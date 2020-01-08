 Только максимальный доступ к информации о полете позволит Тегерану избежать обвинений в атаке на пассажирский самолет, - Бутусов

Об этом сообщил в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По его информации, указанный специалист работал в международной следственной комиссии по делу о сбитом над Донбассом зенитной ракетой "Боинге" МН-17.
"Власти Ирана утром заявили, что причиной гибели украинского "Боинга" являются технические неполадки, и эту версию озвучило посольство Украины. Казалось бы, иное трудно подозревать, ведь наш самолет упал по сути в самом международном аэропорту Тегерана, на небольшой высоте, под визуальным и радиолокационным контролем диспетчеров, в зоне оживленного воздушного движения.
Но дальнейшие действия иранских властей начинают вызывать вопросы.
Как стало известно, самолет потерял управление и начал падать на высоте 3600 метров, взлет проходил устойчиво. И затем начал падать.
Если версия технической неисправности верна, то Иран мог бы сразу предоставить запись переговоров экипажа с диспетчером центра управления полетами. Экипаж не мог бы мгновенно выйти из связи, ведь техническая неисправность дает время сообщить на землю о проблемах. На высоте 3600 метров фатальное столкновение с птицами или с дроном невероятно. А вот взрыв бомбы или зенитной ракеты может оборвать связь мгновенно", - подчеркнул Бутусов.
По его словам, также вызывает вопросы, почему Иран сразу отказался передать черные ящики производителю самолета.
"С другой стороны, если бы власти Ирана хотели бы намеренно скрыть свою причастность к уничтожению самолета, то черные ящики они бы просто уничтожили и сообщили о невозможности восстановить информацию", - отметил журналист.
Он выразил надежду, что украинская комиссия получит исчерпывающие ответы на все вопросы, а также доступ к записям переговоров диспетчеров с самолетом и данным радара управления воздушным движением.
"Это позволит быстро сделать выводы и ограничить число версий либо вообще сразу установить причину. Если Иран причастен к уничтожению украинского самолета, то записи нам или не предоставят вообще, или предоставят не в полном объеме. Также нужно определить порядок доступа экспертов к черным ящикам, чтобы обеспечить их сохранность и точность дешифровки данных. Только максимальный доступ к информации о полете позволит Тегерану избежать обвинений в атаке на пассажирский самолет", - уверен Бутусов.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.
Голос Америки@GolosAmeriki 6 ч
Иран заявил, что не передаст «черные ящики» разбившегося украинского самолета его производителю - американской компании Boeing. Причины такого решения пока не названы. Оба бортовых самописца, найденные в поле среди обломков самолета, находятся в хорошем состоянии, сообщают СМИ
Версія з ракетою значно реалістичніша, ніж несправність.
хоть бы чемоданы с инвестициями не повыпадали...
Страшно, коли великою нацією керують кінчені ідіоти! Господи, бережи Україну!
Воюющая страна, катастрофа авиалайнера, ...
А у нас президент ПОТЕРЯЛСЯ!!!
Оно то ли "в омані", то ли "в мордоре"!
- Та шо тобі апьять!
- А за шо в вас та мідаль, що ви єї тіко на Паску надіваєте?
- За сілякоє…
- А баба каже шо «за водруженіє Путіна над рєйхстагом»…
https://gorky-look.livejournal.com/
Прєзєдєнт Украіньі, как нікак.
В среду, 8 января, на сайте Национального общественного радио (NPR) были опубликованы спутниковые снимки иракской военной базы "Айн аль-Асад", по которой прошлой ночью Иран нанес ракетный удар.
В комментариях к снимкам, сделанным 8 января, говорится, что они были предоставленные частной американской компанией Planet Labs через Миддлберийский институт международных исследований.
Дэвид Шмерлер, аналитик Миддлберийского института, комментируя снимки, отмечает, что на них можно увидеть, что в результате атаки были повреждены как минимум пять объектов.
Он также обращает внимание на то, что большинство поврежденных строений похожи на ангары для хранения самолетов и техники. "На авиабазе есть и другие сооружения, предназначенные исключительно для персонала базы и военнослужащих, возможно, но они не повреждены. Возможно, иранцы планировали атаку так, чтобы избежать человеческих жертв", - предполагает он.