 В Луцке с седьмого этажа выпали две 15-летние девочки, одна из них погибла, - Нацполиция (обновлено)

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Предварительно установлено, что девочки, находясь в квартире, которая расположена на седьмом этаже многоэтажки, вышли на балкон. После чего одна из девушек, шутя, начала наклоняться через перила. Она не удержала равновесие и начала падать. Другая девушка схватила ее за ноги, пыталась спасти, однако не справилась и выпала вслед за ней.

"В результате падения одна девушка погибла, другую госпитализировали в отделение реанимации", - говорится в сообщении.

Пострадавшие - жительницы Луцкого района и Винницкой области.

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Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (с отметкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.