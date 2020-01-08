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 Президент Ирана Роухани выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета МАУ

Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и иранскому народу, молясь Всемогущему за них всех, и желая терпения их семьям", - заявил Роухани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы G7 выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране

Он назвал авиакатастрофу, в которой погибли иранцы и иностранцы, горестным событием.

По его словам, "крайне важно", чтобы все соответствующие органы приняли необходимые меры по опознанию жертв крушения и провели расследование происшествия.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Также читайте: Самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы вечером вылетает в Иран, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Источник: https://censor.net.ua/n3168832
 
 
 Топ комментарии
 
Членло тоже соболезновало родным МН-17...
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Иранскому народу . . .
А украинскому и канадскому не надо типа . . .
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Шо эта жопа черная рот открывает!!! Не транслируйте спитчи мусульманских фанатиков в СМИ Украины!!!
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и Польше после Смоленской "берёзы"...***** лубянская!
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Нам тоже говорили что посадят корупционеров и станем жить лучше и из достойными зарплатами.
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А Трамп висловив співчуття?
Чи йому нема коли, - обирає іранські об'єкти культури для знищення?
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Трамп пам пам сказал ,что наложит санкции на Иран и пока все . Думаю он наложил уже в штаны ,а вдруг не переизберут рэднэки ?
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Трампушка обосратушки. Мне стыдно за Америку. Такого мудака-президента США еще не знала. Наш КВНщик не лучше.
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Шо эта жопа черная рот открывает!!! Не транслируйте спитчи мусульманских фанатиков в СМИ Украины!!!
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Ну, у нього хоча б морда радість від цієї трагедії не виявляє, як у Зєлєнского, наприклад. Цей, хоч і зі свічкою за плечима, аж світиться від щастя.
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Иранскому народу . . .
А украинскому и канадскому не надо типа . . .
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Списки бачив? Там абсолютна більшість іранці були.
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Ще невідомо що то за іранці летіли сюди.
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А 11 українців?Чи це не люди для того президента?
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А что можно делать в Иране сегодня? Родные корни? Сомнительно. Все равно что из Крыма возвращались...
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Нічого. Літати до Ірану коли Ісраелю дупу вилизуєш...
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Екіпаж літака був виконував робочий рейс.До чого тут "родные корни"?
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Ну ниче. Етой ночью тебе бабуин с трусами на голове будет весело. Мы тоже выразим соболезнования потом, когда на твоих похоронах еще пару сотен бабуинов задавят.
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Если Трамп не даст ответку ето будет позор не только ему а и всей Америке.
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Был брифинг только что, ответки походу не будет. Жертв нет, Трамп хочет дипломатию, что то не то со штатами.
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Ще рано для удару по Ірану. Але скоро Пурім.

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Да по-любому будут его обсирать: даст ответку- Америка « зло», « террористы» и тп и тд разные протесты и возмущения , изрыгающие море говна демократы ( уже подготовили закон ограничивающий действия президента в случаи военной эскалации/ конфликта). Не даст « ответку» и опять плохой - « трепло», « рыжий импотент» и тд и тп Пусть думает.
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Так,как я и предполагал.Трамп выступил сдержанно и мудро:Америка хочет мира и готова к войне,если кто нарушает ее мир.Ни один американец на базах не погиб от ракетного удара иранцев,но пострадало несколько сотен иранцев от самих иранцев.А за погибших иностранцев в Иране-будут жёсткие санкции от Америки плюс НАТО должно отреагировать соответственно дальнейших событий.
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Про "наш" ми всі все й так знаємо,він ще лижі,на яких в Оман їздив,не зняв,йому нема коли такими "дрібницями" займатися.Та й про президента мова,а наш,то хіба президент?Так,пародія дешева на президента
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пока полностью не доказана вина...он имеет право выражать соболезнования, тем более там были и жители Ирана (студенты, возвращавшиеся с каникул)
но если смогут доказать, что виновны именно его ПВО, ждавшие ответки США и пуляющие по всему, что движется в этом квадрате... тогда эти слова будут кощунственными и лицемерными
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Иран прекрасная страна и не опущенный народ (в отличие от некоторых...) Так держать!
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кацапы опущенный , а иранцев просто припустят .
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За кацапов и пиндосов согласен, но иранцы- нее...Они не украинцы
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Мир никак не поймёт психологию мусульман и особенно шиитов! Только они , а остальные собаки неверные ! И прекрасно он знает что сами и сбили самолет наш.
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Чергові крокодилячі сльози. Як казав Станіславський: "Не вірю!"
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