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Все про:авиакатастрофа (1109) Иран (536) МАУ (63) Помпео (192)

 Мы готовы предоставить Украине всю необходимую помощь, - Помпео о крушении Боинга МАУ в Тегеране

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил о том, что США готовы предоставить Украине всю необходимую помощь в установлении причин трагедии Боинга под Тегераном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Telegraph.

"Государственный департамент США выражает свои глубокие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, убитых в результате трагической аварии рейса PS 752 Международных авиалиний Украины. Соединенные Штаты продолжат внимательно следить за происходящим и готовы предоставить Украине всю возможную помощь ", - цитирует издание Помпео.

США также призывают к "полному сотрудничества во всех расследованиях причин аварии".

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Источник: https://censor.net.ua/n3168847
 
   
 Топ комментарии
 
Поможіть.
Заберіть у підарашки регіструючі самописці.
І ще, трохи не в темі, але поряд:
«Олена Монова 4 hrs · Тем временем.


В руки журналистам попали документы экспертизы, которая проводилась еще в 2016 году. И согласно которой рост мужчины с камер видеонаблюдения около машины Шеремета составляет 170 см плюс-минус 3% погрешности.

Но в 2016 никто не давал Авакову подсрачников, чтобы ускорить расследование и завершить его в рекордные сроки. А в 2019 этот подсрачник дали. И сказали "до нового года подозреваемых вынь да положь", чтобы потом подать это как победу найвеличнішого лідера сучасності над преступностью
Ну и вот. Вынул и положил. И плевать, что рост Антоненко 180 см.
Ведь за время пути
Собачка могла подрасти (с).»
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Светлана Самборска
1 hr ·"Ааааа! Зеленский в Москве! С Медведчуком на его самолете! Ужас! Кошмар!"

Ну, ужас. Ну, кошмар. Но можно и с другой стороны посмотреть: куда заявляется наше чучело, там начинаются пожары-катасрофы-стрельба-содом-гоморра. Да, господи, пусть оно посидит там во Внукове подольше. И Медведчук чтоб далеко не отходил. И чтоб Путин в аэропорт к ним приехал, как в 2004 к прилетевшему Кучме. И вот в этот момент - "эффект Зеленеского" - БДЫЖЧ!»
Мы готовы предоставить Украине всю необходимую помощь, - Помпео о крушении Боинга МАУ в Тегеране - Цензор.НЕТ 3116
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я знаю хто збив боїнг, це Дугарь, Антоненко, Маруся Звіробій а на шухері стояв генерал Марченко. інфа 100%
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сначала нужно понять причину, а потом помогать.
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Светлана Самборска
1 hr ·"Ааааа! Зеленский в Москве! С Медведчуком на его самолете! Ужас! Кошмар!"

Ну, ужас. Ну, кошмар. Но можно и с другой стороны посмотреть: куда заявляется наше чучело, там начинаются пожары-катасрофы-стрельба-содом-гоморра. Да, господи, пусть оно посидит там во Внукове подольше. И Медведчук чтоб далеко не отходил. И чтоб Путин в аэропорт к ним приехал, как в 2004 к прилетевшему Кучме. И вот в этот момент - "эффект Зеленеского" - БДЫЖЧ!»

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Пожалуйста, скажите, что это шутка..........
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Если это действительно правда и он таки прилетел бортом мертвечука через Внуково - Гомель, то комментария без мата даже у меня не найдется.
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Самая мощная в мірє, пропагандон - СМІ машина, молчіт - с.
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Ага. целофановых пакетов пришлите импотенты х*евы.
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я знаю хто збив боїнг, це Дугарь, Антоненко, Маруся Звіробій а на шухері стояв генерал Марченко. інфа 100%
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А замовником Порошенко. Адже жодна справа у державі не робиться без нього.
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Проте в Україні є найгидкіші соєві гниди на чолі з педро парашою.Вчені ще добре не дослідили цей вид,але відомо,що пють вони кров українську,риють скрізь,жруть усе підряд і сруть безбожно на кожного,хто до них наближаеться.Розмножуються тварі наче хробаки в гімні,а позбутися їх дуже важко-при чавленні обплюють гидотою.
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Дякуємо.
Але нам достатньо вашої занепокоєності.
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Так Олена Малахова і Ольга Кобюк, як писали тут на Цензорі, що вони не сіли на цей рейс?
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Короче сейчас дело замнут и примут резолюцию что самолет упал сам от перегруза. Лишь бы небыло вайны. А через пол года бабуины доделают ЯО или привезут из Рашки и будут требовать освободить коридор на Европу. Мир катится в Ад.
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Поможіть.
Заберіть у підарашки регіструючі самописці.
І ще, трохи не в темі, але поряд:
«Олена Монова 4 hrs · Тем временем.


В руки журналистам попали документы экспертизы, которая проводилась еще в 2016 году. И согласно которой рост мужчины с камер видеонаблюдения около машины Шеремета составляет 170 см плюс-минус 3% погрешности.

Но в 2016 никто не давал Авакову подсрачников, чтобы ускорить расследование и завершить его в рекордные сроки. А в 2019 этот подсрачник дали. И сказали "до нового года подозреваемых вынь да положь", чтобы потом подать это как победу найвеличнішого лідера ********** над преступностью
Ну и вот. Вынул и положил. И плевать, что рост Антоненко 180 см.
Ведь за время пути
Собачка могла подрасти (с).»
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Только проблема в том, что Антоненко, Кузьменко, Дугарь и прочую компашку начали разрабатывать еще с 2018 года, когда лидером ********** был сывочолый гецьман.
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Это у вас сейчас проблемы.
А скоро будет еще больше.
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Дайте Коляднику Оманскому ядерную бомбу, он должен отомстить Мухмудам.
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Щось Помпео знає, раз каже "убитых в результате авиакатастрофы", а не "погибших в результате авиакатастрофы".
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3енелейсский , после офшорного 06МАНА прилетел в МАЦКВУ !--
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https://www.youtube.com/watch?v=ZoAmwNJkMQI

.
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3енелеболты--- ЧТО СКАЖИТЕ ???
,
,
ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ ,
или КАКАЯ РАЗНИЦА ???
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вони скажуть що це брехня, мені вже таке писали.
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так, може, внього зустріч з мацковськими інвесторами кураторами
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850 топорофф, 1250 патриотофф, логику жавелина в коде и это раз...................
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Завтра появятся новые версии.Напоминает МН,-17.Главное сделать "заваруху"
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Петропарашинці вже все розслідували- будують гельотіну на майдані-будуть терористам голови рубати відразу після рейсу мертчкового літака з москальщини.
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Пристайка вже готує відповідь на пропозицію Помпео : " Український народ глибоко вдячний м-ру Помпео за пропозицію допомоги в розслідуванні аварії . Але наш зєля прибувши у Внуково за викликом путєна , отримав подібну пропозицію і терміново прийняв її до виконання . Так як всі дії в цьому напрямку курує Сам Х..уйло то прийняти Вашу пропозицію Україна не може ." . ЩироВашапристайка .
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Где этот дурачек сейчас? В Москве, в Гомеле или уже в Киеве?

Ми готові надати Україні всю необхідну допомогу, - Помпео про катастрофу Боїнга МАУ в Тегерані - Цензор.НЕТ 3285
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Где сейчас Бубочка, еще в Москве или уже через Гомель назад в Киев его Мертвейчук везет?

Ми готові надати Україні всю необхідну допомогу, - Помпео про катастрофу Боїнга МАУ в Тегерані - Цензор.НЕТ 7693
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