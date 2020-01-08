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 Самолет с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран на место авиакатастрофы Боинга МАУ, - ОП. ФОТО

Украинский самолет с поисково-спасательной группой готовится к вылету в столицу Ирана для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин катастрофы Boeing-737 и репатриации тел погибших граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Борт с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран", - написал Тимошенко.

Самолет с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран на место авиакатастрофы Боинга МАУ, - ОП 01
Самолет с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран на место авиакатастрофы Боинга МАУ, - ОП 02

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Источник: https://censor.net.ua/n3168862
 
 
 Топ комментарии
 
Это не иранская ракета. Эта ракета из параши, запущенная с территории Ирана.
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А кроме как транспортной кацапской скотовозкой специалистов прям совсем нечем доставить?
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Партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко намекает, что украинский самолет рейса PS752, который летел в Киев из Тегерана, мог сбить Иран и предлагает, "скорее узнать правду". Об этом говорится на странице "Европейской правды" в Facebook.
"Мало верится в технические причины", - заявил нардеп Владимир Арьев, пост которого цитируют в "ЕС". "Ужасная история с падением Boeing 737-800, особенно учитывая параллельный ракетный обстрел Ираном военной базы в США и закрытие американцами воздушного пространства над Ираном и Ираком, выглядит подозрительно", - пишет Арьев.
То есть у Порошенко явно подключились к кампании вокруг версии об "иранской ракете", слухи о которой активно распространяют в сети.
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Это не иранская ракета. Эта ракета из параши, запущенная с территории Ирана.
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И попала эта ракета, тебе в бестолковку
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Andriy Manchuk
12 год ·

Украинские диванные воины бешено разгоняют фейки и прямым текстом требуют объявить Ирану войну.
Так всегда надо поступать - например, когда США сбили иранский авиалайнер над Персидским заливом, или когда украинская ракета уничтожила российский самолет на пути из Израиля.
Самые компетентные эксперты говорят, что надо бомбить Москву - потому что Путин вчера был в Дамаске, а иранским ПВО руководят российские офицеры.
Тут же обсуждается список пассажиров авиалайнера - мол, это не обычные туристы, которые толпами ходят по Персеполису, Пасагардам, Ширазу, Исфахану и Йезду - а наемники-советники-международные террористы, перевозившие плутоний от Ким Чен Ына к Мадуро.
А рядом на полном серьезе пишут о рукотворном землетрясении, с помощью которого США атаковали иранский реактор.
Грядет конец света? По-моему, уже пора, однозначно.
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Дублирование парашных фейков: "украинская ракета уничтожила российский самолет на пути из Израиля". Всем, кроме парашного говна уже 15 лет известно, что пуляли тогда в Крыму мышебратья.
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Глубже язык засовывай, ато жирный хряк не почувствует, и не заплатит
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А ты в этой теме походу профи!,мне засунишь язык 👅!,я тебе заплачу хорошо!
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СунИшь....
неук...орфографию выучи, а потом ходи гадить по форумам
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Я так и знала, что вылезут кацапские уши...
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Та не спорю я. Так, на первый, невооруженный взгляд.
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Вон, средние крылышки, маленькие. Принял- за искомое.
Літак з українськими фахівцями готується до вильоту в Тегеран на місце авіакатастрофи Боїнга МАУ, - ОП - Цензор.НЕТ 4088
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Носова частина зенітної ракети, яку відірвало при вибуху. До речі, ти казала що там тіла згоріли. А бачила там розкидані речі і сумки з яких діставали документи? Отож, Літак з українськими фахівцями готується до вильоту в Тегеран на місце авіакатастрофи Боїнга МАУ, - ОП - Цензор.НЕТ 2485 №82
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"Інфорезіст" каже, що Зеля можливо блукає у небі на Bombardier Global 6000, який летить з Оману. Зараз над Саудівською Аравією. Шпіономанія якась !
Літак з українськими фахівцями готується до вильоту в Тегеран на місце авіакатастрофи Боїнга МАУ, - ОП - Цензор.НЕТ 9715
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так он же уже вроде в москве на самолете медведчука приземлялся???
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Фейки от порохоботов исчезают так же уверенно, как и появляются.
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Это не только "у Порошенко подключились к версии об иранской ракете". Тоже самое уже сказали Иордании, например.
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А кроме как транспортной кацапской скотовозкой специалистов прям совсем нечем доставить?
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Скорбная миссия, тяжелая... не позавидуешь. Одновременно- крайне необходимая. Мне, буквально час назад, капитан-поляк говорит: "Ты знаешь, Андрей, а ведь может так быть, что самолёт сбили или взорвали!" Потому- крайне необходимая!
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Самолет рухнул в считанные секунды, то есть потерял свои аэродинамические характеристики, без взрыва это практически не реально, скорость уже была нормальная. Что взорвалось или взорвали думаю не составит труда выяснить, главное это сделать по свежим следам.
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Пам'ятаєте ваші слова про те, що я нібито розповсюджую фейк про обстріл іранцями американців?
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шрапнель, вопрос кто и зачем теперь, там кацапы работают в пво ?
похоже что старая модель, из 80х,
что увидел, то и мочканул,
как с мн17
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Туда надо Зоряна, Шкиряка, и бабу их. Без них никак.
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...Перелет от $65 тыс.: всплыли неожиданные подробности возвращения Зеленского в КиевПресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский спешно вылетел из Омана в связи с крушением украинского Boeing 737 в Иране.

Как сообщила журналистка "Страны" Светлана Крюкова на своей странице в Facebook, это не так. По данным издания, прибытие главы государства в "Жуляны" ожидается в 02:10 9 января.

"Утром из Муската вылетел борт, который весь день связывают с [Виктором] Медведчуком", - добавила журналистка. Она уточнила, что Зеленский не летел в Украину этим самолетом.

"Зато наше внимание привлек другой борт. Bombardier Global Express 6000. Год выпуска - 2014. Оператор - Vista Jet (Мальта). Бортовой номер 9H-VJN, номер рейса VJT861. Самолет для бизнес-поездок. Запланированное время вылета из Муската 18:30 по Киеву. Полетное время: 7:30", - уточнила она информацию о рейсе, которым, вероятно, прилетит Зеленский.

По данным источников издания на рынке авиаперевозок, стоимость чартера у данной компании на данном самолете составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) до 100 тысяч (если прилетел пустой специально под заказ).

Крюкова заявила, что пресс-служба украинского президента соврала о его срочном вылете. Она, по ее словам, "постоянно подбрехивает, загоняя гаранта в бесконечный водоворот нелепиц и насмешек".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/351066-perelet_ot_65_tys._vsplyli_neohidannye_podrobnosti_vozvrashchenija_zelenskogo_v_kiev

...
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ну так пусть за свой счет его и оплатит, в чем проблема. Его в Оман никто не посылал, сам должен оплатить и дорогу назад. Для него это пару походов ресторан.
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мне интересно, куда делся президент? кто вместо него главнокомандующий и несет ответственность за страну??
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вон над твоим постом все уже написано, читай внимательно
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Порошенко, ёпт, кто же ещё. На добровольных началах с ветеранами, волонтёрами, томосом и лишнепорохосомными любителями политической мертвечины.
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Зрозуміло, що комісія зробить висновок та виявить усі обставини цієї катастрофи. При цьому у нас залишаться питання щодо ретельності та професійності огляду літаків перед рейсами.
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https://www.flightradar24.com/42.9,42.92/4
.
Все борта облетают Иран и Украину.
см . Flightradar24 - публичный веб-сервис
, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.
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Где же отец нации затерялся? На верблюде едет, что ли ....
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3енелейсский , после офшорного 06МАНА прилетел в МАЦКВУ !--

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.

.

3енелеболты--- ЧТО СКАЖИТЕ ???

,
https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI
,

ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ,

или КАКАЯ РАЗНИЦА ??....
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Или счасс покажете яхту пороха , или бякните о липецкой фабрике ???..

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.ю.ю.ю..ю..
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Один з бородачів що працював на місці катастрофи повідомив що пілоти відвели літак від жилих кварталів. Літак впав між водоканалом і полем поруч з забудовою
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Ох уж эти легенды... Наройте себе в сети реальные записи речевых самописцев и послушайте, что происходит в кокпите когда самолёт терпит катастрофу, какая идёт борьба за спасение своей жизни. Это инстинкт. Поверьте, если случается что-то серьёзное - никто про пассажиров, а тем более про тех, кто на земле не думает. Да, если не всё так плохо, думают как лётчики об отрытой площадке без препятствий для вынужденной посадки. Потому что приземляться на дома или деревья - плохая идея. Но, поверьте - это уж точно не в тёмное время суток, когда нихрена не видно за бортом, как в этом случае.
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А не было бы советского Ил-76, на чем бы полетели???
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ЗапізДНо, там вже все порядкували і підчистили!!!!!! Шкода часу і грошей які затратять на ту нікчемну поїздку!!!
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