 Канада будет работать над всесторонним расследованием причин авиакатастрофы в Иране, - Трюдо

Об этом в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наше правительство продолжит тесное сотрудничество с международными партнерами, чтобы обеспечить всестороннее расследование этой катастрофы и предоставление ответов на все вопросы канадцев", - сказал Трюдо.
Он отметил, что безопасность канадцев остается наивысшим приоритетом правительства. "Министр иностранных дел находится на связи с правительством Украины и общается с надлежащими органами и международными партнерами. Министр транспорта также работает вместе с госслужащими его ведомства, и общается со своими международными коллегами", - отметил премьер-министр.
Трюдо также выразил соболезнования всем близким погибших в авиакатастрофе. "От имени правительства Канады мы с женой выражаем глубочайшие соболезнования всем, кто потерял родственников, друзей и близких в этой трагедии", - отметил он.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
.
https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI
.
.
.
3енелеболты--- ЧТО СКАЖИТЕ ???
,
,
ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ,
или КАКАЯ РАЗНИЦА ??.........................?!!!!!!!!!!!!!!
.
Или прямо счас выходь на майдан.
Скривают от украинцев.
ПС. Тільки що по ТСН передавали що з самого ранку іранські ЗМІ самі передавали про вибух. Потім ці повідомлення повидаляли.
І ми не можемо «ліквідіровать» наших заблукавших і обдурених співгромадян , як це роблять наші північні сосєді, азіопи.
В цьому наша слабкість.
І, сила.
.
( не стой ноги стал , или пере любовницей х.. не стал ))
.
НУ ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ??.
.
или - КАКАЯ РАЗНИЦА ??,
,
.
В какой стране ?
Вот тут и все раскажут
2. Гибель пассажирского лайнера была бы объявлена Ираном и его союзниками случайной жертвой Америки.
Но в чьи-то расчёты вкралась ошибка.
США ночью не контратаковали.
Останнє фото нашого українського екіпажу з Тегерану перед відльотом
Назавжди молоді