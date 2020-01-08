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Все про:авиакатастрофа (1159) Борисполь (621) Иран (536) МАУ (63)

 Акция памяти жертв авиакатастрофы в Иране проходит в аэропорту "Борисполь". ФОТОрепортаж

Украинцы несут цветы и свечи к аэропорту "Борисполь", чтобы почтить память погибших пассажиров и членов экипажа самолета Boeing-737-800 компании "Международные авиалинии Украины" разбившегося в Иране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент hromadske.

Цветы и свечи несут к терминалу D аэропорта, где выставили фотографии погибших членов экипажа.

Также на месте есть родственники погибших, разговаривать с прессой они отказываются.

Акция памяти жертв авиакатастрофы в Иране проходит в аэропорту Борисполь 01
Акция памяти жертв авиакатастрофы в Иране проходит в аэропорту Борисполь 02
Акция памяти жертв авиакатастрофы в Иране проходит в аэропорту Борисполь 03

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Источник: https://censor.net.ua/n3168865
 
   
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Анатолий Штирлиц

@Shtirlitz53


Чоловік загиблої Юлії Сологуб на колінах просить у неї пробачення, цілує портрет. Друзі вже забирали його кілька разів, а він весь час повертається... Біль...біль...біль

Акція пам'яті жертв авіакатастрофи в Ірані відбувається в аеропорту "Бориспіль" - Цензор.НЕТ 5269
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Хтозна. Якщо правда, то дзвінок повинен був відбутися на перших десятках секунд польоту. Не думаю, що встигла б зорієнтуватися, зрозуміти що відбувається стюардеса, при обстрілі. Ну а вище зв'язок GSM пропадає.
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#je_suis_PS752
Вічна Пам'ять усім загиблим. R.I.P.

Акція пам'яті жертв авіакатастрофи в Ірані відбувається в аеропорту "Бориспіль" - Цензор.НЕТ 3204
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"Хорошая" компания с прекрасным названием "Международные авиалинии Украины". Украинцев не возит... Налоги не платит... На 10 ноября 2019 г. - Задолженность МАУ перед Госпредприятием по обслуживанию воздушного движения Украины составляет около 1 млрд грн.
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Где, ****, объявление общенационального траура ? Где???
В Иране уже объявили, а в Украине один загорает, другой на лыжах катается...
"В ИРАНЕ 9 ЯНВАРЯ ОБЪЯВИЛИ ДНЕМ ТРАУРА! Иранские власти объединили траурные мероприятия по жертвам авиакатастрофы самолета МАУ и давки на на похоронах генерала Касема Сулеймани."
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 3 часа назад

Екіпаж був всього 9 чоловік, двоє з них виявилися знайомими моїх френдів зі стрічки. Бульбашка, кажете.
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