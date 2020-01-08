 Поезда "Интерсити" между Киевом и Кривым Рогом будут курсировать каждый день, - Укрзализныця

В данный момент этот поезд ходит через день, а с 23 января будет отправляться ежедневно, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Укрзализныци.
"Скоростной поезд Интерсити № 740 отправляется из Киева в 17:22 и прибывает в Кривой Рог в 23:09. В обратном направлении из Кривого Рога поезд отправляется 6:15 и прибывает в Киев в 11:53", - отмечается в сообщении.
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меняет время судьбы лица
нас гнёт поток житейских дел
но вечен лишь вопрос от мамы
ты ел
а помните как в детстве мамы
когда уже почти мы спим
так нежно по носу нам пальцем
пим пим
Король Віслюк. Трейлер. Переозвучка Кіль.
ЗЕ и ХУ ВСТРЕЧАЮТСЯ В МАЦКВЕ?
2. идиоты
3. нормальные украинцы на них уже не обращают внимание
4. выкинутые деньги
Спрашивается нафига этот убыточный маршрут УЗ? Ублажить верховного осла страны?
,....................Главное проголосовали как ПУКин приказал----ТОЛЬКО НЕ за ПОРОШЕНКО !!.. .. ТЕПЕРЬ РАЗВЕСЕЛИМСЯ,,
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