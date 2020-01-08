 В Луцке с седьмого этажа выпали две 15-летние девочки, одна из них погибла, - Нацполиция (обновлено)

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Предварительно установлено, что девочки, находясь в квартире, которая расположена на седьмом этаже многоэтажки, вышли на балкон. После чего одна из девушек, шутя, начала наклоняться через перила. Она не удержала равновесие и начала падать. Другая девушка схватила ее за ноги, пыталась спасти, однако не справилась и выпала вслед за ней.
"В результате падения одна девушка погибла, другую госпитализировали в отделение реанимации", - говорится в сообщении.
Пострадавшие - жительницы Луцкого района и Винницкой области.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (с отметкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.
помню как моего колбасило в 11-12 классе, то он поголодать решил с месяц жестко так, то в Алабаму (почему туда до сих пор не знаю) к кришнаитам сьездить, посмотреть шо там у них, мы уже не знали куда деться от всех етих закидонов.
І одній такі- помилася, вдягла красиву білизну і біле пишне плаття, після чого пігулок наковталася- я в подробицях все пояснив. І запитав, як вона думає, мені було б приємно везти її, обісрану з ніг до голови, в морг на розтин?
Треба було бачити як вона червоніла.
Думаю это интернет, соцсети и приём разных наркотических веществ так действуют на них .
Раньше воспитание было строже и было реально физически чем заняться .
А сейчас только тупят в компе - либо полный инфантилизм , либо экстрим на грани .
Интересно кто-то видел , что произошло ?, что такие умозаключения.
1. Два кадра по пьяни полезли на крышу общаги и свалились оттуда. Уровень 10 этажа.
Упали на крышу входа в подвал (под углом которая).
Оба остались живы. И даже не особо побились. Пьяные были вусмерть потому что..
2. девочка первокурсница. Несчастная любофф. Пошла вешаться в ванную.
Мы в комнате напротив расписываем пульку. Прибегает подружка. Охи-ахи.
Пошли смотреть.
И таки повесилась на бельевой веревке. Но пальцы ног на полу. Посинела, слюну пустила, но живая же.
Приподняли, очнулась - снова опустили. Подержали.
От веревки на шее конкретный уже кровоподтек - сняли, налили холодной воды в ванную, откачали.
А как в себя пришла - объяснили, что к чему.
Потом больше не вешалась. Через пару лет вышла замуж, детей нарожала. Кума у одногруппника.
Дурь эта малолетняя бабья..