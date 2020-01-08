 Поезда "Интерсити" между Киевом и Кривым Рогом будут курсировать каждый день, - Укрзализныця

В данный момент этот поезд ходит через день, а с 23 января будет отправляться ежедневно, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Укрзализныци.

"Скоростной поезд Интерсити № 740 отправляется из Киева в 17:22 и прибывает в Кривой Рог в 23:09. В обратном направлении из Кривого Рога поезд отправляется 6:15 и прибывает в Киев в 11:53", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" приобретет еще 40 локомотивов General Electric, - Кравцов