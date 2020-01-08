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 В Воздушных Силах проходит испытания модернизированный стартовый командный пункт. ФОТО

Подконтрольная эксплуатация в ВВС Украины опытного образца модернизированного стартового командного пункта начинается в ближайшие дни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

В Воздушных Силах проходит испытания модернизированный стартовый командный пункт 01

КП будет использоваться как дублирующее оборудование, тестироваться в разных условиях, на разных режимах. Предварительная летная проверка модернизированного КП успешно завершена. Комплекс обеспечивает управление полетами воздушных судов. Здесь есть радиотехническое, навигационное, метеорологическое и телефонное оборудование, антенны и специальные светотехнические средства.

Оборудование отличается точностью полученных расчетов и новейшей элементной базой и принципом формирования радиосигналов, а также удобством.

В Воздушных Силах проходит испытания модернизированный стартовый командный пункт 02

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"Это и современные средства обеспечения, и система бесперебойного питания, что позволяет полтора часа работать автономно, и возможность в секунду связаться с любым аэродром. Современная метеостанция, одной только температуры предлагает шесть градаций каждого градуса. К тому же специалисты будут работать в удобных креслах, с кондиционером, что тоже немаловажно", - сообщили в командовании Воздушных Сил.

В процессе подконтрольной эксплуатации образец планируют загрузить на полную, чтобы определить его возможности на длительную эксплуатацию. Только после этого будет принято решение о его допуске к эксплуатации и серийном производстве. Важно, что большинство элементов стартового командного пункта - украинского производства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168830
 
   
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Олександр Валентинович Турчинов.
РЕСПЕКТ.
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Дай то Бог,да только фото какие-то странные и никак не соответствует внешний из внутрешним видом да и зачем там металопластиковые окна которые не соответствуют внешней конфигурации установки.
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Е ...ма Еее
КУНГи, представляющие собой будки с прямоугольными стенками и полукруглой крышей, появились в нашей стране в 1958 г. Эти кузова - КУНГ-1М, имеющие в задней стенке одно- или двустворчатую дверь, как правило, снабженную окошком, устанавливались на шасси ЗИЛ-157, -157К, -157КД, -157КЕ. Собственно кузов представлял собой деревянный каркас, обшитый гладким стальным листом снаружи и фанерой внутри. Между обшивками вкладывался теплоизолятор - войлочная или паклевая набивка, а в более позднее время - стекловата, поролон, пенопластовая плита или древесно-стружечный наполнитель.
Еще во время войны во Вьетнаме на 75 комплексах
стояли отдельно передающие антенны.
Так амеры их просто (комплексы) выбивали противорадиолокационными ракетами "
AGM-45_Shrike на р а з .А это же выставка мишеней! За небольшие деньги .Кунги еще советских времен , снятые с вооружения .

В Воздушных Силах проходит испытания модернизированный стартовый командный пункт - Цензор.НЕТ 1631
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Щось ти занадто обізнана в цих справах як для Нелли.
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воно вже не перший раз обсирає українське озброєння під видом "експерта"
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Но эргономика!!! Это ЖоОПа жопейшая!!! Посмотрите на его спину на стуле? Он долго на нем высидит? Это что за столы????, у викингов жратва на лучших столах стояла, причём работали они в основном топорами.
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Пора испытать. Сапсанами по росиюшке а потом по Ирану за сбитый украинскимй самолет.
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Совок наше всё. Пока наверное не исчезнут совковские генералы ничего технологичного и совремеого не будет в нашей армии.
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