 "Набор сапера", который нашли дома у Дугарь, принадлежал другому человеку, - адвокат

Об этом заявил адвокат Дугарь Виталий Коломиец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"Она снимает блок общежития. Общежитие, знаете, есть "двушки" и "трешки", где люди живут по двое - по трое. Многие военные Новомосковска, ближайших частей, снимают ... И в этом блоке, в другой комнате, нашли сертификат сапера. Помните, на брифинге они говорили, ой, там саперная сумка, зачем оно ей надо. Они нашли, кому принадлежит это все дело", - сказал Коломиец.
По словам адвоката, обнаруженный сертификат сапера выдан на имя Андрея Кравцова.
Защитник утверждает, что сумка с орудием находилась не в комнате Дугарь, а в "гостевой комнате".
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В телефонных разговорах, которые ранее опубликовало следствие, девушка рассказывала знакомой, что следователи пришли к ней с обыском в другую квартиру, и поэтому, к счастью, не нашли "набор сапера".
На вопрос, почему Дугарь переживала, что у нее могут найти чужие вещи, адвокат ответил, что этот телефонный разговор на самом деле длился 40 минут, и полиция его смонтировала: "Она не переживала, это так передается".
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
они смеются там али как? Аваков...... ээээ ну ладно, ты крут(ствол к виску делает круто)
А бубочка власноруч обвинуватив цих людей у вбивстві.
Зате фуйлу ручку тиснув, з НР вітав. І не огидно було з вбивцею люб'язнічати...
А пуйло друг - звісно.. це як мрія що стала реальністю. Раніше в саунах доводилось розважати такого роду істеблішмент, а тут - ручку дають потиснути. Тьфу..
Дальше можно не читать. Стелил гладко, но до конца связать не сумел, пришлось применить элементарные "какой каселек" и "вы все врети".
Як сказав барига Оманський - агресивна меншість заважає працювати...
А пруф?
Оновлено: 18:30 Літак, про який ми писали, повернувся у Київ і здійснив посадку близько 18:27 в аеропорту Жуляни. Таким чином, повний маршрут: Мускат(Оман)-Москва(РФ)-Гомель(Білорусь)-Київ(Україна) . Хто на борту - поки залишається загадкою.
Літак з хвостовим номером T7-GEM, що базується у Жулянах, прилетів у столицю Оману Мускат 7 січня увечері. Сьогодні цей самий літак прилетів о 15-00 (по Києву) з Муската в Москву, і жартівники вже встигли зробити припущення: на борту в якості заручника перебуває Зеленський.
Три роки тому у Медведчука був Фалькон-900 з хвостовим номером P4-GEM. Останні три букви може вибирати власник, тому не дивно, що старий номер схожий на новий T7-GEM, яким зараз позначено значно дорожчий бізнес-джет Гольфстрім-6.
Якщо серйозно, то імовірність випадкового польоту цього літака в Оман одночасно з перебуванням там Зеленського, практично дорівнює нулю. Хто прилетів на цьому літаку, і навіть більш важливо, хто полетів на ньому сьогодні у Москву - залишається відкритими питаннями.Для перевірки маршрутів перельоту T7-GEM ми використовували сервіс
radarbox2 - який, на відміну від більш відомого FlightRadar24, не приховує інформацію про бізнес-джети (принаймні, поки що).
Як завжди.
Воюють з Порошенком.
Она им картоху чистила)))
2. "следователи пришли к ней с обыском в другую квартиру"
Интересно живёт медсестра!
Бо, Какаяразнітца™.
Чому Яна раділа у телефонній розмові, що його не знайшли? Якщо цей "набір" містить заборонені для зберігання поза визначених місць вибухові речовини чи зброю, то чи заарештовано власника?
Яка справа, такі й виправдання.
Снимает блок - в одной комнате спит, в другой гостей встречает.
"В общежитии живет много людей" - манипуляция!
И да, к слову - в данном контексте(расследование убийства с помощью взрывного устройства) правильно говорить: нашли не "сумку сапера", а "сумку подрывника."
Ну конечно.. не мое... подкинули.. первый раз вижу... хотел отнести сдать, но не успел... У одного бомбы, мины у другого гранаты.. и кто-то еще пытается говорить, что они не виноваты.
БАС-110,ЭДП-8 и мыло ??