 Мы готовы предоставить Украине всю необходимую помощь, - Помпео о крушении Боинга МАУ в Тегеране

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Telegraph.

"Государственный департамент США выражает свои глубокие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, убитых в результате трагической аварии рейса PS 752 Международных авиалиний Украины. Соединенные Штаты продолжат внимательно следить за происходящим и готовы предоставить Украине всю возможную помощь ", - цитирует издание Помпео.

США также призывают к "полному сотрудничества во всех расследованиях причин аварии".

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.