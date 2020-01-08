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Все про:ранение (2287) Донбасс (20393) Объединенные силы (428)

 С начала суток на Донбассе ранены двое украинских бойцов, враг применял запрещенные минометы калибра 120 мм, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды открывал огонь вблизи населенного пункта Хутор Вольный с общим расходом 42 мин калибра 120 мм.

"Сегодня, 8 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Приазовье вертолет Морской авиабригады заставил отойти от украинского берега занимавшийся сбором разведданных корабль ФСБ России, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Напомним, 7 января незаконные вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские воины не пострадали.

Источник: https://censor.net.ua/n3168828
 
 
 Топ комментарии
 
ДЕ реакція преніздента оманського?
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Перемирие становится все более мирным!
Каждый день солдаты ВСУ гибнут или получают ранения.
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спросите там...наверху... это уже перемирие стабильное или еще устойчивое?...
пораненим найскорішого одужання і повного відновлення
а брехливим с*чкам чирі на язику і на дупі... та все рівно де..
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Перемирие становится все более мирным!
Каждый день солдаты ВСУ гибнут или получают ранения.
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не передергивай. возьми день ко дню за предпоследний год.
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Потерялся где то между 23°35′02″ с. ш. и 50°27′16″ с. ш. ...
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йому ***** співчуття висловило с приводу загибелі українців у літаку, йому не до того
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Это виновато воинствующее меньшинство!здадимся путлеру и будет мир-руский мир!
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спросите там...наверху... это уже перемирие стабильное или еще устойчивое?...
пораненим найскорішого одужання і повного відновлення
а брехливим с*чкам чирі на язику і на дупі... та все рівно де..
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Что то не очень очередные переговоры в Парыже с Чортом помогли установить мир. А как ЗЕ кланялся и лизал руку ***** и все зря. Умный бы посмотрел на Додона который спит с ****** ради мира в приднестровье и что то за 25 лет ето тоже не помогло.
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Даже больше чем за 25!нужно понять что какоебы проросийское мурло не пришло у нас к власти,мира не будет пока существует Украина!
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******* ще ні...не будьте Порохоботами дайте людині відпочити
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Кажуть, що буба оманський за співчуттями до мордора полетів, особисто
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Ну так може ж він про перемир'я буде домовлятися. Заодно інвесторів запросить.
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кто знает как там нефть? баррель подорожал или подешевел?
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Брент вчера чуть поднялся, но сегодня пошел в низ.
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Одужання нашим Героям. Бережи вас Господь, рідненькі
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Срочно отойти на расстояние куда не долетают российские снаряды и ракеты!
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Какие выборы ?! Украинское телевидение здесь запрещено, с расийских и местных каналов льют грязь тоннами на Украину! Выборы в чью пользу здесь пройдут? (это риторический вопрос) + ОБСЕ все под путиным. Пристойко осенью пройдут выборы в ОРДЛО.

Когда обстрелы 120 калибром почти каждый день по Украине.
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А СКОЛЬКО ЗА РАЗ ДОЛЖНО ПОГИБНУТЬ ОТ ОБСТРЕЛА ЧТОБ ЗЕЛЯ НАКОНЕЦ ДАЛ ПРИКАЗ НА УПРЕЖДЕНИЕ АТАКОВАТЬ?
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Така заворуха довкола України і не якої реакції з боку Яроша і Білецького! Де ви нацжони?! Єдине надія на мудрий нарід! Де ти, надія моя, Зеркаль!
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Идиоты за них не проголосовали. Они ничего не должны идиотам. Бойку зови с рабиновичем и допой.
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А где это трусливое недоразумение Или воно всеравно
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Ну шо там, де наш б...ь миротворець світового масштабу, обкладинка журнала МАКСІМ? Нормально відвів війська, оманський чорт?
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во второй половине 2019 года количество убитых и раненых пошло на убыль. политика разведения действует.
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Всё под контролем, Бубочка в Москве, Баканов в Куршавеле.
Раненые, убитые, новые батареи градов, в ОБСЕ сплошная русня, самолет сбили. Неочем волноваться короче. Главное что не мародер.
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