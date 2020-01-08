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 В Луцке из окна седьмого этажа выпали две 15-летние девочки, одна из них погибла, - Нацполиция

В Луцке (Волынская область) из окна седьмого этажа выпали две 15-летние девочки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В результате падения одна девушка погибла, другую госпитализировали в отделение реанимации", - говорится в сообщении.

Пострадавшие - жительницы Луцкого района и Винницкой области.

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На месте работает следственно-оперативная группа Нацполиции. После проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о предоставлении событию правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник: https://censor.net.ua/n3168818
 
 
 Топ комментарии
 
Вони думають що то красива і романтична смерть. Особисто я б понаставляв бігбордів із вмістом трусів тих хто викинувся з вікна багатоповерхівки. Весь вміст кишківника у суіцидників опиняється саме там.
І одній такі- помилася, вдягла красиву білизну і біле пишне плаття, після чого пігулок наковталася- я в подробицях все пояснив. І запитав, як вона думає, мені було б приємно везти її, обісрану з ніг до голови, в морг на розтин?
Треба було бачити як вона червоніла.
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Не знаю, ця зараза дуже поширена серед підлітків, стрибати з висотних будинків, певне в кожній області є такі випадки.
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есть такое, но сегодня просто какой то мрак с новостями, одного подпалили, другого изнасиловали, тут девченки - 15 лет, ничего в жизни еще не видели...
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Не знаю, ця зараза дуже поширена серед підлітків, стрибати з висотних будинків, певне в кожній області є такі випадки.
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есть такое, но сегодня просто какой то мрак с новостями, одного подпалили, другого изнасиловали, тут девченки - 15 лет, ничего в жизни еще не видели...
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У нас рік тому теж два хлопця стрибнули, один насмерть інший інвалідом став, 10-й клас.
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то такой возраст.
помню как моего колбасило в 11-12 классе, то он поголодать решил с месяц жестко так, то в Алабаму (почему туда до сих пор не знаю) к кришнаитам сьездить, посмотреть шо там у них, мы уже не знали куда деться от всех етих закидонов.
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Вони думають що то красива і романтична смерть. Особисто я б понаставляв бігбордів із вмістом трусів тих хто викинувся з вікна багатоповерхівки. Весь вміст кишківника у суіцидників опиняється саме там.
І одній такі- помилася, вдягла красиву білизну і біле пишне плаття, після чого пігулок наковталася- я в подробицях все пояснив. І запитав, як вона думає, мені було б приємно везти її, обісрану з ніг до голови, в морг на розтин?
Треба було бачити як вона червоніла.
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Да нифига не творится а нас зомбируют через соцсети да игры иначе как обяснить самоубийства подростков и неадекватное поведение вполне нормальных людей.Сколько только наездов на автомобилях в толпу,сколько вроде безпричинных расстрелов и поножовщины которые совершают вполне успешные и адекватные люди.
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синий кит или просто нет мозгов у подростков......
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15 років. Гормони зашкалюють, а мізків не більше ніж у 10...
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Выпали ? Какая-то странная формулировка ,особенно учитывая, что выпали вдвоём ..
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іпать їх нада - зразу жить захочєцца!
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Відчини двері і чекай. Група уже виїхала.
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Обычно так корупционеры и функционеры партии регионов выпадали.
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Естественный отбор, как это не прискорбно для родителей. Мать природа, не все доживают до старости, а многие и до пенсии. Когда за плечами большое кладбище из знакомых и друзей, начинаешь ценить каждую минуту сегодняшней никчемной жизни.
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Две истории из студенческой молодости (КПИ в начале 90-х).
1. Два кадра по пьяни полезли на крышу общаги и свалились оттуда. Уровень 10 этажа.
Упали на крышу входа в подвал (под углом которая).
Оба остались живы. И даже не особо побились. Пьяные были вусмерть потому что..

2. девочка первокурсница. Несчастная любофф. Пошла вешаться в ванную.
Мы в комнате напротив расписываем пульку. Прибегает подружка. Охи-ахи.
Пошли смотреть.
И таки повесилась на бельевой веревке. Но пальцы ног на полу. Посинела, слюну пустила, но живая же.
Приподняли, очнулась - снова опустили. Подержали.
От веревки на шее конкретный уже кровоподтек - сняли, налили холодной воды в ванную, откачали.
А как в себя пришла - объяснили, что к чему.
Потом больше не вешалась. Через пару лет вышла замуж, детей нарожала. Кума у одногруппника.
Дурь эта малолетняя бабья..
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