, убийцы наших граждан.
Вот от этого уже точно никто и никогда не отмоется. Теперь можно рассказывать что угодно, но обратный отсчет пошел и каждый, кто будет подыгрывать этой позорной игре, ответит за это. Причем, никто и никого насильно не может принудить играть в эту игру. Все, кто сейчас в нее включился или включится - делают это по собственной воле и под собственную ответственность.
Думаю, что даже те, кто по каким-то причинам ненавидел Пороха, но считал себя патриотом Украины, сейчас увидели все, что надо было увидеть, и сделали правильные выводы. А сейчас - смотрим на то, как будут развиваться события, и то, кто и какое участие в этом принимал. Ибо это - момент истины.
Теперь уже не таким уж и невероятным кажется сценарий, при котором российская военная агрессия в отношении Украины окажется триггером цепи событий, в результате которых вся публика, которая называет себя властью, просто смоется из Украины попутными самолетами. Именно это мы сейчас и наблюдаем, в ее исполнении. - https://defence-line.org/2020/01/samolet/
Вот такую интересную штуковину сегодня обнаружили неподалеку от места крушения украинского "Боинга".
https://vikond65.livejournal.com/1006581.html