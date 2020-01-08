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Все про:Газ (9250) Еврокомиссия (874) Турецкий поток (31) Транзит газа (166)

 На "Турецкий поток" распространят общие правила "газовой директивы", - Еврокомиссия

Европейская Комиссия будет применять к европейской ветви "Турецкого потока" общие энергетические правила Евросоюза, в частности, положения, предусматривающие ограничение монопольной эксплуатации газопроводов.

Об этом в среду на брифинге для прессы заявил представитель Европейской Комиссии по вопросам климатических изменений и энергетики Тим Макфи (Tim McPhie), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Журналист из Болгарии спросил Макфи о соответствии болгарской части "Турецкого потока" так называемому 3-му энергетическому пакету ЕС. Ведь более 90 процентов мощностей этого газопровода законтрактовано "одной компанией", - Газпромом.

"Очень короткий ответ. Еврокомиссия отслеживает ситуацию внимательно, и мы будем применять соответствующие правила ЕС в сфере энергетики ко всем трубопроводам на территории ЕС без какой-либо дискриминации", - отметил представитель Еврокомиссии.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Нафтогаз" не потратил полученные от "Газпрома" $2,9 млрд. Ждем разговора с правительством, - Коболев

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в среду, 8 января президенты России и Турции Путин и Эрдоган запустили вторую ветку газопровода "Турецкий поток". По нему российский газ будут в обход Украины поставлять в Южную Европу.

Источник: https://censor.net.ua/n3168816
 
   
 Топ комментарии
 
поздравляю,кацапня...значит уже не 30 а только 15 млрд остальное-танап
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может быть...только какой именно.там и азеры и туркмены захотят
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поздравляю,кацапня...значит уже не 30 а только 15 млрд остальное-танап
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Согласно этим правилам в Танапе кацапы получат свой процент для перекачки
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может быть...только какой именно.там и азеры и туркмены захотят
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50% азеры, 50% - Грязьпром. У остальных пока нет возможности присоединиться к ТАНАПу.
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А навіщо Газпрому "присоединиться к ТАНАПу"?
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Туркменов нет в ТАНАПе и не будет ещё долго. Согласно контракту с Китаем, весь туркменский газ уходит в Китай.
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Ніби ніхто й не обіцяв їм винятків з 3-го ЕП для труб по території ЄС та Сербії. Насправді більше 15млрд м3 "вгрузять" - по Туреччині, Греції, Сх.Балканам розсують скільки захочуть через ТП, питання скільки дойде в Угорщину та Зах.Балкани й далі.
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мой провайдер не снял ) так что еще не Зрада ))
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ну а мой снял.
и почему мой пост удалили:
кого-то оскорбил или "секретную" информацию распространил?
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Да уж...дед ХУ оказался великим стратегом...
Труб натыкал...о выхлоп все тот же
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Газовая директива распространяется на трубопроводы в границах ЕС, поэтому ограничения не затрагивают Турецкий поток в полной мере, а только ту его часть, которая идет в Болгарию.
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Всё то, что ВЫХОДИТ из Турции - ведёт в Болгприю...
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2-га гілка призначена для поставок в ЄС.
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Анжелка вернется из кремля и будете нюхать... как миленькие...
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Заметка о том,что после драки только и остаёться размахивать кулаками!
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