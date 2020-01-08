 Зеленский держит Коломойского на расстоянии, - Washington Post

Журналист Washington Post, Джексон Дил, назвал правление Зеленского "чрезвычайно, и в некоторых случаях удивительно, успешным", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую редакцию BBC.
Это "неожиданно" ввиду того, что президент является "политическим новичком в одной из наименее эффективных стран Европы", пишет автор.
Украинская экономика стремительно растет, пишет автор. Увеличивается экспорт, падает инфляция, а зарплаты за год выросли почти на 10%. Гривна укрепляется скорее любой валюты мира.
К тому же, МВФ дал предварительное согласие на новый кредит, который может привлечь международные инвестиции.
"Ключевые антикоррупционные мероприятия прошли голосования в парламенте, а на очереди большие экономические реформы, включая приватизацию 500 государственных компаний и либерализацию продажи земли", - добавляет журналист.
Автор также указывает на газовое соглашение, по которому Россия должна выплатить Украине 7 млрд долларов за транзит за следующие пять лет.
"На прошлой неделе, украинское телевидение было полно встреч со слезами на глазах, когда военнопленные, которых удерживала Россия и ее представители в восточной Украине, вернулись домой после лет за решеткой", - добавляет Дил.
Впервые с 2005 года большинство украинцев верит, что страна движется в правильном направлении, пишет журналист, и добавляет, что 62% доверяют президенту.
Эксперт Андерс Аслунд говорит: "Путин ненавидел Порошенко за его коррумпированность. В Зеленском он этого не видит".
Зеленский не является слабым противником Кремля, добавляет Джексон Дил.
На нормандского саммите он уверенно старался "защитить красные линии", по словам аналитика Владимира Сокора: "Зеленский успокоил даже самых серьезных критиков".
До сих пор остается вопрос, будет ли Зеленский независимым от Игоря Коломойского, добавляет Дил. Однако он цитирует эксперта Дэвида Кремера, который говорит, что Зеленский держит Коломойского "на расстоянии".
Літак проросійського політика Віктора Медведчука з Києва долетів в Маскат, столиця Омана, де перебував останні дні президент України Володимир Зеленський. После цею літак вілетів до Москви.
Таку інформацію сегодня ширше українські ЗМІ.
"Президент України з Оману буде повертатіся на літаку, что Належить олігарху Віктору Медведчуку. Таку інформацію в течение дня пошірюють українські ЗМІ та Telegram-канали. Власне, журналіст Андрій Лучків, проаналізувавші дані сервісу, Який відстежує пересування літаків, пише, что реактивний літак бізнес- класу Gulfstream, что может належати куму президента России 7 січня прібув Із Києва до столиці Оману, Маскат, а вже сьогодні відбув назад. кроме цього, у соцмережах пошірюють скріншот фіксації Вільота того самого літака з Оману до Москви в аеропорт "Внуково". аші журналісти зв'язана з прес-секретарем Володимира Зеленського Юлією Мендель около 15:00. За ее словами, борт з президентом ще в повітрі. Втім, звідки, як самє и куди прямує цею літак - не уточнила. На цею годину офіційної информации, что президент перебуває на українській землі,
Ахах вот этот перл вообще порадовал. Т.е ***** ненавидил Порошенко из за корумпированости))А совсем не потому что Петя оказывал реально сопротивление сепарской швали *****вской)) Идиот по моему в паралельной реальности живёт. Почему тогда ***** не ненавидит своих ротенбергов и дерипасок??
Интересно, а статью для этого журналиста случайно не Мендель писала?
Теж виникло таке враження. Хоча і крім неї є "творці"...
Ось ще одна шанувальниця...