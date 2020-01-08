 Сайт "Цензор.НЕТ" заблокировали в Казахстане

Об этом сообщила в Facebook блогер Айгуль Утепова, информирует Цензор.НЕТ.
"Сайт самого раскрученного и авторитетного СМИ Украины Цензор.НЕТ заблокирован на территории Казахстана. Друзья. Проверьте, открывается ли у вас эта страница, или любая другая страница данного сайта? Спрашивается, зачем заблокировали? Только из-за Жанны?" - написала она.
Утепова прикрепила к посту ссылку на новость "Активисты в Казахстане призывают Украину не выдавать оппозиционную блогершу Ахметову".
В комментариях она добавила фото десктопа. Согласно надписи на экране, доступа к ресурсу нет.
Соотечественники Утеповой пишут в комментариях, что зайти удалось только при помощи VPN (англ. Virtual Private Network "виртуальная частная сеть").
не нашли фотки с серьезной мордой?
https://www.youtube.com/watch?v=Bgc6Ga2IdRA
Это ж классические качели. Сначала Срана сливает Бубочкины фотки с Омана, потом отмазывает его от Медведчука. Типа, смотри можно так, а можно и так
И другие блогеры ищут и не могут найти...
Может фсе уже...?
Mikhail Golub
@golub
·21 мин
Пропал мальчик слева. Последний раз выходил на связь в Омане. Позже был замечен в районе Москвы. Все, кто владеют информацией о местонахождении мальчика, просьба позвонить Баканову.
хоть бы чемоданы с инвестициями не повыпадали...
Та й самій Україні, вже мабуть недовго до цього.
Но зато - побєділі Порошенка !
А щоб сподобалось малоросам, ще й назвуть проект з "хохлацким этнографическим колоритом". Наприклад, IWASIC TeleSIC (Isolated Wireframe Autonomic System of Internet Communications, Television Service, Inspection and Control - Ізольована автономна система інтернет-комунікацій, телевізійних послуг, інспекції та контролю).
Буде в Івасику-Телесику відповідний контент інтернету та цифрового TV ("95 квартал", "с ваты" та сертифіковані СН новини, як у нас "мощно возрастает процент жиров у масле"), а також система контролюватиме, хто що робить, каже і навіть думає. Програми-аналізатори тембру голосу видадуть алярму "WARNING! Біоодиниця GOY-13756773 говорить нещиро/бреше/нервує/щось приховує", і все - за поцієнтом вже виїхали.
Ось така, блть, діджиталізація. Ukraine: Cyberpunk 2020.
Забагато свободи...
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" Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло."- Президент Казахстана Токаев.
https://www.youtube.com/watch?v=A05PRVC-JTY
"В своїй хаті - своя правда, і сила, і воля".
Шын жүректен. Денсаулыққа пайдаланыңыз!