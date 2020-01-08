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Все про:Иран (536) Ближний Восток (22) Трамп (2725)

 Сенаторы-республиканцы призвали Трампа воздержаться от мести Ирану

Сенаторы-республиканцы призвали президента США Дональда Трампа к деэскалации напряженности в отношениях с Тегераном после ракетного обстрела иранцами американских баз в Ираке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Hill.

"Республиканские сенаторы призывают администрацию Трампа снизить напряженность в отношениях с Ираном после ракетных ударов во вторник вечером по двум иракских базах, где базируются американские военные", - говорится в сообщении.

Один из главных союзников Трампа в Сенате, республиканец Линдси Грэм заявил, что пока не время думать о мести. "Необходимо выразить наши стратегические цели в отношении Ирана просто и убедительно", - подчеркнул он.

Сенатор Майк Ли добавил, что президент Трамп должен пойти на деэскалацию ситуации и посоветоваться с Конгрессом по следующим шагам в ответ Ирана.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл призвал Трампа избегать конфликта и ненужных потерь.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168852
 
 
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Хорошо что сенатор Мак Кейн не дожил до этого позора.
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Надо посоветоваться с Когрессом и установить размер "озабоченности"?
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От терпилы а сколько было понтов перед ракетным ударом...
Ну теперь выразят озабоченность и введут потужни санкции против парочки иракских генералов...
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Цензор давай новость про Порошенко или Гонтареву нужно сделать перекличку живых ЗЕбилов. Шо то они совсем приуныли. Но я уверен только появица новость про Порошенко вся ЗЕбилятня мгновенно налетит толпой как по команде, там и проведём переучёт ЗЕбилов.
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Александр Яневский (Alex Yanevskyy)@yanevskyy 18 ч

Напоминаю, что войну может объявить только Конгресс США.
У президента нет таких полномочий.
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точно, восьмеро его за руки держали, а то бы он дал...
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Китайози і всякі там чучхеїсти з *************** отримають чергову порцію мотивації. А колись Кенеді вперся рогом.....і цілий совок зробив собі обсерон
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якісь республіканці вже не республіканці
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