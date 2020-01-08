До 8 января ни одна страна не предостерегала от полетов над Ираном, - "Украэрорух".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух).

В ведомстве отметили, что 8 января в 00:00 по UTC Федеральная авиационная администрация США (FAA) запретила гражданским самолетам полеты в воздушном пространстве зоне полетной информации Багдада, Тегерана, Персидского и Оманского залива.

"Авиационные власти других стран до сих пор не предостерегали национальных перевозчиков от полетов в этом регионе", - подчеркнул Украэрорух.

Уже после катастрофы украинского самолета у Тегерана власти стран пересматривают свои рекомендации по этому вопросу, а ряд авиакомпаний уже отменили полеты.

Также в ведомстве отметили, что пока иранская авиационная власть не вводила запрет на полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украэрорух" повысит безопасность полетов над Черным морем

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.