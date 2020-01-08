 Генсек ООН Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших в крушении украинского самолета в Иране

Об этом заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко скорбит по поводу катастрофы украинского самолета близ Тегерана. Он выражает глубокие соболезнования семьям погибших и правительствам всех стран, чьи представители погибли в этой трагедии", - отметил спикер.

Читайте: Президент Ирана Роухани выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета МАУ

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Также читайте: Самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы вечером вылетает в Иран, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.