 В Кривом Роге водитель насмерть сбил двух женщин на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошла 8 января около 19:45 на ул. Каткова в Кривом Роге. Известно, что водитель автомобиля AUDI на большой скорости наехал на людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия две женщины погибли на месте.

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Впоследствии автомобиль, причастный к ДТП, был обнаружен брошенным в 150 м от места происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Принимаются неотложные меры для установления и задержания водителя.