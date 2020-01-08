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Все про:авиакатастрофа (1109) Иран (536) Boeing (14)

 Говорить о причинах катастрофы в Тегеране еще рано, - компания CFM, производящая двигатели для "Boeing"

Компания CFM, которая производит двигатели для самолетов Boeing, заявила, что еще рано говорить о причинах катастрофы самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Компания сообщила, что любые предположения относительно причин крушения являются преждевременными.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Источник: https://censor.net.ua/n3168858
 
 
 Топ комментарии
 
Він полетів через росію, щоб подивитися чи працює Ліпєцка фабрика рошен?
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Нашелся наш блудной преЗЕдент? Или нет еще?
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Краще б він і не знаходився.
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Він полетів через росію, щоб подивитися чи працює Ліпєцка фабрика рошен?
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Он просто предохранился, чтобы «свои» не сбили
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До того часу путін можливо вже повернувся з Анкари, то Оманський мав нагоду особисто ще раз подякувати йому за відстібнуте за капітуляцію бабло, яке янелох надійно пристроїв в оманському офшорі.
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На деяких ресурсах, я читав про це. І чогось вірю.
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А при чем тут этот пердеж в лужу к новости про Боинг? Вам лишь бы говна на вентилятор побольше? Вам срать негде?
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То іди спочатку висерись, а потім зайдеш на форум, якщо бажання ще буде.
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Летів літаком Медведчука з Оману через Москву.

Говорити про причини катастрофи в Тегерані ще рано, - компанія CFM, що виготовляє двигуни для "Boeing" - Цензор.НЕТ 259

Зеленський повертається з Оману на літаку Медведчука в Москву. У соцмережах поширюють скріншот фіксації вильоту того самого літака з Оману до Москви в аеропорт "Внуково". Літак, який дійсно належить Медведчуку, і про це багато є повідомлень у ЗМІ сьогодні, приземлився. З Києва летів до Маската, а звідти близько 11-ї години за місцевим часом вирушив до Москву, і в Москву він прибув близько 16:00 за місцевим часом.

https://prm.ua/z-yavilas-informatsiya-shho-zelenskiy-z-omanu-povertayetsya-na-litaku-medvedchuka/
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Ты извинишся, если ЗЕ не было в этом самолете? Ой, я забыл, петярасты не знают, что такое совесть и достоинство, они это уже продали. Гы.
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Ой, слушай дальше Мендель, и смотри, чтобы бубочку не обижали. А что он делал в стране, находящейся в черном списке ЕС? И что там делал самолет медведчука? Когда он все это объяснит, я извинюсь
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Оновлено: 18:30.
Літак, про який ми писали, повернувся в Київ і здійснив посадку близько 18:27 в аеропорту Жуляни. Таким чином, повний маршрут: Маскат(Оман)-Москва(РФ)-Гомель(Білорусь)-Київ(Україна). Хто на борту - поки залишається загадкою.
Літак з хвостовим номером T7-GEM, що базується у Жулянах, прилетів у столицю Оману Маскат 7 січня увечері. Сьогодні цей самий літак прилетів о 15-00 (по Києву) з Маската у Москву, і жартівники вже встигли зробити припущення: на борту в якості заручника перебуває Зеленський.
Три роки тому у Медведчука був Фалькон-900 з хвостовим номером P4-GEM. Останні три букви може вибирати власник, тому не дивно, що старий номер схожий на новий T7-GEM, яким зараз позначено значно дорожчий бізнес-джет Гольфстрім-6.
Якщо серйозно, то імовірність випадкового польоту цього літака в Оман одночасно з перебуванням там Зеленського, практично дорівнює нулю. Хто прилетів на цьому літаку, і навіть більш важливо, хто полетів на ньому сьогодні у Москву - залишається відкритими питаннями. - http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/99092/Rozkishnyj_biznesdzhet_Golfstrim6_jakyj_imovirno_
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Все більше українців підозрюють Шмарклю і слуг уродів в зраді України.... і чого б це?
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Еще пару мокрых вдует и нарисуетца криворожский сцарь!
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Думаю завтра, максимум послезавтра будет информация. Если не озвучат, значит мутно все.
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СМИ: недалеко от места крушения Boeing найден обломок ракетыИранцы опубликовали фотографии, на которых предположительно изображен кусок зенитной управляемой ракеты 9M331.

Пользователи предположили, что это остатки снаряда, который мог сбить украинский Boeing компании "Международные авиалинии Украины" над Тегераном.

"Я подозреваю, что эта система была причастна к падению украинского Boeing 737 в Тегеране", - написал редактор Bild.

https://mignews.com/news/disasters/080120_215208_17079.html
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... что пишут арабские блогеры
На месте крушения Боинга 737 МАУ обнаружена головная часть российской зенитной ракеты от ЗРК 9К330 «Тор-М1» https://www.facebook.com/groups/BloodyPastor/permalink/2638018876311736/

Говорить о причинах катастрофы в Тегеране еще рано, - компания CFM, производящая двигатели для "Boeing" - Цензор.НЕТ 4977
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Чомусь на головній частині не видно пошкоджень крім того щоїї відірвало, навіть стабілізатори не зігнуті. Говорити про причини катастрофи в Тегерані ще рано, - компанія CFM, що виготовляє двигуни для "Boeing" - Цензор.НЕТ 9371
Говорити про причини катастрофи в Тегерані ще рано, - компанія CFM, що виготовляє двигуни для "Boeing" - Цензор.НЕТ 3429
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Насчёт меткости и умений иранских ракетчиков: напомню, что 17.08.2010 г. они используя ЗРК 9К331 «Тор-М1» сбили в районе Бушерской АЭС собственный истребитель F-4 «Phantom», который по неизвестным причинам вошёл в 20-км запретную зону вокруг АЭС.
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Вот фото тех же Тор у нас на Донбассе Головка от Тора Там стабилизаторы достаточно крепкие плюс боевой отсек достаточно далеко от головной части
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Не морочте голову Віслюку Оманському всілякими дурницями про збитий літак, а то в нього мігрень почнеться
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Информация прошла, что нелох вернулся с отпуска на самолете Мертветчука, с залетом в мацкву.
Кто-то такое слышал?
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Чтобы в мире не происходило бы, а порохоботы будут гоняться за Зеленским, как блохи за собакой Говорити про причини катастрофи в Тегерані ще рано, - компанія CFM, що виготовляє двигуни для "Boeing" - Цензор.НЕТ 4014

Пусть Зеленский ещё на связь не выходит, может порохоботы к полуночи с ума посходят Говорити про причини катастрофи в Тегерані ще рано, - компанія CFM, що виготовляє двигуни для "Boeing" - Цензор.НЕТ 4014
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Зебил, долго еще будешь облизывать Оманского осла?
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Фуууу!
Дедушка Фрейд по тебе плачет...
Зоофил несчастный...
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Та ти не переживай, бубочку в аеропорту журналісти причешуть, він вже прилетів. Цікаво буде......
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Я багато років мріяв про такий епізод з диверсією Москви проти України, щоб Москва не відповіла про причину диверсії, що було вже сотні разів, як про брак української продукції, як про куплений українцями старий бракований продукт, як про бракований ремонт старої радянської техніки, як про псування українського технологчіно сирого обладнання.
Літак новий, досконалий, виробництва США. Пілоти висококласні. Погода хороша. Висота мала.
Москві так хотілось збити український літак, ну так хотілось.
Фраєр проколовся.
Скоро міжнародний суд судитиме ФСБ за катастрофу.
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"Слушай, шо-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, шо мы накануне грандиозного шухера".

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Цікаво, сьогодні нафта упала на 2,60%
Мабуть щось знають.
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Самолёт горящий падал как камень,с полной потерей управляемости.Такого не бывает даже с отказом обоих двигателей.
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