 На должность главы Нацслужбы здоровья претендуют восемь человек, - Нацагентство по госслужбе. СПИСОК

Национальное агентство по вопросам государственной службы обнародовало список претендентов на должность председателя НСЗУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно документу, претендентами являются: сотрудник НСЗУ Андрей Виленский; народный депутат 7 и 8 созывов Андрей Шипко; экс-заместитель директора госпредприятия "Комитет по вопросам гигиенического регламентирования Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины" Юлий Хомутовский, председатель общественной организации Revival Institute for Future Вадим Аристов; заместитель председателя Черновицкой ОГА Василий Гостюк, и.о. председателя НСЗУ Оксана Мовчан; заместитель председателя НСЗУ Наталья Рябцева; предпринимательница Марина Алтухова, сообщает Укринформ.
Как проинформировали в Национальном агентстве по вопросам госслужбы, 9 января в 10 часов начнется тестирование кандидатов на знание законодательства, в 13 часов - тестирование по английскому языку.
Напомним, должность председателя Национальной службы здоровья Украины является вакантной с ноября 2019 года, когда тогдашний руководитель Олег Петренко подал в отставку.
Национальная служба здоровья осуществляет выплаты медучреждениям за оказанием гражданам медицинских услуг в соответствии с Программой медгарантий. На 2020 год бюджет Программы медицинских гарантий составляет 72 млрд грн.
Йо-хо-хо, и бутылка рома!
Як Мендель, дівчина Костюка.
1. Уволить вас смогут В ЛЮБОЙ МОМЕНТ "по желанию работодателя". Вот поругался ваш босс с женой - и вас тут же уволил, чтоб зло сорвать. И он - де юре - теперь будте прав.
2. Ненормированная работа станет НОРМОЙ и будет оплачиаться в 5 раз меньше
3. Перевод работника на другое место работы - БЕЗ его на то согласия
4. Отмена социальных гарантий для матерей...
И еще много "фишечек".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/6/655536/
Генеральний секретар МКП Шаран Барроу:
"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок"
Кого ж це слуги "зробили разом"?
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,....................Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.. .. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
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ВОТ и расмешились , и главное---- САМИ НАД СОБОЙ !
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Хотя..
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Кто и как свои... ??
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Или через 70 лет перед историей ?, как это после голодомора ??
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Скоро повернемося до повивальниць та бабок-шептух.