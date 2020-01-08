 Госавиаслужба запретила перелеты украинских авиакомпаний над Ираном и Ираком, - Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Госавиаслужба запретила полеты в воздушном пространстве Исламской Республики Иран и Исламской Республики Ирак для эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Украине, с 00:00 9 января 2020 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, Гончарук сообщил, что начата внеплановая проверка самолетов "Международных авиалиний Украины" и других украинских авиакомпаний.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.
Миллионы отвечают:-нам пох!
Дуже слушна версія від Максима Плахотного.
Нажаль, в його акаунті у ФБ відключена функція поширення, тож я беру на себе сміливість поділитися його версією.
Іранці протягом десятиліть організованими групами літають в Київ в посольство Канади для отримання громадянства за програмою для осіб з ісламських країн, які хочуть звідти втекти. Це факт.
Посольство Канади в Україні для них найближче посольство, яке працює по цій програмі. І є пряме авіасполучення.
Версія теракту з метою "покарання зрадників" отримує дуже суттєвий мотив, особливо на фоні максимального загострення релігійної та войновничої істерії.
https://site.ua/oleksiy.nesterenko/25069-poki-scho-naybilsh-logichniy-motiv-dlya-*******-************-litaka/
"Наша трагедія в Ірані.
Купу років тому, десь на початку 2000них, коли я працював в готелі "Адрія", один з туроператорів регулярно привозив нам (десь раз на 3 тижні) групу іранських туристів.
Тур там був на 3 дні, і все чітко підв'язано під програму візиту в ......... посольство Канади.
У Канади багато років є програма допомоги і наддання громадянства людям з ісламських країн, які хочуть втекти з батьківщини. Так от ВСІ іранці це були візитери в канадське посольство. Україна найближча країна до Ірану, де посольство Канади працює за цією програмою.
Тоді вони прилітали рейсами Аєросвіту. Потім квота їх рейсів перейшла до МАУ, оскільки власники перейшли в МАУ.
З понад 160 загиблих на рейсі Тегеран - Київ, 63 були "громадянами Канади" - це були етнічні іранці (просто повірте), які вже отримали громадянство. Решта 82 громадяни Ірану дуже ймовірно летіли в Київ з тою самою метою - отримання громадянства Канади.
Версій і причин катестрофи може бути багато, але і версію "помсти втікачам від режиму" я б не відкидав. Па гусскі це звучить як "в назидание".
Досить спитати посольство Канади чи очікували вони таких громадян Ірану в найближчі дні на співбесіду.
Бен Афлек в "Операції Арго" теж вивозив американських дипломатів, як канадську знімальну групу.
І не забувайте, що штаб-квартира ІКАО, базується в Канаді"
Максим Плахотний