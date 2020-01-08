 Сенаторы-республиканцы призвали Трампа воздержаться от мести Ирану

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Hill.

"Республиканские сенаторы призывают администрацию Трампа снизить напряженность в отношениях с Ираном после ракетных ударов во вторник вечером по двум иракских базах, где базируются американские военные", - говорится в сообщении.

Один из главных союзников Трампа в Сенате, республиканец Линдси Грэм заявил, что пока не время думать о мести. "Необходимо выразить наши стратегические цели в отношении Ирана просто и убедительно", - подчеркнул он.

Сенатор Майк Ли добавил, что президент Трамп должен пойти на деэскалацию ситуации и посоветоваться с Конгрессом по следующим шагам в ответ Ирана.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл призвал Трампа избегать конфликта и ненужных потерь.

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