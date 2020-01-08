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Все про:авиакатастрофа (1109) Иран (536) Канада (1348) Трюдо Джастин (118)

 Канада будет работать над всесторонним расследованием причин авиакатастрофы в Иране, - Трюдо

Канада продолжит тесное сотрудничество с международными партнерами относительно расследования падения пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Об этом в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наше правительство продолжит тесное сотрудничество с международными партнерами, чтобы обеспечить всестороннее расследование этой катастрофы и предоставление ответов на все вопросы канадцев", - сказал Трюдо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главной страной в расследовании катастрофы самолета МАУ является Иран, - политический директор МИД Макеев

Он отметил, что безопасность канадцев остается наивысшим приоритетом правительства. "Министр иностранных дел находится на связи с правительством Украины и общается с надлежащими органами и международными партнерами. Министр транспорта также работает вместе с госслужащими его ведомства, и общается со своими международными коллегами", - отметил премьер-министр.

Трюдо также выразил соболезнования всем близким погибших в авиакатастрофе. "От имени правительства Канады мы с женой выражаем глубочайшие соболезнования всем, кто потерял родственников, друзей и близких в этой трагедии", - отметил он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Также читайте: Самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы вечером вылетает в Иран, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Источник: https://censor.net.ua/n3168848
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, нє нариваться ж єму на сістєму ПВО Кієва, восстановлєнную за кошт Порошенка.
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3енелейсский , после офшорного 06МАНА прилетел в МАЦКВУ !--
.
https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI

.
.
.
3енелеболты--- ЧТО СКАЖИТЕ ???
,
,
ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ,
или КАКАЯ РАЗНИЦА ??.........................?!!!!!!!!!!!!!!

.
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«Наші» вместє с россієй докажут, что россіі іхтамнєт»
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3енелейсский , после офшорного 06МАНА прилетел в МАЦКВУ !--
.
https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI

.
.
.
3енелеболты--- ЧТО СКАЖИТЕ ???
,
,
ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ,
или КАКАЯ РАЗНИЦА ??.........................?!!!!!!!!!!!!!!

.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, нє нариваться ж єму на сістєму ПВО Кієва, восстановлєнную за кошт Порошенка.
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а это не туфта, реально зечмурло полетело на мацкву???
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А про: «вальцман, мародьор, лоліта, соя, офшори, краде мільярди» у вас ні краплі сумнівів, еге ж?
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fedjka - fedjka свій чувак. Він на боці українців
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А не твое рошеновское дело.Потерпи еще 9 лет.
Или прямо счас выходь на майдан.
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Скоріш за все або перше, або обидва, бо інфи про інші літаки, які могли би перевозити шмарклю, не було зранку.

Скривают от украинцев.
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Cбили наш самолет, надеемся канадцы докажут.
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«Наші» вместє с россієй докажут, что россіі іхтамнєт»
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Если Тегеран не передаст черные ящики Украине, или какой нибудь европейской стране, то расследование будет односторонним.
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Не передасть.
ПС. Тільки що по ТСН передавали що з самого ранку іранські ЗМІ самі передавали про вибух. Потім ці повідомлення повидаляли.
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почерк Гиркина: предупреждали не летать в нашем небе?...и потом удалил пост...
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це з початку всі допомогають .а потім заїздять тему і буде як МН-17 .нихто і не згадує .
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говорят недалеко от украинского упавшего(сбитого?) самолета в Иране нашли куски ракеты ПВО "Тор".........
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Вова только сейчас чартером (не медведчуковским) вылетел из Омана, в Киеве будет ночью. Но для нарида такая версия не интересна.)
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убили двух зайцев -канадцы будут в одиночку пытатся пробить иранскую пробку в то время как страна-владелец самолёта самоустранится и будет жевать сопли,чем обоснованно будет вызвано недоволство и недоумение Канады....Канады которая сейчас пожалуй единственный стопроцентный союзник Украины.....не нужно обольщатся ,зеленский не глупый клоун-он серьёзный жестокий враг.
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"Компанія «Боїнг» не зможе взяти участь у розслідуванні авіакатастрофи українського літака в Ірані через американські санкції щодо Ірану" Это ответ "почему не передадут самописцы США?"
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А що ти тут робиш *****-мовна худоба на українському сайті якщо тобі смердючому козлу,президент України Зеленський, ворог?
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Згідно Конституції президент не має права давати доручення Генпрокурору відкривати чи закривати те чи інше кримінальне провадження!
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Лять, есть ли в мире еще страна, кроме Украины, где президентом может стать чистый осел на веревке? Только лишать рыгозебилов голоса -другого выхода просто нет...
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Зеленський в в Омані (чи заблуждении), Рябошапка у Франції, цей діяч у Куршавелі. Мені скажіть, є хоч одна відповідальна особа в Україні?
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Судя по всему, следы авиакатастрофы в Тегеране ведут в Куршавель. Баканов уже взял след…
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Он его еще несколько дней назад взял, никак отпустить не может
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Тому що ми українці, Християни.
І ми не можемо «ліквідіровать» наших заблукавших і обдурених співгромадян , як це роблять наші північні сосєді, азіопи.
В цьому наша слабкість.
І, сила.
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А ти набери повного рота лайна і оббризкай їх усіх 73% ,ото й буде твій вихід.
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Но тогда чем останеться Украина ! Стадом баранов без голоса! Ну чем тогда будите отличяться от расеиии
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Принятый 3эКОЛОМОЙССКИМИ ТРУДОВОЙ КОДЭКС - РАЗРЕШАЕТ УВОЛЬНЯТЬ РАБОТНИКА - по СУТИ _ БЕЗ ПРИЧИНЫ.. !!
.
( не стой ноги стал , или пере любовницей х.. не стал ))
.
НУ ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ??.
.
или - КАКАЯ РАЗНИЦА ??,
,
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Для дебілів котрі чули звін та не знають звідки він,вже кодекс праці прийняли і землю продали от тільки закони ті ще навіть не розглядались.Це так для недалеких і безмозклих ,
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В Українському парламенті,а ти якщо дебільний, то не треба цим пишатись на весь цензор.Лікуйся ідіот.
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"Президент Європарламенту Давид Сассолі заявив, що в Європарламенті хочуть дізнатися більше про причини катастрофи літака МАУ, яка сталася в Ірані."
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"Решение о введении новых санкций - паллиатив, но в целом это самое плохое решение для Ирана - его экономика падает, социальная катастрофа нарастает, а радость от удара по двум базам через месяц забудется. Снова захочется есть. А тут и новые санкции."

Вот тут и все раскажут
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1. Иран был уверен, что США нанесёт немедленный ответный удар за атаку базы в Ираке.
2. Гибель пассажирского лайнера была бы объявлена Ираном и его союзниками случайной жертвой Америки.
Но в чьи-то расчёты вкралась ошибка.
США ночью не контратаковали.
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Шото до 8% явно не дотягивает этот лимон дебилов.
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Этот фрагмент обнаружен на месте крушения украинского пассажирского самолета, упавшего перед домом жителя. У самолета есть что-нибудь подобное? Разве это не ракета?

Канада працюватиме над всебічним розслідуванням причин авіакатастрофи в Ірані, - Трюдо - Цензор.НЕТ 701
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PS 752. RIP
Останнє фото нашого українського екіпажу з Тегерану перед відльотом
Назавжди молоді

Канада працюватиме над всебічним розслідуванням причин авіакатастрофи в Ірані, - Трюдо - Цензор.НЕТ 5137
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И первым делом необходимо прояснить местонахождение на момент катастрофы лиц, причастных к уничтожению рейса МН-17. Например, генерал-полковника Ткачева.("Дельфин") и его подчиненных. И я не удивлюсь, если их текущим местоприбыванием окажется Иран.
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