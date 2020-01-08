 Сайт "Цензор.НЕТ" заблокировали в Казахстане

Об этом сообщила в Facebook блогер Айгуль Утепова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сайт самого раскрученного и авторитетного СМИ Украины Цензор.НЕТ заблокирован на территории Казахстана. Друзья. Проверьте, открывается ли у вас эта страница, или любая другая страница данного сайта? Спрашивается, зачем заблокировали? Только из-за Жанны?" - написала она.

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Утепова прикрепила к посту ссылку на новость "Активисты в Казахстане призывают Украину не выдавать оппозиционную блогершу Ахметову".

В комментариях она добавила фото десктопа. Согласно надписи на экране, доступа к ресурсу нет.

Соотечественники Утеповой пишут в комментариях, что зайти удалось только при помощи VPN (англ. Virtual Private Network "виртуальная частная сеть").

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