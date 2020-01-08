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 Бывшему замминистра МЧС сообщено подозрение о растрате 23,7 млн грн, - ГБР. ФОТО

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций. Экс-чиновник подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Бывшему замминистра МЧС сообщено подозрение о растрате 23,7 млн грн, - ГБР 01

Следствием установлено, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем министерству, должны были построить жилой дом. Согласно соглашению, 3 420 кв. м. жилой площади в указанном доме должны были перейти в собственность министерства.

Однако, в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме расположенном в Ирпене Киевской области.

Согласно материалам экспертизы, стоимость квартир, которые фактически получило МЧС в Киевской области на 23,7 млн грн меньше чем стоимость квартир, которые министерство должно было получить в Киеве.

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Бывшему замминистра МЧС сообщено подозрение о растрате 23,7 млн грн, - ГБР 02

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В случае доказательства вины, бывшему чиновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168863
 
   
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3енелейсский , после офшорного 06МАНА прилетел в МАЦКВУ !--

.

.

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3енелеболты--- ЧТО СКАЖИТЕ ???

,
https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI
,

ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ,

или КАКАЯ РАЗНИЦА ??....
.
Или счасс покажете яхту пороха , или бякните о липецкой фабрике ???...ю.ю..бююб..

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если это правда, возвращаться ему уже не надо
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Фото Зеленского в Москве в студию. Не картинки с радара, не самолета в аэропорту, а лично его.
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Принятый 3эКОЛОМОЙССКИМИ ТРУДОВОЙ КОДЭКС - РАЗРЕШАЕТ УВОЛЬНЯТЬ РАБОТНИКА - по СУТИ _ БЕЗ ПРИЧИНЫ.. !!
.
( не с
той ноги стал , или пере любовницей х.. не стал ))
.
НУ ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ??.
.
или - КАКАЯ РАЗНИЦА ??,
,..................
.
.Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.
.
.. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
,.......................................................................
....ююбюбююю......
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Интересно, найдется дибил, который напишет про Зеленского
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