EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Экономика
  2585  63
Все про:НБУ (4539) золотовалютный резерв (146)

 Золотовалютные резервы Украины достигли семилетнего максимума и составляют $25,3 млрд, - НБУ

По итогам 2019 международные резервы Украины выросли на 22% и на 1 января 2020 составили $25,3 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долл. США в эквиваленте, согласно Инфляционным отчетом за октябрь 2019), но и достиг семилетнего максимума - в последний раз больший от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличить международные резервы в целом на $4,5 млрд за год Национальному банку удалось благодаря сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке, которая обусловлена дальнейшим ускорением экономического роста и устойчивым притоком иностранного капитала в страну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наша задача на 2020 год - гривневые ипотеки под 14-15%, - первый замглавы НБУ Рожкова

Источник: https://censor.net.ua/n3168820
 
   
 Топ комментарии
 
Петики, а шо так слабо? Такая зрада, прелесть!
 показать весь комментарий
 
Петики сейчас начнут вовсю ̶в̶и̶н̶и̶т̶ь̶ восхвалять папыредныков. Это у них тактика такая - любая хорошая новость на сегодня это заслуга папередныков. А уж если плохая - тогда геть Зеленского.
 показать весь комментарий
 
дурындло соевое если бы мальдивский марадер не крал то эти запасы былибы в пять раз больше
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не суетись под клиентом.От этого бабла нам ни холодно не жарко.Для бубочки может еще и не хватит Золотовалютные резервы Украины достигли семилетнего максимума и составляют $25,3 млрд, - НБУ - Цензор.НЕТ 3879
 показать весь комментарий
 
 
понабрались долгов,что Тузик блох - и зебилам впаривают как досягнення..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
то ли дело Томос! Вот он согрел, обул, накормил и напоил!
 показать весь комментарий
 
 
Вот цены бы достигли семилетней давности да и курс бакса,тогда можно было бы и хвастаться.
 показать весь комментарий
 
 
Сокращение резервов НБУ в данном году в значительной степени было связано с желанием удержать курс нацвалюты накануне парламентских выборов 2012 года. Достигнув своего максимума в 2010 году, золотовалютный запас начал последовательно сокращаться, достигнув отметки 23 млрд 148 млн 800 тыс. долл. по состоянию на 1 июля 2013 года. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/zolotovalyutnye-zapasy-ukrainy-v-2013-godu-rekordno-upali-314019.html Долгов набрались как ***** блх .А резерв за 7 лет увеличелся на пару лярдов
 показать весь комментарий
 
 
...благодаря сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке,...
Только лох или нищеброд может уверовать о такой ситуации.
 показать весь комментарий
 
 
"..... благодаря сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке, которая обусловлена дальнейшим ускорением экономического роста ........." Источник: https://censor.net.ua/n3168820

Ускорением чего и где????
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
єкономического роста в Украине
 показать весь комментарий
 
 
А что свидетельствует о росте экономики? Падение пром производства на 7,5 %? или недопоступления таможенных платежей 11 %?
 показать весь комментарий
 
 
И какой рост при 8 % падения промпроизводства?
 показать весь комментарий
 
 
і тут панамську мародерову банду Зеленський знищив
 показать весь комментарий
 
 
мальдивский рошеновский барыга так сильно крал, что аж оставил после себя рекордные золото-валютные резервы. но ниче, оманский ишак уже нашел куда слить золотишко малоросов.
 показать весь комментарий
 
 
дурындло соевое если бы мальдивский марадер не крал то эти запасы былибы в пять раз больше
 показать весь комментарий
 
 
А є докази або хоча б орієнтири того де і скільки він вкрав? Ну, звичайно, якщо це не пусті слова людини, яка повторює дурниці без підстав.
 показать весь комментарий
 
 
коенчно эти доказы есть в материалах уголовных дел заведенных на марадера.
 показать весь комментарий
 
Ватный татаромордовский лахтинский длбб, где дела,в твоих ватных 2х половинках грецкого ореха вместо мозга ,животное?
 показать весь комментарий
 
Твое новое имя марадер былибы, тупень)
Так пишет обычно быдло - электорат Зеленского)
 показать весь комментарий
 
Петики сейчас начнут вовсю ̶в̶и̶н̶и̶т̶ь̶ восхвалять папыредныков. Это у них тактика такая - любая хорошая новость на сегодня это заслуга папередныков. А уж если плохая - тогда геть Зеленского.
 показать весь комментарий
 
 
Так, це відсотків на вісімесят інерція попереднього уряду і дипломатії. Дії Зеленського і команди будуть помітні через рік-два. До того часу я б не дуже його критикував або хвалив, чого і всім бажаю.
 показать весь комментарий
 
 
Что зебил, знаешь, как обстоят дела и пытаешьтся первым написать зерню? Звр росли и раньше. Просто сейчас зебилы занимают в гривне, под высокие проценты. Потому что и гос долг вырос, на эти же суммы. Это я молчу про то, что экономика инертна. Хотя про попередников ты сам начнешь кричать уже через год, когда надо будет отдавать долги уже по кредитам зеленой плесени с высокими процентами.
 показать весь комментарий
 
 
И кстати, те 3 милиларда с рашки - это тоже зеленая плесень выиграла?
 показать весь комментарий
 
 
У кого ети резервы? Кому от них легче? Ети резервы сегодня есть завтра нету. Как только нашим гастарбайтерам перекроют вьезд в ЕС на зароботки сразу Украина окажется на самом дне еволюции. Потому что у нас ничего не строится и ничего не работает.
 показать весь комментарий
 
 
а долг государственный у нас тоже на максимуме и там уже он размером с пол ВВП годового.
 показать весь комментарий
 
 
борг біля 78-79 млрд
але із боргом зараз багато країн світових лідерів економіки.
 показать весь комментарий
 
 
ті лідери можуть віддавати ...у їх є виробництво ...а тут що ...ЗЕМЛЯ яку хочуть продати ...а що далі ...ляді продавати будете ...******** ?
 показать весь комментарий
 
в следующем году по гос долгу нужно 10 миллиардов долларов вроде возвращать.
 показать весь комментарий
 
Результати роботи Порошенка і Гройсмана, які приписують собі зелені невігласи і довбойоби.
 показать весь комментарий
 
 
ага твої мародери також і про масштабні ремонти доріг говорили а реально тупо крали, а при Зеленському зараз реально можна без ям їздити дорогами міжнародного значення по Україні
 показать весь комментарий
 
 
возрастание резервов было, правда резервов самого пети)
 показать весь комментарий
 
 
Это и есть наследие Петра. Он принял страну со 100 с небольшим тисячами гривен на счету.
 показать весь комментарий
 
Зелебобики радуются как дети тому, что их "гениальное" правительство нагребло ОВГЗ как ***** блох, что искусственно укрепило гривню и дало возможность НБУ не тратить валюту на удержание курса. Но этот когда этот допинг закончится, ЗВР начнут таять с огромной скоростью, или гривня превратится в купон.
 показать весь комментарий
 
 
так зебилам пофиг, им не понять что и как откуда берется-для этого мозг нужен, а не зеленая жижа в голове. потом эти баксы продадут,что бы вернуть овгз, такая себе торговля, какой рост экономики, нихера не работает-последние предприятия распродают коломойскому под шумок....
 показать весь комментарий
 
 
Хоть бы там ещё золото было... А то уже были прецеденты....
Золото в одесском хранилище Нацбанка подменили свинцом
https://dumskaya.net/news/zoloto-v-odesskom-hranilische-nacbanka-podmenili-041983/
 показать весь комментарий
 
В Украине ГОЛОД! ВЫ цены видели на картошку, а у 70% пенсионеров пенсия 1600 грн, а коммуналка!
 показать весь комментарий
 
 
У 70% пенсів, кажеш? Щось мені ця цифра нагадує...
 показать весь комментарий
 
"резерви" які Україна ніяк не може використати без "одобрямс" від соресоподібних "кредиторів" але за які справно сплачує відсотки ...побьєда ...лядь ... КАЗЛИ платять "бідним" РАНТЬЄ за нічого
 показать весь комментарий
 
Верніть Петра взад ! Сил нема терпіти ! )))
 показать весь комментарий
 
 
После прихода Коломойского к власти Иван Петрович Сидоров предполагал получение кредитов от соросов -рокфеллеров на 5-8 млрд на условиях лучших условий МВФ для пиара Зеленского. Но не предполагал что это плохо. /Что касается причин невыполнения доходной части госбюджета, то премьер назвал укрепление гривни. -Есть недопоступления в госбюджет, ряд программ до конца года не будет профинансирован, - Гончарук . 18.12.19/ Провал бюджета: Кабмин остановил финансирование строительства по всей стране.19.12.19/ К тому же и цены выросли.
 показать весь комментарий
 
Вы все врети, врети!!!11! Зе и ко все украли и вывезли с каломойским все в Швейцарию!

Золотовалютні резерви України досягли семирічного максимуму і становлять $25,3 млрд, - НБУ - Цензор.НЕТ 1628
 показать весь комментарий
 
 
Вот это уже просто не укладывается у меня в Голове.

А теперь внимание, Друзья.
Как оказалось, сотрудники аппарата ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании НАК "Нафтогаз" получают... 3 МИЛЛИАРДА 500 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН В ГОД.
Еще раз повторяю... 3 МИЛЛИАРДА 500 МИЛЛИОНОВ.
Вы только вдумайтесь в эту фантастическую Цифру.
На содержание всего-навсего нескольких десятков человек, уходят такие КОЛОСАЛЬНЫЕ Деньги.
Пока Украинские пенсионеры не живут а выживают, пока учителя и врачи получают жалкие копейки, пока в нашем государстве идёт война и царит разруха, кучка избранных персонажей наслаждаются неимоверной роскошью и Богатством.
Я в очередной раз хочу обратиться к нашей новой Власти.
Ребята, разве вы не видете, что происходит Вокруг?
Разве вы считаете, что это вполне Нормально?
Нет. Это совсем Ненормально.
Поэтому я считаю, что пришло самое время заканчивать со всем этим Беспределом.
Ведь терпение Украинского народа, может лопнуть в любой Момент...
Золотовалютні резерви України досягли семирічного максимуму і становлять $25,3 млрд, - НБУ - Цензор.НЕТ 4372
 показать весь комментарий
 
При Порошенко остановлены ЗАЗ, МеМЗ, ЛуАЗ, КМЗ и выпускались ВАЗы как "Богданы". При Зеленском ВАЗы начали делать как ЗАЗы. Спасаем русский автопром.
ЗАЗ снова возвращается на рынок: выпущена тестовая партия легковушек Lada
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх