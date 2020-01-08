EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, Здоровье
  188  1
Все про:грипп (441) Минздрав (2113) смерть (6340)

 55-летняя женщина умерла от осложнений гриппа,- Минздрав

В Украине от осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общенственного здоровья Украины.

"За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10 день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось - 3 января больная умерла", - говорится в сообщении.

Вирус гриппа типа А (H1) pdm09 подтвержден лабораторно. Умершая принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания. От гриппа вакцинирована не была.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине от осложнений гриппа умер человек

Всего с начала эпидсезона (октябрь 2019) от осложнений гриппа в Украине умерли два человека. Случаи зафиксированы 31 декабря 2019 г. и 3 января 2020 г.

Источник: https://censor.net.ua/n3168841
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
почему не дали информацию в каком городе ? Вирус гриппа типа А (H1) pdm09.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх