 Мужчина избил и изнасиловал знакомого на Николаевщине, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.
Событие произошло 6 января по месту жительства подозреваемого, куда по приглашению последнего в тот день пришел пострадавший.
Во время совместного распития алкоголя между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого хозяин руками и ногами избил гостя, а когда тот потерял сознание, совершил в отношении него насильственные действия.
Поиздевавшись над пострадавшим, преступник вытолкал его на улицу, где он, пройдя определенное расстояние, снова потерял сознание.
За совершение указанного уголовного преступления полицейские задержали 31-летнего местного жителя и по согласованию с прокуратурой сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 152 УК Украины "Изнасилование".
Сейчас следствие продолжается. Вещественные доказательства изъяты. Назначено проведение ряда экспертиз. Согласно санкции инкриминируемой статьи подозреваемому грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
Що з людьми коїться
По самі томати.
Коло замкнулося.
домогався взаємності ?
збоченців треба утилізувати, як генетичне сміття
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Так. Інформація для роздумів.
шучу!
Паноптикум,*****.
Видно, вийшли з зони з великим розривом в часі і зустріч була трохи сумбурною.
А дорога була не заасфальтованою - спіткнувся і впав.