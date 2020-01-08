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Все про:граната (723) Одесса (5865)

 Полиция задержала 38-летнего одессита, бросившего гранату в комнату общежития

Правоохранители задержали ранее судимого жителя Одессы, который подорвал гранату на кухне общежития, в результате чего три человека были госпитализированы с множественными осколочными ранениями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Одесской полиции.

"Это 38-летний одессит, который уже имеет за плечами судимость за умышленное убийство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас следствие продолжается. Событие квалифицировано по ч.2 ст.15 и п.1, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщалось, 7 января в Одессе трое жителей общежития употребляли алкоголь на кухне. Позже к ним присоединился четвертый, с которым у них регулярно возникали конфликты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бросил в кухню гранату, закрыл дверь и сбежал: в общежитии Одессы прогремел взрыв, трое пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Во время хмельного застолья между мужчинами снова возник конфликт и незваный гость покинул компанию, но не надолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и скрылся", - сообщает полиция.

Пострадавшие были госпитализированы с множественными осколочными ранениями.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168823
 
 
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За умышленное убийство люди или вообще не должны выходить на свободу или выходить тогда ,когда уже не будет сил кидать гранаты ..
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Дуже ти "розумна" людина😏 Поясниш це на зоні, коли тебе посадять.
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Меня ? Полиция задержала 38-летнего одессита, бросившего гранату в комнату общежития - Цензор.НЕТ 2375 Меня не за что ,я даже мух залетевших в хату не убиваю а выгоняю обратно на улицу а за это вроде не садят ,пока во всяком случае ..
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