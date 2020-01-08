 55-летняя женщина умерла от осложнений гриппа,- Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общенственного здоровья Украины.

"За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10 день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось - 3 января больная умерла", - говорится в сообщении.

Вирус гриппа типа А (H1) pdm09 подтвержден лабораторно. Умершая принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания. От гриппа вакцинирована не была.

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Всего с начала эпидсезона (октябрь 2019) от осложнений гриппа в Украине умерли два человека. Случаи зафиксированы 31 декабря 2019 г. и 3 января 2020 г.