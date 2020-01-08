 "Набор сапера", который нашли дома у Дугарь, принадлежал другому человеку, - адвокат

Об этом заявил адвокат Дугарь Виталий Коломиец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Она снимает блок общежития. Общежитие, знаете, есть "двушки" и "трешки", где люди живут по двое - по трое. Многие военные Новомосковска, ближайших частей, снимают ... И в этом блоке, в другой комнате, нашли сертификат сапера. Помните, на брифинге они говорили, ой, там саперная сумка, зачем оно ей надо. Они нашли, кому принадлежит это все дело", - сказал Коломиец.

По словам адвоката, обнаруженный сертификат сапера выдан на имя Андрея Кравцова.

Защитник утверждает, что сумка с орудием находилась не в комнате Дугарь, а в "гостевой комнате".

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В телефонных разговорах, которые ранее опубликовало следствие, девушка рассказывала знакомой, что следователи пришли к ней с обыском в другую квартиру, и поэтому, к счастью, не нашли "набор сапера".

На вопрос, почему Дугарь переживала, что у нее могут найти чужие вещи, адвокат ответил, что этот телефонный разговор на самом деле длился 40 минут, и полиция его смонтировала: "Она не переживала, это так передается".

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.