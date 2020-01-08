 Мужчина избил и изнасиловал знакомого на Николаевщине, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

Событие произошло 6 января по месту жительства подозреваемого, куда по приглашению последнего в тот день пришел пострадавший.

Во время совместного распития алкоголя между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого хозяин руками и ногами избил гостя, а когда тот потерял сознание, совершил в отношении него насильственные действия.

Поиздевавшись над пострадавшим, преступник вытолкал его на улицу, где он, пройдя определенное расстояние, снова потерял сознание.

За совершение указанного уголовного преступления полицейские задержали 31-летнего местного жителя и по согласованию с прокуратурой сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 152 УК Украины "Изнасилование".

Сейчас следствие продолжается. Вещественные доказательства изъяты. Назначено проведение ряда экспертиз. Согласно санкции инкриминируемой статьи подозреваемому грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

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