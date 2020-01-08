 Мы готовы предоставить Украине всю необходимую помощь, - Помпео о крушении Боинга МАУ в Тегеране

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Telegraph.
"Государственный департамент США выражает свои глубокие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, убитых в результате трагической аварии рейса PS 752 Международных авиалиний Украины. Соединенные Штаты продолжат внимательно следить за происходящим и готовы предоставить Украине всю возможную помощь ", - цитирует издание Помпео.
США также призывают к "полному сотрудничества во всех расследованиях причин аварии".
Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
https://youtu.be/t3rYPAcSa6I
1 hr ·"Ааааа! Зеленский в Москве! С Медведчуком на его самолете! Ужас! Кошмар!"
Ну, ужас. Ну, кошмар. Но можно и с другой стороны посмотреть: куда заявляется наше чучело, там начинаются пожары-катасрофы-стрельба-содом-гоморра. Да, господи, пусть оно посидит там во Внукове подольше. И Медведчук чтоб далеко не отходил. И чтоб Путин в аэропорт к ним приехал, как в 2004 к прилетевшему Кучме. И вот в этот момент - "эффект Зеленеского" - БДЫЖЧ!»
Але нам достатньо вашої занепокоєності.
Котиться.
Вже як 100500 років.
Заберіть у підарашки регіструючі самописці.
І ще, трохи не в темі, але поряд:
«Олена Монова 4 hrs · Тем временем.
В руки журналистам попали документы экспертизы, которая проводилась еще в 2016 году. И согласно которой рост мужчины с камер видеонаблюдения около машины Шеремета составляет 170 см плюс-минус 3% погрешности.
Но в 2016 никто не давал Авакову подсрачников, чтобы ускорить расследование и завершить его в рекордные сроки. А в 2019 этот подсрачник дали. И сказали "до нового года подозреваемых вынь да положь", чтобы потом подать это как победу найвеличнішого лідера ********** над преступностью
Ну и вот. Вынул и положил. И плевать, что рост Антоненко 180 см.
Ведь за время пути
Собачка могла подрасти (с).»
А скоро будет еще больше.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI
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3енелеболты--- ЧТО СКАЖИТЕ ???
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ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ,
или КАКАЯ РАЗНИЦА ???
інвесторамикураторами