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Все про:Казахстан (416) Цензор.НЕТ (43) блокирование (234)

 Сайт "Цензор.НЕТ" заблокировали в Казахстане

Пользователи в Казахстане не могут попасть на сайт "Цензор.НЕТ".

Об этом сообщила в Facebook блогер Айгуль Утепова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сайт самого раскрученного и авторитетного СМИ Украины Цензор.НЕТ заблокирован на территории Казахстана. Друзья. Проверьте, открывается ли у вас эта страница, или любая другая страница данного сайта? Спрашивается, зачем заблокировали? Только из-за Жанны?" - написала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вибачте за нього", - казахстанский художник Ахмедьяров пришел к посольству Украины в Нур-Султане просить прощения за слова Токаева о Крыме. ВИДЕО

Утепова прикрепила к посту ссылку на новость "Активисты в Казахстане призывают Украину не выдавать оппозиционную блогершу Ахметову".

Сайт Цензор.НЕТ заблокировали в Казахстане 01

В комментариях она добавила фото десктопа. Согласно надписи на экране, доступа к ресурсу нет.

Сайт Цензор.НЕТ заблокировали в Казахстане 02

Соотечественники Утеповой пишут в комментариях, что зайти удалось только при помощи VPN (англ. Virtual Private Network "виртуальная частная сеть").

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией", - президент Казахстана Токаев

Источник: https://censor.net.ua/n3168850
 
 
 Топ комментарии
 
Вот! Тоталитарный режим! А в африканской Гане- всё в порядке, с Цензором! Это, несмотря на то, что я отсюда регулярно пишу. Правда, мне нравится Гана и о ней никогда и никакого негатива- не писал! Разве что чертова жара... но, наверное, Правительство Ганы мне прощает эту клевету! Сайт "Цензор.НЕТ" заблокировали в Казахстане - Цензор.НЕТ 5310 Вот, видите, даже цвета портового транспорта- наши! Сайт "Цензор.НЕТ" заблокировали в Казахстане - Цензор.НЕТ 5310
Сайт "Цензор.НЕТ" заблокировали в Казахстане - Цензор.НЕТ 7943
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З'явилась інформація, що Зеленський з Оману повертається на літаку Медведчука

https://www.youtube.com/watch?v=Bgc6Ga2IdRA
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А чё он лыбится?
не нашли фотки с серьезной мордой?
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разве возможно найти фото идиота, чтоб выглядело как нормального человека!
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Дегенерат соевый, выложи ссылку, а не фотошоп из картинок фейсбука.
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Зебелунг лишнехромосомный, ты забыл где у Шмаркли в ФБ страница или скрепы не позволяют найти?

Сайт "Цензор.НЕТ" заблокували в Казахстані - Цензор.НЕТ 8883
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Зайди на страничку в Фейсбуке и убещись сам, как выглядит Оманский Янелох)
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З'явилась інформація, що Зеленський з Оману повертається на літаку Медведчука

https://www.youtube.com/watch?v=Bgc6Ga2IdRA
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Луиза Чкалова‏ @4kalova_luiza 36 минут назад

Это ж классические качели. Сначала Срана сливает Бубочкины фотки с Омана, потом отмазывает его от Медведчука. Типа, смотри можно так, а можно и так
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на Миротворце уже задают вопросы - Где мальчик...?
И другие блогеры ищут и не могут найти... Сайт "Цензор.НЕТ" заблокували в Казахстані - Цензор.НЕТ 8705
Может фсе уже...?




Сайт "Цензор.НЕТ" заблокували в Казахстані - Цензор.НЕТ 3198 Mikhail Golub

@golub

·21 мин

Пропал мальчик слева. Последний раз выходил на связь в Омане. Позже был замечен в районе Москвы. Все, кто владеют информацией о местонахождении мальчика, просьба позвонить Баканову.

Сайт "Цензор.НЕТ" заблокували в Казахстані - Цензор.НЕТ 8329
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Звони, звони... "абонент по за зоної досяжності..." Это говно сбушное во французском Куршавеле коротает досуг в рабочие дни...
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Борт с Віслюком заложил крутой вираж!
хоть бы чемоданы с инвестициями не повыпадали...

Сайт "Цензор.НЕТ" заблокували в Казахстані - Цензор.НЕТ 9362
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О. Чєбурнет шагаєт по планєтє.
Та й самій Україні, вже мабуть недовго до цього.
Но зато - побєділі Порошенка !
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"А какая разница?" (с)
А щоб сподобалось малоросам, ще й назвуть проект з "хохлацким этнографическим колоритом". Наприклад, IWASIC TeleSIC (Isolated Wireframe Autonomic System of Internet Communications, Television Service, Inspection and Control - Ізольована автономна система інтернет-комунікацій, телевізійних послуг, інспекції та контролю).
Буде в Івасику-Телесику відповідний контент інтернету та цифрового TV ("95 квартал", "с ваты" та сертифіковані СН новини, як у нас "мощно возрастает процент жиров у масле"), а також система контролюватиме, хто що робить, каже і навіть думає. Програми-аналізатори тембру голосу видадуть алярму "WARNING! Біоодиниця GOY-13756773 говорить нещиро/бреше/нервує/щось приховує", і все - за поцієнтом вже виїхали.
Ось така, блть, діджиталізація. Ukraine: Cyberpunk 2020.
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Чисто технически интересно как винторогий может на Цензор заходить под аквафрешной тряпкой? На Рашке ж Цензор забанен?? Или гебня ФСБешная имеет спец доступ??
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ЗЕгенерат иди встречай борт Медведчука, он как раз щас говорят с Москвы твоего ЗЕкловуна привезёт. Лизнёшь сапог мировому лидеру
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Казахам не можна таке читати.
Забагато свободи...
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Принятый 3эКОЛОМОЙССКИМИ ТРУДОВОЙ КОДЭКС - РАЗРЕШАЕТ УВОЛЬНЯТЬ РАБОТНИКА - по СУТИ _ БЕЗ ПРИЧИНЫ.. !!.( не стой ноги стал , или пере любовницей х.. не стал )).НУ ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ??. . или - КАКАЯ РАЗНИЦА ??,
,....................Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.. .. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
,
..
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Не удивительно.
" Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло."- Президент Казахстана Токаев.
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Ахметова - мошенница, обобравшая людей на 300 000 долларов, обещая помощь, в "решении дел". Она осуждена, ее место в тюрьме
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Вот! Тоталитарный режим! А в африканской Гане- всё в порядке, с Цензором! Это, несмотря на то, что я отсюда регулярно пишу. Правда, мне нравится Гана и о ней никогда и никакого негатива- не писал! Разве что чертова жара... но, наверное, Правительство Ганы мне прощает эту клевету! Сайт "Цензор.НЕТ" заблокировали в Казахстане - Цензор.НЕТ 5310 Вот, видите, даже цвета портового транспорта- наши! Сайт "Цензор.НЕТ" заблокировали в Казахстане - Цензор.НЕТ 5310
Сайт "Цензор.НЕТ" заблокировали в Казахстане - Цензор.НЕТ 7943
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И шо там черные мадмуазели дают белым? (Чисто интересно)
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Это зависит от белого. У нас тут два поляка, так они реально на две семьи живут. В Польше и тут. А леди, которые не очень тяжелого поведения- тут- Просто Убойные! Честное Слово! И- вовсе недорогие.
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Да??? Зря вы так! Видили бы вы их местных "жен"! Всякие Наоми Кэмпбелл- просто нервно курят в сторонке. От зависти. Не шучу.
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Наоми? Тоже мне нашел красавицу. Ети бабуины носители всех букетов екзотических болезней ВИЧ из которых самый безобидный
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Надо же, а и не знал! И весь наш экипаж- в неведении пребывает. Должен вам сказать, если я попробую провести разъяснительную работу, меня на смех не станут поднимать, но за моей спиной- пальцем у виска- непременно покрутят. И- пожалеют, больного на голову.
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ааа ору)) Уже слышу проклятия от борцунов с расизмом и дескриминацией...
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Андрей, аккуратней на такие вопросы. Вдруг твоя жена маскируется? Если так, то проблема с "чертовой жарой" покажется ерундой)
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Не! Сайт "Цензор.НЕТ" заблокували в Казахстані - Цензор.НЕТ 3041 Не должна! Она мне доверяет. Кстати- правильно делает.
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Нагадаю: в останню п'ятирічку совка міліцейські автівки мали синьо-жовте забарвлення. Іноді це дратувало режисерів і редакторів редакції пропаганди Українського телебачення. Сам факт присутності певної кількості таких автівок у кадрі. А телеоператори часто навмисно тролили редакцію, беручи плани зі сполученням синього і жовтого.
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ОбМАН Зеленского. Почему большинству украинцев до лампочки

https://www.youtube.com/watch?v=A05PRVC-JTY
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Каждая страна имеет право на свой, суверенный Чебурнет.
"В своїй хаті - своя правда, і сила, і воля".
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Это ж наши новые узкоглазые друзья,как же они могли
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как же теперь казахи то жить будут без цензора то? Сайт "Цензор.НЕТ" заблокировали в Казахстане - Цензор.НЕТ 4241
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Не то что ты ЗЕгенератный сепарок - срёшь и срёшь на Цензоре ЗЕбильные высеры
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Тема тапок в у казахов не раскрыта на жаль.
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Можно опубликовать список всех стран где заблокирован Цензор?
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Ну ниче страшного. Цензор тоже банит незаслуженно всех кто говорит слишком много правды
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Даже у нас в Беларуси он не блокируется. Казахи привыкли к байству и рабству, такие же холопы
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