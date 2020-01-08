 Акция памяти жертв авиакатастрофы в Иране проходит в аэропорту "Борисполь". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент hromadske.
Цветы и свечи несут к терминалу D аэропорта, где выставили фотографии погибших членов экипажа.
Также на месте есть родственники погибших, разговаривать с прессой они отказываются.
В аеропорту "Бориспіль" вшановують пам’ять загиблих пасажирів та членів екіпажу українського літака компанії МАУ, що розбився в Ірані pic.twitter.com/MFLo9msBQE— hromadske (@HromadskeUA) January 8, 2020
Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
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https://lenta.ua/styuardessa-reysa-ps-752-tegeran-kiev-uspela-soobshchit-rodnym-chto-samolet-obstrelyali-smi-34114/
Анатолий Штирлиц
@Shtirlitz53
Чоловік загиблої Юлії Сологуб на колінах просить у неї пробачення, цілує портрет. Друзі вже забирали його кілька разів, а він весь час повертається... Біль...біль...біль
Фейк чи правда ?
Вічна Пам'ять усім загиблим. R.I.P.
В Иране уже объявили, а в Украине один загорает, другой на лыжах катается...
"В ИРАНЕ 9 ЯНВАРЯ ОБЪЯВИЛИ ДНЕМ ТРАУРА! Иранские власти объединили траурные мероприятия по жертвам авиакатастрофы самолета МАУ и давки на на похоронах генерала Касема Сулеймани."
Екіпаж був всього 9 чоловік, двоє з них виявилися знайомими моїх френдів зі стрічки. Бульбашка, кажете.