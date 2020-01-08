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Все про:Киев (18394) убийство (5463) мера пресечения (85)

 Суд арестовал без права залога подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве

По ходатайству прокуратуры города Киева Шевченковским районным судом столицы подозреваемый в убийстве двух девушек на Подоле арестован на 2 месяца без определения размера залога.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева

В сообщении отмечается: "Действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины.

За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тела двух девушек обнаружены в шкафу в арендованной квартире, - Нацполиция Киева

Напомним, тела двух девушек 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти обнаружили 4 января 2020 г. в одной из квартир на улице Кирилловской в ​​Подольском районе столицы.

Подозреваемых в совершении убийства задержали 6 января 2020 г. по ориентировке на территории железнодорожного вокзала в городе Одесса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство двух девушек на Подоле в Киеве: задержанным сообщено о подозрении, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/n3168826
 
 
 Топ комментарии
 
Чому відбулося це вбивство?
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Ну этого мало как бы. У ментов всегда в первую очередь идёт отработка ранее сидевших. Это стандарт. В версии следствия явно что-то не клеится или они что-то недоговаривают. "Разбой, направленный на завладение имуществом". Вот эта часть и меня сильно смущает. Какое может быть имущество у девочек подростков и зачем их тянуть в съёмную квартиру да ещё убивать? Я больше поверю в версию с изнасилованием, в извращенной форме. В реальности же может оказаться что настоящие убийцы совсем другие а на этих просто вешают. Не удивлюсь что убийцами могут быть какие-то менты извращенцы, или извращенцы с деньгами.
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корисні мотиви? це що? познімали ланцюжки? бр...
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корисні мотиви? це що? познімали ланцюжки? бр...
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Може, пам'ятаєте - десь у 2004 або 2005 (чи трохи раніше) був у Дніпрі начебто маніяк, що вбивав жінок молотком по голові. В Індустріальному районі, якщо не помиляюсь.
А потім впіймали - виявилося, що не маніяк. Наркоман-грабувальник. Який до цього відсидів у буцигарні за розбійні напади за класичною схемою (удар по голові, після чого вихоплював сумку і тікав) - але одна з жертв його впізнала. Після звільнення він "вдосконалив" схему.
По ТВ була передача про цього вилупка. Запам'яталося, як він холоднокровно розповідав - "вот я и решил больше не допускать таких ошибок и стал бить острьім концом молотка, чтобьі наверняка насмерть - мертвьіе уже точно не опознают..."
Ясна річ, дали довічне.
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Чел не адекватный, сидел за групповое изнасилование.
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Ну этого мало как бы. У ментов всегда в первую очередь идёт отработка ранее сидевших. Это стандарт. В версии следствия явно что-то не клеится или они что-то недоговаривают. "Разбой, направленный на завладение имуществом". Вот эта часть и меня сильно смущает. Какое может быть имущество у девочек подростков и зачем их тянуть в съёмную квартиру да ещё убивать? Я больше поверю в версию с изнасилованием, в извращенной форме. В реальности же может оказаться что настоящие убийцы совсем другие а на этих просто вешают. Не удивлюсь что убийцами могут быть какие-то менты извращенцы, или извращенцы с деньгами.
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Нужно запретить законодательно посуточнй съем квартир. Сколько террористов, бандюков и маньяков, воров и уголовников-гастролеров пользуются тем, что могут жить за копейки без предъявления паспорта, без фиксации личности и адреса.
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Вся парадоксальность ситуации в том, что квартиру снимали убиенные.
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может я и ошибаюсь... но по-моему убийцы (мужик и баба) снимали квартиру...
а девушки пропали накануне (2-го) вышли в магазин и ...все... как и чем их подманили.?..
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Да нифига. Цензор даёт какие то обрывки.
Снимала одна из двоих девчат со своим другом для встречи нового года.
Реально встречали они втроем с каким то мужиком, о чем выложили фото в соцсетях.
2 числа обе объявились дома и опять ушли типо в магазин в 21-00.
От ближайшего магазина до этой хаты 15 км, не меньше, и вечером туда уже маршрутки не ходят, явно ехали на такси.
Жили на берлинского, хата у куреневского рынка.
Откуда взялся этот уголовник с подругой- хз.
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Ну, родители явно врут, что девки могли знать его раньше, а на шмотки и косметику зарабатывали, раздавая бесплатные объявления.
Я имею на этот счёт свое мнение, но не хочу раздраконивать наивный контингент.
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А как тогда вышли на этих убийц? Я думал убийцы снимали и по ним составили фоторобот.
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Как всегда все покрыто мраком ! Полиция как всегда хрен скажет правду, потому что................!
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