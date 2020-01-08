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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Азербайджан (297) СБУ (14215) Исаев Эльвин (3)

 У СБУ нет информации о выдаче Азербайджану блогера Исаева, - СМИ

Служба безопасности Украины не располагает информацией о выдаче блогера Эльвина Исаева Азербайджану.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в ответ на запрос Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты спрашивали, на каком основании Украина передала Исаева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ГМС отказались сообщить, депортировала ли Украина гражданина Азербайджана Исаева

"Информация по затронутым вопросам пока отсутствует", - ответили в СБУ.

Напомним, о выдаче Украине Эльвина Исаева заявила Государственная миграционная служба Азербайджана. Согласно этим данным, 12 декабря 2019 года Украина депортировала Исаева.

По информации Цензор.НЕТ, азербайджанский блогер поддерживал пророссийских боевиков Донбасса и принимал участие в сборе помощи для российских наемников.

Источник: https://censor.net.ua/n3168864
 
 
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..сказав Голова СБУ баканов-куршавєльский..і пішов далі служити зевіслюкам у франції..
У СБУ немає інформації про видачу Азербайджану блогера Ісаєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7126
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У СБУ есть информация о том самолет медведчука гонял сначала в Оман, затем в мацкву, а затем в Киев. Бубочка посетил за свой счет кроме Омана еще и пуйло?
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Глава СБУ Бакланов в Куршавеле инвестиции собирает, нашли, аминь. Вiслюк где?

У СБУ немає інформації про видачу Азербайджану блогера Ісаєва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2397
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так через луганду ж опаснее.... могут не опознать своего....... ещё и цемах на свободе
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