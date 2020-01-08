 С начала суток на Донбассе ранены двое украинских бойцов, враг применял запрещенные минометы калибра 120 мм, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды открывал огонь вблизи населенного пункта Хутор Вольный с общим расходом 42 мин калибра 120 мм.

"Сегодня, 8 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 7 января незаконные вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские воины не пострадали.