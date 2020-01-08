 Самолет с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран на место авиакатастрофы Боинга МАУ, - ОП. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Борт с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран", - написал Тимошенко.
Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
"Мало верится в технические причины", - заявил нардеп Владимир Арьев, пост которого цитируют в "ЕС". "Ужасная история с падением Boeing 737-800, особенно учитывая параллельный ракетный обстрел Ираном военной базы в США и закрытие американцами воздушного пространства над Ираном и Ираком, выглядит подозрительно", - пишет Арьев.
То есть у Порошенко явно подключились к кампании вокруг версии об "иранской ракете", слухи о которой активно распространяют в сети.
12 год ·
Украинские диванные воины бешено разгоняют фейки и прямым текстом требуют объявить Ирану войну.
Так всегда надо поступать - например, когда США сбили иранский авиалайнер над Персидским заливом, или когда украинская ракета уничтожила российский самолет на пути из Израиля.
Самые компетентные эксперты говорят, что надо бомбить Москву - потому что Путин вчера был в Дамаске, а иранским ПВО руководят российские офицеры.
Тут же обсуждается список пассажиров авиалайнера - мол, это не обычные туристы, которые толпами ходят по Персеполису, Пасагардам, Ширазу, Исфахану и Йезду - а наемники-советники-международные террористы, перевозившие плутоний от Ким Чен Ына к Мадуро.
А рядом на полном серьезе пишут о рукотворном землетрясении, с помощью которого США атаковали иранский реактор.
Грядет конец света? По-моему, уже пора, однозначно.
украинскаяракета уничтожила российский самолет на пути из Израиля". Всем, кроме парашного говна уже 15 лет известно, что пуляли тогда в Крыму мышебратья.
неук...орфографию выучи, а потом ходи гадить по форумам
похоже что старая модель, из 80х,
что увидел, то и мочканул,
как с мн17
Как сообщила журналистка "Страны" Светлана Крюкова на своей странице в Facebook, это не так. По данным издания, прибытие главы государства в "Жуляны" ожидается в 02:10 9 января.
"Утром из Муската вылетел борт, который весь день связывают с [Виктором] Медведчуком", - добавила журналистка. Она уточнила, что Зеленский не летел в Украину этим самолетом.
"Зато наше внимание привлек другой борт. Bombardier Global Express 6000. Год выпуска - 2014. Оператор - Vista Jet (Мальта). Бортовой номер 9H-VJN, номер рейса VJT861. Самолет для бизнес-поездок. Запланированное время вылета из Муската 18:30 по Киеву. Полетное время: 7:30", - уточнила она информацию о рейсе, которым, вероятно, прилетит Зеленский.
По данным источников издания на рынке авиаперевозок, стоимость чартера у данной компании на данном самолете составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) до 100 тысяч (если прилетел пустой специально под заказ).
Крюкова заявила, что пресс-служба украинского президента соврала о его срочном вылете. Она, по ее словам, "постоянно подбрехивает, загоняя гаранта в бесконечный водоворот нелепиц и насмешек".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/351066-perelet_ot_65_tys._vsplyli_neohidannye_podrobnosti_vozvrashchenija_zelenskogo_v_kiev
...
.
Все борта облетают Иран и Украину.
см . Flightradar24 - публичный веб-сервис
, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.
.
.
.
3енелеболты--- ЧТО СКАЖИТЕ ???
,
https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI
,
ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ,
или КАКАЯ РАЗНИЦА ??....
.
Или счасс покажете яхту пороха , или бякните о липецкой фабрике ???..
.
..
.
.
.ю.ю.ю..ю..
.