 Акция памяти жертв авиакатастрофы в Иране проходит в аэропорту "Борисполь". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент hromadske.

Цветы и свечи несут к терминалу D аэропорта, где выставили фотографии погибших членов экипажа.

Также на месте есть родственники погибших, разговаривать с прессой они отказываются.







В аеропорту "Бориспіль" вшановують пам’ять загиблих пасажирів та членів екіпажу українського літака компанії МАУ, що розбився в Ірані pic.twitter.com/MFLo9msBQE — hromadske (@HromadskeUA) January 8, 2020

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.