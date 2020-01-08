 Золотовалютные резервы Украины достигли семилетнего максимума и составляют $25,3 млрд, - НБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долл. США в эквиваленте, согласно Инфляционным отчетом за октябрь 2019), но и достиг семилетнего максимума - в последний раз больший от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличить международные резервы в целом на $4,5 млрд за год Национальному банку удалось благодаря сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке, которая обусловлена дальнейшим ускорением экономического роста и устойчивым притоком иностранного капитала в страну.
Только лох или нищеброд может уверовать о такой ситуации.
Ускорением чего и где????
Так пишет обычно быдло - электорат Зеленского)
але із боргом зараз багато країн світових лідерів економіки.
Золото в одесском хранилище Нацбанка подменили свинцом
https://dumskaya.net/news/zoloto-v-odesskom-hranilische-nacbanka-podmenili-041983/
А теперь внимание, Друзья.
Как оказалось, сотрудники аппарата ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании НАК "Нафтогаз" получают... 3 МИЛЛИАРДА 500 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН В ГОД.
Еще раз повторяю... 3 МИЛЛИАРДА 500 МИЛЛИОНОВ.
Вы только вдумайтесь в эту фантастическую Цифру.
На содержание всего-навсего нескольких десятков человек, уходят такие КОЛОСАЛЬНЫЕ Деньги.
Пока Украинские пенсионеры не живут а выживают, пока учителя и врачи получают жалкие копейки, пока в нашем государстве идёт война и царит разруха, кучка избранных персонажей наслаждаются неимоверной роскошью и Богатством.
Я в очередной раз хочу обратиться к нашей новой Власти.
Ребята, разве вы не видете, что происходит Вокруг?
Разве вы считаете, что это вполне Нормально?
Нет. Это совсем Ненормально.
Поэтому я считаю, что пришло самое время заканчивать со всем этим Беспределом.
Ведь терпение Украинского народа, может лопнуть в любой Момент...
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