 В Иране объявили 9 января днем траура по жертвам крушения украинского самолета

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Иранское правительство объявил 9 января днём национального траура после ужасной катастрофы пассажирского самолета украинской авиакомпании и давки на похоронах руководителя Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в его родном городе Керман", - сообщил представитель правительства Ирана Али Рабей.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.
Якщо поглянути на список пасажирів, то жодного канадсько-британсько-шведсько-германського прізвища там не видно (ну, може хіба серед тих, хто зареєструвався, але на борт літака не піднявсь). Відтак іранскій атвєт за загибель Сулеймані вже обійшовся правовірним у 220+ життів. Українські прізвища тільки у членів екіпажу. Канадський віслюк також з оголошенням жалоби не поспішає, хоч формально найбільша кількість жертв - канадійці. Сейшельський також не відзивається... Не чутно щоб він свою солодку ялинку у зимовому селі погасив.
(насправді ніт)
Літак, про який ми писали, повернувся в Київ і здійснив посадку близько 18:27 в аеропорту Жуляни. Таким чином, повний маршрут: Маскат(Оман)-Москва(РФ)-Гомель(Білорусь)-Київ(Україна). Хто на борту - поки залишається загадкою.
Літак з хвостовим номером T7-GEM, що базується у Жулянах, прилетів у столицю Оману Маскат 7 січня увечері. Сьогодні цей самий літак прилетів о 15-00 (по Києву) з Маската у Москву, і жартівники вже встигли зробити припущення: на борту в якості заручника перебуває Зеленський.
Три роки тому у Медведчука був Фалькон-900 з хвостовим номером P4-GEM. Останні три букви може вибирати власник, тому не дивно, що старий номер схожий на новий T7-GEM, яким зараз позначено значно дорожчий бізнес-джет Гольфстрім-6.
Якщо серйозно, то імовірність випадкового польоту цього літака в Оман одночасно з перебуванням там Зеленського, практично дорівнює нулю. Хто прилетів на цьому літаку, і навіть більш важливо, хто полетів на ньому сьогодні у Москву - залишається відкритими питаннями. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/99092/Rozkishnyj_biznesdzhet_Golfstrim6_jakyj_imovirno_