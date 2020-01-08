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 Политика Украины
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 Госавиаслужба запретила перелеты украинских авиакомпаний над Ираном и Ираком, - Гончарук

Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Госавиаслужба запретила полеты в воздушном пространстве Исламской Республики Иран и Исламской Республики Ирак для эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Украине, с 00:00 9 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, Гончарук сообщил, что начата внеплановая проверка самолетов "Международных авиалиний Украины" и других украинских авиакомпаний.

Читайте: Только максимальный доступ к информации о полете позволит Тегерану избежать обвинений в атаке на пассажирский самолет, - Бутусов

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.

Также читайте: До 8 января ни одна страна не предостерегала от полетов над Ираном, - "Украэрорух"

Источник: https://censor.net.ua/n3168860
 
 
 Топ комментарии
 
Где зеленое ничтожество до сих пор?
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С сегодняшнего дня кэш из Омана везётся только в мацквабад. У кого он есть, конечно. Госавиаслужба запретила перелеты украинских авиакомпаний над Ираном и Ираком, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7630
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С сегодняшнего дня кэш из Омана везётся только в мацквабад. У кого он есть, конечно. Госавиаслужба запретила перелеты украинских авиакомпаний над Ираном и Ираком, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7630
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може корпоратив какой запоздалый у крымле - работа есть работа...
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А мені цікаво, де Разумков. Він же замість бабочки повинен бути, а від нього а ні слова. Баканов в Куршавелі загоряє, а де це рыгівське лупооке?
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И настало время, когда на вопрос:-не сдох ли зеля?
Миллионы отвечают:-нам пох!
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Это должно было быть сделано в районе 3-4 часов утра, сразу после того как это сделали США. Понятно что ночь, но самолет был в зоне боевых действий.
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Олексій Нестеренко

Дуже слушна версія від Максима Плахотного.
Нажаль, в його акаунті у ФБ відключена функція поширення, тож я беру на себе сміливість поділитися його версією.
Іранці протягом десятиліть організованими групами літають в Київ в посольство Канади для отримання громадянства за програмою для осіб з ісламських країн, які хочуть звідти втекти. Це факт.
Посольство Канади в Україні для них найближче посольство, яке працює по цій програмі. І є пряме авіасполучення.
Версія теракту з метою "покарання зрадників" отримує дуже суттєвий мотив, особливо на фоні максимального загострення релігійної та войновничої істерії.

https://site.ua/oleksiy.nesterenko/25069-poki-scho-naybilsh-logichniy-motiv-dlya-*******-************-litaka/
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Отже.
"Наша трагедія в Ірані.
Купу років тому, десь на початку 2000них, коли я працював в готелі "Адрія", один з туроператорів регулярно привозив нам (десь раз на 3 тижні) групу іранських туристів.
Тур там був на 3 дні, і все чітко підв'язано під програму візиту в ......... посольство Канади.
У Канади багато років є програма допомоги і наддання громадянства людям з ісламських країн, які хочуть втекти з батьківщини. Так от ВСІ іранці це були візитери в канадське посольство. Україна найближча країна до Ірану, де посольство Канади працює за цією програмою.
Тоді вони прилітали рейсами Аєросвіту. Потім квота їх рейсів перейшла до МАУ, оскільки власники перейшли в МАУ.
З понад 160 загиблих на рейсі Тегеран - Київ, 63 були "громадянами Канади" - це були етнічні іранці (просто повірте), які вже отримали громадянство. Решта 82 громадяни Ірану дуже ймовірно летіли в Київ з тою самою метою - отримання громадянства Канади.
Версій і причин катестрофи може бути багато, але і версію "помсти втікачам від режиму" я б не відкидав. Па гусскі це звучить як "в назидание".
Досить спитати посольство Канади чи очікували вони таких громадян Ірану в найближчі дні на співбесіду.
Бен Афлек в "Операції Арго" теж вивозив американських дипломатів, як канадську знімальну групу.
І не забувайте, що штаб-квартира ІКАО, базується в Канаді"
Максим Плахотний
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