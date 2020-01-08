 Говорить о причинах катастрофы в Тегеране еще рано, - компания CFM, производящая двигатели для "Boeing"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Компания сообщила, что любые предположения относительно причин крушения являются преждевременными.
Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
Зеленський повертається з Оману на літаку Медведчука в Москву. У соцмережах поширюють скріншот фіксації вильоту того самого літака з Оману до Москви в аеропорт "Внуково". Літак, який дійсно належить Медведчуку, і про це багато є повідомлень у ЗМІ сьогодні, приземлився. З Києва летів до Маската, а звідти близько 11-ї години за місцевим часом вирушив до Москву, і в Москву він прибув близько 16:00 за місцевим часом.
https://prm.ua/z-yavilas-informatsiya-shho-zelenskiy-z-omanu-povertayetsya-na-litaku-medvedchuka/
Літак, про який ми писали, повернувся в Київ і здійснив посадку близько 18:27 в аеропорту Жуляни. Таким чином, повний маршрут: Маскат(Оман)-Москва(РФ)-Гомель(Білорусь)-Київ(Україна). Хто на борту - поки залишається загадкою.
Літак з хвостовим номером T7-GEM, що базується у Жулянах, прилетів у столицю Оману Маскат 7 січня увечері. Сьогодні цей самий літак прилетів о 15-00 (по Києву) з Маската у Москву, і жартівники вже встигли зробити припущення: на борту в якості заручника перебуває Зеленський.
Три роки тому у Медведчука був Фалькон-900 з хвостовим номером P4-GEM. Останні три букви може вибирати власник, тому не дивно, що старий номер схожий на новий T7-GEM, яким зараз позначено значно дорожчий бізнес-джет Гольфстрім-6.
Якщо серйозно, то імовірність випадкового польоту цього літака в Оман одночасно з перебуванням там Зеленського, практично дорівнює нулю. Хто прилетів на цьому літаку, і навіть більш важливо, хто полетів на ньому сьогодні у Москву - залишається відкритими питаннями. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/99092/Rozkishnyj_biznesdzhet_Golfstrim6_jakyj_imovirno_
Пользователи предположили, что это остатки снаряда, который мог сбить украинский Boeing компании "Международные авиалинии Украины" над Тегераном.
"Я подозреваю, что эта система была причастна к падению украинского Boeing 737 в Тегеране", - написал редактор Bild.
https://mignews.com/news/disasters/080120_215208_17079.html
На месте крушения Боинга 737 МАУ обнаружена головная часть российской зенитной ракеты от ЗРК 9К330 «Тор-М1» https://www.facebook.com/groups/BloodyPastor/permalink/2638018876311736/
Кто-то такое слышал?
Пусть Зеленский ещё на связь не выходит, может порохоботы к полуночи с ума посходят
Дедушка Фрейд по тебе плачет...
Зоофил несчастный...
Літак новий, досконалий, виробництва США. Пілоти висококласні. Погода хороша. Висота мала.
Москві так хотілось збити український літак, ну так хотілось.
Фраєр проколовся.
Скоро міжнародний суд судитиме ФСБ за катастрофу.
Мабуть щось знають.