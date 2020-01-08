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Все про:Зеленский (4202) Коломойский (1272) СМИ (3293)

 Зеленский держит Коломойского на расстоянии, - Washington Post

Украинская экономика растет, увеличивается экспорт, падает инфляция, гривна укрепляется.

Журналист Washington Post, Джексон Дил, назвал правление Зеленского "чрезвычайно, и в некоторых случаях удивительно, успешным", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую редакцию BBC.

Это "неожиданно" ввиду того, что президент является "политическим новичком в одной из наименее эффективных стран Европы", пишет автор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота", - Зеленский поручил Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения самолета МАУ в Иране

Украинская экономика стремительно растет, пишет автор. Увеличивается экспорт, падает инфляция, а зарплаты за год выросли почти на 10%. Гривна укрепляется скорее любой валюты мира.

К тому же, МВФ дал предварительное согласие на новый кредит, который может привлечь международные инвестиции.

"Ключевые антикоррупционные мероприятия прошли голосования в парламенте, а на очереди большие экономические реформы, включая приватизацию 500 государственных компаний и либерализацию продажи земли", - добавляет журналист.

Автор также указывает на газовое соглашение, по которому Россия должна выплатить Украине 7 млрд долларов за транзит за следующие пять лет.

"На прошлой неделе, украинское телевидение было полно встреч со слезами на глазах, когда военнопленные, которых удерживала Россия и ее представители в восточной Украине, вернулись домой после лет за решеткой", - добавляет Дил.

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Впервые с 2005 года большинство украинцев верит, что страна движется в правильном направлении, пишет журналист, и добавляет, что 62% доверяют президенту.

Эксперт Андерс Аслунд говорит: "Путин ненавидел Порошенко за его коррумпированность. В Зеленском он этого не видит".

Зеленский не является слабым противником Кремля, добавляет Джексон Дил.

На нормандского саммите он уверенно старался "защитить красные линии", по словам аналитика Владимира Сокора: "Зеленский успокоил даже самых серьезных критиков".

До сих пор остается вопрос, будет ли Зеленский независимым от Игоря Коломойского, добавляет Дил. Однако он цитирует эксперта Дэвида Кремера, который говорит, что Зеленский держит Коломойского "на расстоянии".

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Источник: https://censor.net.ua/n3168867
 
   
 Топ комментарии
 
Вот до этого момента дочитал: "Украинская экономика стремительно растет, пишет автор" Источник: https://censor.net.ua/n3168867
Далее- стало аж страшно. Тут со всей Украины посетители. Ответственно заявляю: в Мариуполе если что-то и растёт, то это количество ДТП. Остальное- хреново дело. Можэ кто-то подскажет- в какой сфере у нас "стремительно растёт"(С)???
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Знаєте, що таке "країна в турборежимі"?
Це коли: Президент - в Омані,
Прем'єр-міністр - в Абу-Дабі,
Голова Парламенту - в Лозанні,
Міністр оборони - в Підмосков'ї у тьощі на блінах,
Голова безпеки - на Куршавелі,
Секретар РНБО - у запої,
а країна... країна в пиzді, само собою!
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Учитывая, что бюджет за декабрь выполнили на 70% при двузначном падении промпроизводства, то растет только маразм у зебилов.
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Усі спостерігають, але лише упороті впевнено пишуть такі висновки не розуміючи відсутність своєї кваліфікації. Тому пропоную вам мовчати.
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Хіба Зеленський займався розмноженням свиней? - він їх розвів.
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похоже наш "харант" развёл всю Украину...причём конкретно...я вас правильно понял...?!!! Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post - Цензор.НЕТ 6543
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?????????????????
Літак проросійського політика Віктора Медведчука з Києва долетів в Маскат, столиця Омана, де перебував останні дні президент України Володимир Зеленський. После цею літак вілетів до Москви.
Таку інформацію сегодня ширше українські ЗМІ.
"Президент України з Оману буде повертатіся на літаку, что Належить олігарху Віктору Медведчуку. Таку інформацію в течение дня пошірюють українські ЗМІ та Telegram-канали. Власне, журналіст Андрій Лучків, проаналізувавші дані сервісу, Який відстежує пересування літаків, пише, что реактивний літак бізнес- класу Gulfstream, что может належати куму президента России 7 січня прібув Із Києва до столиці Оману, Маскат, а вже сьогодні відбув назад. кроме цього, у соцмережах пошірюють скріншот фіксації Вільота того самого літака з Оману до Москви в аеропорт "Внуково". аші журналісти зв'язана з прес-секретарем Володимира Зеленського Юлією Мендель около 15:00. За ее словами, борт з президентом ще в повітрі. Втім, звідки, як самє и куди прямує цею літак - не уточнила. На цею годину офіційної информации, что президент перебуває на українській землі,
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Путин ненавидел Порошенко за его коррумпированность. / Сторонникам вора Коломойского с кодланом слуг есть на кого сослаться- на честного и некоррумпированного Путина/26 января 2016. Минфин США: состояние Путина - $40 млрд. Ведомство обвинило Путина в коррупции и в том, что он обогащает своих друзей/ Состояние Путина $200 миллиардов. MarketWatch. Пятница, 24 Февраль 2017/ Реальная сумма состояния президента России Владимира Путина оценивается в 250 миллиардов долларов. Об этом заявил сотрудник Института системного анализа РАН.
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На огромном расстоянии поцелуя или все-таки не так далеко?
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и сколько журналист аналога газеты "Правда", Washington Post, Джексон Дил, получил за за этот позорный пиар для пацанчика?
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коломойский это не кондитер
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Эксперт Андерс Аслунд говорит: "Путин ненавидел Порошенко за его коррумпированность.

Ахах вот этот перл вообще порадовал. Т.е ***** ненавидил Порошенко из за корумпированости))А совсем не потому что Петя оказывал реально сопротивление сепарской швали *****вской)) Идиот по моему в паралельной реальности живёт. Почему тогда ***** не ненавидит своих ротенбергов и дерипасок??
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Интересно, а статью для этого журналиста случайно не Мендель писала? Это только у нее реальный рост потребительских цен и инфляция могут в разных плоскостях лежать. И какое отношение имеет Зе к повышению зарплаты, которое было в январе прошлого года вообще непонятно. Почему взят период в 1 год, а не со времени начала каденции? Не говоря уже про то, что весь год страна жила по бюджету,, заложенному прошлой властью.
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А ще там нема точних розрахунків з цінами, зарплатами... Тобто це заказуха, а не аналітика.
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Кстати, предыдущим правительством в плане было заложено повышение минималки с 1 января этого года еще на 13 процентов. Нынешние даже не вспоминают об этом.
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Я пам'ятаю про заплановане підвищення. Але існує термін "реальна зарплата", тобто не курс до долара, а її купівельна спроможність. Так от я реально купую продукти, заробляю гроші... і стверджую, що за період правління Зе реальна зарплата зменшилася. Особливо неприємні ціни на продукти харчування.
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Irada

Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post - Цензор.НЕТ 9358 Интересно, а статью для этого журналиста случайно не Мендель писала?

Теж виникло таке враження. Хоча і крім неї є "творці"... Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post - Цензор.НЕТ 6611
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Это край...... тут даже не поможет психиатр.
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Irada Это край...... тут даже не поможет психиатр.

Ось ще одна шанувальниця... Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post - Цензор.НЕТ 8387

Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post - Цензор.НЕТ 6511
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індоктрінірованная тєлєящіком публіка
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по моему нашему президенту пора пол менять. так ужу все грехи сотворил Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post - Цензор.НЕТ 4922
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громада...! а это действительно про Украину пишут...?! -"Украинская экономика растет, увеличивается экспорт, падает инфляция, гривна укрепляется.Источник: https://censor.net.ua/n3168867 Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post - Цензор.НЕТ 1155
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То ли автор обкурился, то ли заказчики статьи.Помниться об арбузове тоже писали в проплаченной колонке как об успешном банкире. "Лица" вроде новые, а методы рыговские
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Так зараз при владі перефарбовані риги, але ця фарба виявилася нестійкою і під нею ми бачимо ригівські мордяки.
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Давайте по сути-Зе УЖЕ выполнил два ключевых предвыборных обещания Мародера, отмененена депуворская неприкосновенность и принят избирательный кодекс без мажоритарной ширки. Если ОН выполнит остальные два ключевых предвыборных обещания ПОРОШЕНКО-то есть проведет не фейковую судебную реформу и таки продаст Рошен, после конфискации естественно, то я лично поближе к выборам обязуюсь запилить петишку на сайте преза с просьбой к Зе идти на второй срок)
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Не встигнеш, бо на той час вже посиплеться фінансова зепіраміда і ти будеш говорити, що за Зе не голосував🤗
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да ладно, доллар по 150 от твоей липецкой фабрики грез я уже видел, так шо засуть свои вангования порошенко в жопу бот тупой
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Виборчий кодекс прийняв Парубій! а від зняття недоторконості тобі стало краще жити? піди подай в суд на депутата!
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- Кто вы? - Мы четыре всадника апокалипсиса: Война, Голод, Чума, Смерть. - А что за урод с вами? - Это Бубочка, величайший лидер мира Зеленський тримає Коломойського на відстані, - Washington Post - Цензор.НЕТ 1283
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