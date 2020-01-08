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Все про:авиакатастрофа (1109) Иран (536) траур (132)

 В Иране объявили 9 января днем траура по жертвам крушения украинского самолета

В Иране объявили 9 января днем траура по жертвам авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" и давки на прощальной церемонии с генералом Сулеймани.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Иранское правительство объявил 9 января днём национального траура после ужасной катастрофы пассажирского самолета украинской авиакомпании и давки на похоронах руководителя Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в его родном городе Керман", - сообщил представитель правительства Ирана Али Рабей.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.

Источник: https://censor.net.ua/n3168859
 
 
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... а тут пора подавати зєзіка в розшук
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В Ірані оголосили День жалоби. А в Україні - блазень Вофка Віслюк Оманський.
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В Ірані оголосили День жалоби. А в Україні - блазень Вофка Віслюк Оманський.
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А що їм залишається робити - версія про "побутову авіакатастрохву", схоже ні влєзла.
Якщо поглянути на список пасажирів, то жодного канадсько-британсько-шведсько-германського прізвища там не видно (ну, може хіба серед тих, хто зареєструвався, але на борт літака не піднявсь). Відтак іранскій атвєт за загибель Сулеймані вже обійшовся правовірним у 220+ життів. Українські прізвища тільки у членів екіпажу. Канадський віслюк також з оголошенням жалоби не поспішає, хоч формально найбільша кількість жертв - канадійці. Сейшельський також не відзивається... Не чутно щоб він свою солодку ялинку у зимовому селі погасив.
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Я думав що то нік божий,а під ним заховалася чортиця гноерийна сицілоїдна дірка гнійращенко з петропарашної клоаки вонючої.Кстись,нечиста сило!
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... а тут пора подавати зєзіка в розшук
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Чи раптом не трапилось з ним чого... підлога країни вже переживає
(насправді ніт)
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Ага! Типа, "Пропал мальчик. Последний раз видели в районе Аравийского полуострова. Нашедшему просьба не возвращать!"
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Петя Параша летит на цукровому вінику до ГБР.
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Оновлено: 18:30.
Літак, про який ми писали, повернувся в Київ і здійснив посадку близько 18:27 в аеропорту Жуляни. Таким чином, повний маршрут: Маскат(Оман)-Москва(РФ)-Гомель(Білорусь)-Київ(Україна). Хто на борту - поки залишається загадкою.
Літак з хвостовим номером T7-GEM, що базується у Жулянах, прилетів у столицю Оману Маскат 7 січня увечері. Сьогодні цей самий літак прилетів о 15-00 (по Києву) з Маската у Москву, і жартівники вже встигли зробити припущення: на борту в якості заручника перебуває Зеленський.
Три роки тому у Медведчука був Фалькон-900 з хвостовим номером P4-GEM. Останні три букви може вибирати власник, тому не дивно, що старий номер схожий на новий T7-GEM, яким зараз позначено значно дорожчий бізнес-джет Гольфстрім-6.
Якщо серйозно, то імовірність випадкового польоту цього літака в Оман одночасно з перебуванням там Зеленського, практично дорівнює нулю. Хто прилетів на цьому літаку, і навіть більш важливо, хто полетів на ньому сьогодні у Москву - залишається відкритими питаннями. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/99092/Rozkishnyj_biznesdzhet_Golfstrim6_jakyj_imovirno_
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А віслюки самі находять дорогу до дому, чи їх треба заганяти? А може хай собі іде, може хтось притулить.
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Віслюки-це символ димократних США .А в Україні полетять деякі петюшата до буцегарні скоро.
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Одна из стюардесс успела совершить звонок близким и её последние слова были о том, что их обстреляли, после чего связь оборвалась...
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9 числа томагавки не полетять, всі в журяться
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