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 До 8 января ни одна страна не предостерегала от полетов над Ираном, - "Украэрорух"

До сегодняшнего дня, 8 января, власти ни одной страны не предостерегали авиаперевозчиков об опасности полетов над территорией Ирана, где ночью в среду разбился Boeing-737-800 компании "Международные авиалинии Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух).

В ведомстве отметили, что 8 января в 00:00 по UTC Федеральная авиационная администрация США (FAA) запретила гражданским самолетам полеты в воздушном пространстве зоне полетной информации Багдада, Тегерана, Персидского и Оманского залива.

"Авиационные власти других стран до сих пор не предостерегали национальных перевозчиков от полетов в этом регионе", - подчеркнул Украэрорух.

Уже после катастрофы украинского самолета у Тегерана власти стран пересматривают свои рекомендации по этому вопросу, а ряд авиакомпаний уже отменили полеты.

Также в ведомстве отметили, что пока иранская авиационная власть не вводила запрет на полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украэрорух" повысит безопасность полетов над Черным морем

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Источник: https://censor.net.ua/n3168833
 
 
 Топ комментарии
 
официального запрета не было...
(а помните как Украину упрекали в том, что не закрыли небо?...хотя и предположить не могли, что на высоте 10 000 кто-то может быть в опасности...)
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Объявление повышенной боевой готовности так не привычно для гражданских. Не среагировали. До 8 января ни одна страна не предостерегала от полетов над Ираном, - "Украэрорух" - Цензор.НЕТ 8163
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А как применить мозги? Бук что сбивает гражданские лайнеры где то на росии шастает, но никто не отменяет туда полёты.
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Не предостерегли так как они не причастны к ликвидации этого кренделя.
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Т.е. обстрел Иранского аэропорта ракетами США - не "звоночек"?

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какого Иранского вася? Ты из тех кто Литву и Латвию путает и Австрию с Австралией? Лишь бы пукнуть. США грохнули иранца в ИРАКЕ
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О-о, Америка вам уже не указ . Меньше бы спали и знали бы что США запретила ночью.
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официального запрета не было...
(а помните как Украину упрекали в том, что не закрыли небо?...хотя и предположить не могли, что на высоте 10 000 кто-то может быть в опасности...)
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Эта трагедия выгодна ***** - Украине нагадить, побыстрее изолировать Иран и подтолкнуть террористов к более агрессивным действиям против США. Нестабильность на Ближнем Востоке обычно приводит к росту цен на нефть.
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зетеща уже десять часов с зебобой и мертветчуком летает...
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Закрыть полеты над Ираком - Ираном мог преЗЕдент своим указом (когда стало известно о планирующихся обстрелах), если бы в этот момент он бы не загорал в отпуске... В шестом за пол года...
К примеру : Порошенко: По моему приказу Украина закроет воздушное пространство для российских самолетов, доставляющих в Сирию вооружение и войска...
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И с бочка слить воду, после того как ты подзюрил. Добристать некчему? У зю своих блох хватает.
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Страшна трагедія. Співчуття родинам загиблих.
...
Промайнула тривожна думка - а чи не збирається ЗЕлена влада взяти і звинуватити ґамериканців принаймні у ненавмисному ударі ракетою по лайнеру? Навмисний чи ненавмисний інцидент, а він все одно може погіршити відносини з США та НАТО - а цього, схоже, Віслюк в Омані і хоче (точніше, навіть не він, а його бородата бабця).
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А ведь как-бы могло чудненько получиться... Клоун летит с оманского пляжа и тут у него "неполадки с двигателем" и вся эта сволочь насмерть разбивается.... В стране праздник траур, народ ликует грустит....
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Зелебобский уже в Киеве...Мне интересно,как он проводил совещание СНБО? На борту медведчуковского борта,или в Мацкве во Внуково?
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шо у рижего на язикє...

Александр Яневский (Alex Yanevskyy)@yanevskyy 28 мин

Дональд Трамп заявил о введении новых санкций против Ирана.Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в хаосе с Ираном.

Дональд Трамп: у нас есть в наличии большие и мощные ракеты. Это не означает, что мы их будем использовать.

Дональд Трамп: "Исламское государство" является врагом Ирана.

Дональд Трамп: Сулеймани давно должен был быть ликвидирован.

Дональд Трамп: пока я президент, Иран никогда не будет обладать ядерным оружием.

Дональд Трамп: ни один из американских военнослужащих не пострадал в результате вчерашней атаки.
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До 8 января ни одна страна не предостерегала от полетов над Ираном, - "Украэрорух".

Офіційно - може й ні, але за кілька діб до трагедії США та Іран стільки дали приводів, що можна було б і самим замислитись.
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