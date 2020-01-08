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Все про:авиакатастрофа (1109) Иран (536) МИД (5252) МАУ (63) Макеев (18)

 Главной страной в расследовании катастрофы самолета МАУ является Иран, - политический директор МИД Макеев

Независимую комиссию по расследованию авиакатастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ вблизи Тегерана, согласно международному праву, должно создать Иран как страна, в которой произошел трагический инцидент.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке политический директор МИД Украины Алексей Макеев.

"Расследование авиакатастроф - это дело специалистов ... Они регламентируются международным правом, в частности приложению 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. И происходит при сотрудничестве многих государств. Главным в расследовании является государство, в котором произошла трагедия. Именно она образует независимую комиссию по расследованию. Она также оперативно сообщить о катастрофе государство, где зарегистрировано судно, государство-оператора (в обоих последних случаях это - Украина), государство, где воздушное судно было спроектировано / изготовлено , А также ИКАО (Международная организация гражданской авиации - ред.) - отметил Макеев.

Он добавил, что в расследовании могут также участвовать упомянутые выше государства, а также государства, граждане которых пострадали в катастрофе.

Политический директор МИД напомнил, что Украина заявила о своем намерении присоединиться к работе комиссии по расследованию.

"Это было подчеркнуто, в частности, во время сегодняшнего телефонного разговора министра иностранных дел Украины с министром иностранных дел Ирана. Украина заинтересована в расследовании причин этой ужасной катастрофы. И делать все необходимое для этой цели", - резюмировал Макеев.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Источник: https://censor.net.ua/n3168838
 
 
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ты статью дальше заголовка читал когда нибудь в жизни?
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Навіть це: «Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке политический директор МИД Украины Алексей Макеев. Источник: https://censor.net.ua/n3168838
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Понятное дело, сами сбили, сами расследуют. Гончаруку только глотку закройте, что бы не орал про техническую неисправность, и найдите гидранта, где он прячется?
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а зачем тебе этот попка..?
он что то решает разве...?
Нет его и не надо...
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«Политический директор МИД »
Мамадорогая !!!!
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ЦЕНЗОР ПОЯСНИТЕ КАК БОРТ С ЗЕЛЕНСКИМ ОКАЗАЛСЯ ВО ВНУКОВО № 3 ГОРОДА МОСКВЫ???!! из ОАЭ транзитом через Иран!!1 Туркмению и через парашку прямо в Масквабад Зеля свалился чего он там Ослик делает сдает Украину рашает вопрос перезда своего Бени и себя лично что?????
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Так шо, Зєля вже в гостях у мацковського житєля Януковічя ????!!!!
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Не гони беса!Вот твоим кацапам как раз на руку.Им война как мать родна.
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и желательно вместе с кацапами пусть порасследуют ...
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Ну в Иране совместно с кацапами - друзьями и расследуют...
Предвижу эти результаты...
Будет как с самолетом польского президента в 2010 году...
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А що це за черговий клоун - "політичний директор МЗС"???
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ну да канешна канешна..Иран должЁн "расследовать")))Как в Смоленске в 2010 году ***** "расследовал "берёзу" об которую разлетелся польский Ту 154))))
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Голос Америки

@GolosAmeriki4 ч

Иран заявил, что не передаст «черные ящики» разбившегося украинского самолета его производителю - американской компании Boeing. Причины такого решения пока не названы. Оба бортовых самописца, найденные в поле среди обломков самолета, находятся в хорошем состоянии, сообщают СМИ

Главной страной в расследовании катастрофы самолета МАУ является Иран, - политический директор МИД Макеев - Цензор.НЕТ 3602
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Вот потому и тревожно,что расследовать будет Иран...
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Зараз "слуги" ще вивалять пердімонокль, начебто літак збитий ґамериканцями...
З усіма дипломатичними наслідками.
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щось занадто багато України навколо іранських подій
чи не наші мишебраття постарались?
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У нас падение малазийского боинга уже 5 с половиной год расследуют, и неизвестно, когда результат будет, а сколько в Иране эту трагедию будут расследовать.
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