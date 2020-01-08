 В Кривом Роге водитель насмерть сбил двух женщин на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошла 8 января около 19:45 на ул. Каткова в Кривом Роге. Известно, что водитель автомобиля AUDI на большой скорости наехал на людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия две женщины погибли на месте.
Впоследствии автомобиль, причастный к ДТП, был обнаружен брошенным в 150 м от места происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Принимаются неотложные меры для установления и задержания водителя.
інакше не доходить.