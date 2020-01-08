 Бывшему замминистра МЧС сообщено подозрение о растрате 23,7 млн грн, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следствием установлено, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем министерству, должны были построить жилой дом. Согласно соглашению, 3 420 кв. м. жилой площади в указанном доме должны были перейти в собственность министерства.
Однако, в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме расположенном в Ирпене Киевской области.
Согласно материалам экспертизы, стоимость квартир, которые фактически получило МЧС в Киевской области на 23,7 млн грн меньше чем стоимость квартир, которые министерство должно было получить в Киеве.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
В случае доказательства вины, бывшему чиновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
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3енелеболты--- ЧТО СКАЖИТЕ ???
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https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI
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ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ,
или КАКАЯ РАЗНИЦА ??....
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Или счасс покажете яхту пороха , или бякните о липецкой фабрике ???...ю.ю..бююб..
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( не с
той ноги стал , или пере любовницей х.. не стал ))
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НУ ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ??.
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или - КАКАЯ РАЗНИЦА ??,
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.Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.
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.. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
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....ююбюбююю......