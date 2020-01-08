 Суд арестовал без права залога подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева
В сообщении отмечается: "Действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины.
За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.
Напомним, тела двух девушек 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти обнаружили 4 января 2020 г. в одной из квартир на улице Кирилловской в Подольском районе столицы.
Подозреваемых в совершении убийства задержали 6 января 2020 г. по ориентировке на территории железнодорожного вокзала в городе Одесса.
А потім впіймали - виявилося, що не маніяк. Наркоман-грабувальник. Який до цього відсидів у буцигарні за розбійні напади за класичною схемою (удар по голові, після чого вихоплював сумку і тікав) - але одна з жертв його впізнала. Після звільнення він "вдосконалив" схему.
По ТВ була передача про цього вилупка. Запам'яталося, як він холоднокровно розповідав - "вот я и решил больше не допускать таких ошибок и стал бить острьім концом молотка, чтобьі наверняка насмерть - мертвьіе уже точно не опознают..."
Ясна річ, дали довічне.
а девушки пропали накануне (2-го) вышли в магазин и ...все... как и чем их подманили.?..
Снимала одна из двоих девчат со своим другом для встречи нового года.
Реально встречали они втроем с каким то мужиком, о чем выложили фото в соцсетях.
2 числа обе объявились дома и опять ушли типо в магазин в 21-00.
От ближайшего магазина до этой хаты 15 км, не меньше, и вечером туда уже маршрутки не ходят, явно ехали на такси.
Жили на берлинского, хата у куреневского рынка.
Откуда взялся этот уголовник с подругой- хз.
Я имею на этот счёт свое мнение, но не хочу раздраконивать наивный контингент.
вот просто - жаль !!!