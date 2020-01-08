 В Воздушных Силах проходит испытания модернизированный стартовый командный пункт. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

КП будет использоваться как дублирующее оборудование, тестироваться в разных условиях, на разных режимах. Предварительная летная проверка модернизированного КП успешно завершена. Комплекс обеспечивает управление полетами воздушных судов. Здесь есть радиотехническое, навигационное, метеорологическое и телефонное оборудование, антенны и специальные светотехнические средства.

Оборудование отличается точностью полученных расчетов и новейшей элементной базой и принципом формирования радиосигналов, а также удобством.

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"Это и современные средства обеспечения, и система бесперебойного питания, что позволяет полтора часа работать автономно, и возможность в секунду связаться с любым аэродром. Современная метеостанция, одной только температуры предлагает шесть градаций каждого градуса. К тому же специалисты будут работать в удобных креслах, с кондиционером, что тоже немаловажно", - сообщили в командовании Воздушных Сил.

В процессе подконтрольной эксплуатации образец планируют загрузить на полную, чтобы определить его возможности на длительную эксплуатацию. Только после этого будет принято решение о его допуске к эксплуатации и серийном производстве. Важно, что большинство элементов стартового командного пункта - украинского производства.

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