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Все про:адвокат (1232) сапер (16) Дугарь Яна (21)

 "Набор сапера", который нашли дома у Дугарь, принадлежал другому человеку, - адвокат

Яна Дугарь снимает блок в общежитии, в котором живет множество военных. Рюкзак с необходимыми саперу вещами нашли не у нее, а в соседней, "гостевой" комнате.

Об этом заявил адвокат Дугарь Виталий Коломиец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Она снимает блок общежития. Общежитие, знаете, есть "двушки" и "трешки", где люди живут по двое - по трое. Многие военные Новомосковска, ближайших частей, снимают ... И в этом блоке, в другой комнате, нашли сертификат сапера. Помните, на брифинге они говорили, ой, там саперная сумка, зачем оно ей надо. Они нашли, кому принадлежит это все дело", - сказал Коломиец.

По словам адвоката, обнаруженный сертификат сапера выдан на имя Андрея Кравцова.

Защитник утверждает, что сумка с орудием находилась не в комнате Дугарь, а в "гостевой комнате".

Читайте на Цензор.НЕТ: Убийство Шеремета: апелляция на меру пресечения Дугарь и Антоненко. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

В телефонных разговорах, которые ранее опубликовало следствие, девушка рассказывала знакомой, что следователи пришли к ней с обыском в другую квартиру, и поэтому, к счастью, не нашли "набор сапера".

На вопрос, почему Дугарь переживала, что у нее могут найти чужие вещи, адвокат ответил, что этот телефонный разговор на самом деле длился 40 минут, и полиция его смонтировала: "Она не переживала, это так передается".

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Также на Цензор.НЕТ: В центре Киева провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета с участием подозреваемой Кузьменко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3168821
 
 
 Топ комментарии
 
Тріщить по швах..
А бубочка власноруч обвинуватив цих людей у вбивстві.
Зате фуйлу ручку тиснув, з НР вітав. І не огидно було з вбивцею люб'язнічати...
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та шо ж такоє! облом за обломом у зєльоних!
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это как бы у меня нашли "набор арабского делателя ядерных бомб ++ еще и термоядерных".
они смеются там али как? Аваков...... ээээ ну ладно, ты крут(ствол к виску делает круто)
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Так шо, петики? Пора уже действовать! Хорош трындеть!
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Відмітився, лахто? Гадав що хтось повірить що ти малорос-бидлозебіл?
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Лет 10 сидеть придется по-любому, хоть виновата хоть нет...Новые времена, новые сакральные жертвы. Режимы укрепляются на жестокости к невиновным жертвам
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Согласен, тебя бы, питорка, лет так на 10 засадить
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Еще скажите что это были кухонные принадлежности, удобнейшая весчь бомбажные консервные банки вскрывать "Набор сапера", который нашли дома у Дугарь, принадлежал другому человеку, - адвокат - Цензор.НЕТ 2492 потому тама её отпечатки!!!
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Тріщить по швах..
А бубочка власноруч обвинуватив цих людей у вбивстві.
Зате фуйлу ручку тиснув, з НР вітав. І не огидно було з вбивцею люб'язнічати...
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Це безпринципна істота, шоумен який заробляє гроші на крові. Його серіал Свати - це так і є. В порушення закону зняли заборону на в'їзд і вивели з чорного списку добронравова, який разом із охлобистіним закликав вбивати - вішати хохлів, і все - гроші рікою і кишені течуть.
А пуйло друг - звісно.. це як мрія що стала реальністю. Раніше в саунах доводилось розважати такого роду істеблішмент, а тут - ручку дають потиснути. Тьфу..
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Це буває, коли клоун -шахіст, сідає грати з шахістом-шахістом.
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Який гуртожиток, зешмарклі верещали що в них по вісім маєтків.
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На вопрос, почему Дугарь переживала, что у нее могут найти чужие вещи, адвокат ответил, что этот телефонный разговор на самом деле длился 40 минут, и полиция его смонтировала

Дальше можно не читать. Стелил гладко, но до конца связать не сумел, пришлось применить элементарные "какой каселек" и "вы все врети".
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Это какой-то позор для Собакова! "Набор сапера", который нашли дома у Дугарь, принадлежал другому человеку, - адвокат - Цензор.НЕТ 1989 А Бубочка, примазанный Пинкертонами , весь в фекалиях "Набор сапера", который нашли дома у Дугарь, принадлежал другому человеку, - адвокат - Цензор.НЕТ 1989
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У малышей в детском саду и то мысли связанней.
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Це показова справа для всіх. Проковтне суспільство зшиту білими нитками підозру Дугарь, Антоненку і Кузьменко - значить далі будуть діяти більш зухвало.
Як сказав барига Оманський - агресивна меншість заважає працювати...
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На жаль 73% відсоткам пісяють в очі - а для них це роса Божа. Я поки що не бачу світла в кінці тунелю.
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Серьйозно Медведчуківській аероборт?
А пруф?
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знайду, викину, вчора цей борт вилетів в Оман за зє, мендельша тілібомкає нам про негайне повернення ***********.
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дебил, каким образом Зе оказался на лайнере медведчука? По твоему с Омана в сутки может вылетать только 1 борт, логика обезьяны прям, ты скажи что Зе еще на маршрутке приехал
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де що знайшов

Оновлено: 18:30 Літак, про який ми писали, повернувся у Київ і здійснив посадку близько 18:27 в аеропорту Жуляни. Таким чином, повний маршрут: Мускат(Оман)-Москва(РФ)-Гомель(Білорусь)-Київ(Україна) . Хто на борту - поки залишається загадкою.
Літак з хвостовим номером T7-GEM, що базується у Жулянах, прилетів у столицю Оману Мускат 7 січня увечері. Сьогодні цей самий літак прилетів о 15-00 (по Києву) з Муската в Москву, і жартівники вже встигли зробити припущення: на борту в якості заручника перебуває Зеленський.
Три роки тому у Медведчука був Фалькон-900 з хвостовим номером P4-GEM. Останні три букви може вибирати власник, тому не дивно, що старий номер схожий на новий T7-GEM, яким зараз позначено значно дорожчий бізнес-джет Гольфстрім-6.
Якщо серйозно, то імовірність випадкового польоту цього літака в Оман одночасно з перебуванням там Зеленського, практично дорівнює нулю. Хто прилетів на цьому літаку, і навіть більш важливо, хто полетів на ньому сьогодні у Москву - залишається відкритими питаннями.Для перевірки маршрутів перельоту T7-GEM ми використовували сервіс
radarbox2 - який, на відміну від більш відомого FlightRadar24, не приховує інформацію про бізнес-джети (принаймні, поки що).
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я не знаю яким чином дебіл опинився на літаку медведчука. до речі, а де борт номер 1? підкажеш? і чого до ціх пір зє бєдуїна немає в Україні....
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ты не знаешь и никто не знает, потому что эта херня существует только в твоей больной головушке. Зе полетел в Оман рейсовым самолетом, рейсовым самолетом же и вернулся.
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якщо я не правий я вибачусь. ну і ти готовся вибачатися.
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о чем мне извиняться? я не занимаюсь лживыми порочащими заявлениями
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Не на что тут смотреть, и вообще за клевету нужно отвечать по закону. Мне очень жаль что тебе это с рук сойдет.
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Пруфов что в том самолете летит Зеленский так понимаю не будет, ведь подбарыжники любое соевое дерьмо сожрут не задумываясь.
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Не подкинули, а подарили, особенно квартиру.
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а кому принадлежит, а? назовите. и вообще это роутер.
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Один очень хороший адвокат сумел доказать, что убивать людей не так уж плохо!
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Аваківська падаль деградує шаленими темпами..."не лох" ти це знаєш? Що несеш відповідалність за сабакова.."немає різниці" може?
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"Она снимает БЛОК" и в "этом БЛОКЕ" то есть в помещении которое она снимает найден набор сапера у медсестры. Похоже Коломиец уже противоречит сам себе и просто пытается навести как можно липового шума, ибо никаких аргмуентов в защиту у него нет.
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Не исключено что рюкзак могли ,,забыть,, и сами менты так как только они кого то ловят то сразу находят ,,джентельменский,, набор,оружие,деньги и наркотики.И еще ни разу не было чтоб у бандюка нашли что-то одно.
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А де нацжони? В рот гівна набрали і чекають?!
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Де нацжони?
Як завжди.

Воюють з Порошенком.
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Соседка случайно оказалась сапером. Держите меня. "Набор сапера", который нашли дома у Дугарь, принадлежал другому человеку, - адвокат - Цензор.НЕТ 6651
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Вот же незадача и набор сапёра не её)))
Она им картоху чистила))) "Набор сапера", который нашли дома у Дугарь, принадлежал другому человеку, - адвокат - Цензор.НЕТ 2450
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оні, навєрноє, імєлі ввіду "набор сЄпара"...
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Нашедшего просят дать копняка, шоб летел минимум до Ростова.
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У одного боевая мина с вычищенным взрывным веществом, но это то ли роутер, то ли учебная мина. У другой набор сапёра, но то ли не её, то ли в другой комнате был, где живёт куча мужиков... Удивительно.
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"Набор сапера", который нашли дома у Дугарь, принадлежал другому человеку, - адвокат" - интересно, Авако-рюкзак сам придумал эту дурку, чтобы остаться у кормушки, или его крышует Лицедей, конечно, не хочется в это верить, пока Вовчик сильно не запачканный, есть много проколов, но не коллаборантских, про путинских, на грани фола.
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1. "Яна Дугарь снимает блок в общежитии" Вы в курсе, что из себя представляет блок в общежитии?
2. "следователи пришли к ней с обыском в другую квартиру"

Интересно живёт медсестра!
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Просто офісний кієвскій планктон, не розрізняє між: « снімаєт блок в общежитіі", і снімаєт КОМНАТУ в блокє общежитія".
Бо, Какаяразнітца™.
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Заарештували за те, що замість аваківського рюкзака користується іншою сумкою.
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т.е. если у меня дома найдут ядерную бомбу, но она принадлежит другому челу, то все ок? Ну ок.
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Що ж було у тому "наборі сапера"?
Чому Яна раділа у телефонній розмові, що його не знайшли? Якщо цей "набір" містить заборонені для зберігання поза визначених місць вибухові речовини чи зброю, то чи заарештовано власника?
Яка справа, такі й виправдання.
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На кого адвокат рассчитывает - на полных идиотов?!
Снимает блок - в одной комнате спит, в другой гостей встречает.
"В общежитии живет много людей" - манипуляция!
И да, к слову - в данном контексте(расследование убийства с помощью взрывного устройства) правильно говорить: нашли не "сумку сапера", а "сумку подрывника."
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принадлежал другому человеку...

Ну конечно.. не мое... подкинули.. первый раз вижу... хотел отнести сдать, но не успел... У одного бомбы, мины у другого гранаты.. и кто-то еще пытается говорить, что они не виноваты.
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А все же не ясно, зачем зе бил летал к )(уйлу?
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А что в наборе? УМИВ -2, лопатка, нож, кисть, плоскогубцы-кусачки,провода ,
БАС-110,ЭДП-8 и мыло ??
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