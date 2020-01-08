 Ожидаем больше информации о причинах катастрофы самолета МАУ в Иране, - президент ЕП Сассоли

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Я хочу выразить от себя и Европейского парламента глубочайшие соболезнования семьям и близким 176 жертв трагической катастрофы украинского самолета минувшей ночью над Ираном. Мы ожидаем узнать больше о том, что стало причиной этой ужасной трагедии", - сказал Сассоли.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.
По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.
А если нет...
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Пилоты не успели запросить помощь - мгновенно были мертвы до падения.
Самолет способен лететь на одном двигателе, но произошел взрыв и возгорание сразу двух. Это возможно только в результате заложенной бомбы или удара зенитной ракеты. В пользу версии о ракете говорят многочисленные отверстия от поражающих элементов, которыми снабжаются зенитные ракеты.Моя основная версия в том, что атака именно на этот украинский рейс была сознательной и спланированной.
В засаде сидел зенитчик, который должен был имитировать американскую атаку во время предполагаемого обстрела Тегерана.
Кремляди и иранцы планировали операцию и рассчитывали на немедленный ответ США, после которого американцам было бы уже никогда не отмыться... Это была бы абсолютная победа над Трампом.Но американцы вообще не стреляли, а приказ ракетчику отменить забыли...
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Главное что бы дороги в Украине были осветленны !
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А то без боингов НИКАК НЕЛЬЗЯ,
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https://lenta.ua/ryadom-s-mestom-krusheniya-avialaynera-mau-nashli-oblomok-zenitnoy-rakety-smi-34119/
https://lenta.ua/styuardessa-reysa-ps-752-tegeran-kiev-uspela-soobshchit-rodnym-chto-samolet-obstrelyali-smi-34114/
Фейк чи правда ?
"Во первых- никто оттуда не позвонит- высота полета больше уровня расположения ретрансляторной сети мобильной связи. Во вторых -Вы реально верите в бред о том, что в горящем и падающем самолете, с ассиметрией тяги на правый борт и креном туда же- кто-то успеет и сможет позвонить??? Зачем эту бредовую статью тут писать. Это же бред больного на голову желтопресника"
Ruslan Pala
Никак не повлияло на это и печальное известие об уничтожении украинского пассажирского самолета, вблизи аэропорта Тегерана. То, что это была не простая авария уже не вызывает сомнения ни у кого, поскольку в Сети уже появились несколько роликов видео, где на фоне ночного неба падает горящий самолет. Кроме того, уже известно о том, что самолет штатно набирал высоту, а потом - загорелся и в этот момент пропала связь с самолетом. Учитывая то, что аварийные системы современных самолетов несколько раз дублированы и снабжены автономными системами питания, то связь должна была оставаться вплоть до падения самолета, но она оборвалась в то мгновение, когда самолет начал падать.
Это может означать лишь одно, связь с землей уже некому было держать и экипаж погиб. Единственное, что оставляло вопросы, это причина, по которой все это произошло. Была мизерная надежда на то, что это был теракт, но фото больших кусков фюзеляжа говорило том, что он был поражен однотипными поражающими элементами, какие бывают в боевой части противовоздушных ракет.
Если бы они хоть не несли эту чушь, то ситуация была бы не такой однозначной. Ведь даже минимальный осмотр места падения занимает куда больше нескольких часов, после которых была выдана официальная версия. Кроме того, самолет этого типа давно эксплуатируется и хорошо известно, как он себя ведет в случае отказа двигателя. Так - не ведет безусловно.
И вот к вечеру, в Сети появилось сообщение
Теперь уже не таким уж и невероятным кажется сценарий, при котором российская военная агрессия в отношении Украины окажется триггером цепи событий, в результате которых вся публика, которая называет себя властью, просто смоется из Украины попутными самолетами. Именно это мы сейчас и наблюдаем, в ее исполнении. Вот именно это и выбрали 73%.https://defence-line.org/2020/01/samolet/
Не плохо былобы знать, чей именно самолет. Его непосредственный хозяин.
Кто был на борту. Не по именам, по специальности.
Причины порождают действия. они должны быть.
29 октября 2018 года - Катастрофа Boeing 737 возле Джакарты
10 марта 2019 года - Катастрофа Boeing 737 под Аддис-Абебой
Информация о причинах катастрофы на данный момент имеется, но её расследование продолжается. Полёты Boeing 737 MAX 8 были приостановлены во всех странах до выяснения причин катастрофы