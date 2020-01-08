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Все про:избиение (9361) изнасилование (656) Николаевская область (921) Нацполиция (10685)

 Мужчина избил и изнасиловал знакомого на Николаевщине, - Нацполиция

В полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации 57-летнего местного жителя, которого на улице без сознания обнаружили прохожие. По степени полученных телесных повреждений было установлено, что пострадавшего сначала избили, а потом изнасиловали, вероятно, посторонним предметом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

Событие произошло 6 января по месту жительства подозреваемого, куда по приглашению последнего в тот день пришел пострадавший.

Во время совместного распития алкоголя между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого хозяин руками и ногами избил гостя, а когда тот потерял сознание, совершил в отношении него насильственные действия.

Поиздевавшись над пострадавшим, преступник вытолкал его на улицу, где он, пройдя определенное расстояние, снова потерял сознание.

За совершение указанного уголовного преступления полицейские задержали 31-летнего местного жителя и по согласованию с прокуратурой сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 152 УК Украины "Изнасилование".

Сейчас следствие продолжается. Вещественные доказательства изъяты. Назначено проведение ряда экспертиз. Согласно санкции инкриминируемой статьи подозреваемому грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168813
 
 
 Топ комментарии
 
Вірус окацаплення. То їх улюблена тема, при сварці, " я тебя отим.ю". Таке враження, що вони, в своїй більшості", латентні гноміки
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Якесь хворе....
Що з людьми коїться Мужчина избил и изнасиловал знакомого на Николаевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1381
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Какая власть, такие и новости.
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То бензином спалили одного, тут чувак чувака трахнул.. Новый год задался
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"Изнасиловали посторонним предметом" - не, я офигиваю от этих писак!
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Согласно санкции инкриминируемой статьи подозреваемому грозит от трех до пяти лет лишения свободы. За ПОРОШЕНКО, ЮЩЕНКО,КУЧМУ. дадут столько же?????
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в странах третьего мира обычно неадекватного населения больше чем в цивилизации, вот отсюда и жесть такая происходит у нас.
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От же секс-террорист, такой даже дохлого аллигатора может прополоть.
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Жестокость преступлений в Николаевской области просто шокирует.
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Потому что много "беженцев" в трениках "Abibas" приперлось с востока Украины.
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Алкоголь палённый. Других объяснений у меня нет.
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В Миколаївську область нарешті дійшла сексуальна революція...
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Вірус окацаплення. То їх улюблена тема, при сварці, " я тебя отим.ю". Таке враження, що вони, в своїй більшості", латентні гноміки
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Ксюша, времена революций - времена массового психоза. У меня бабулька 3 пережила, так говорила, так было весь 17-18 год.
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Які виборці, така й влада.
Коло замкнулося.
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Це вже просто за межею розуміння. Якісь хворі на всю голову виродки ходять по вулицях і роблять таке.
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А что в мире делается? Стабильности нет...
Мужчина избил и изнасиловал знакомого на Николаевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4489
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Сегодня ты мужик, а завтра, чпок и нет...
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Треш какой-то.Таки надо строить тюрьмы,удлинять сроки.А то скоро невозможно будет на улицу выйти.А за сельких стариков вообще страшно.Лучше содержать преступников в тюрьме бесконечно,чем бояться и терпеть их на улице.
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Якщо щось, то це затичка для пляшки! А то зараз із дуру почнуть банити...
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не треба, для чого утримувати виродків за гроші платників податків ? потрібна смертна кара!

збоченців треба утилізувати, як генетичне сміття
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Артем, важно не тяжесть наказания, а его неотвратимость. Безнаказанность растлевает.
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Новости ни чем не отличающиеся от российских - какие то родственные
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побухал мужик .очнулся а жопа болит . вывод : все кто жрет без меры будут оприходованы .
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Жалко что министр Омана так не поступил с клоуном.
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Сайт Цензор политический или культурyо - криминальный?
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Петрович, сайт Цензор просто зеркало и просто отражает нашу жизнь.
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//Так і під інфою *реклама пляшки * Чоловік побив і зґвалтував знайомого на Миколаївщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7113 Чоловік побив і зґвалтував знайомого на Миколаївщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4033
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Уміють хлопці розважатися, після низки таких випадків труселя цнотливасті ліпше будуть продаватися, навіть великі розміри...
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Чим більш зросійщена область, тим більше такого треша
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зайва хромосома постійно підказує нові варіанти використання вялічія... То в діру у заборі запхають, то у попу товарища...
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Чим більш зросійщена область, тим більше такого треша

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Так. Інформація для роздумів.
Чоловік побив і зґвалтував знайомого на Миколаївщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 616
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А может такой сброд нужно просто утилизировать? Ну вот зачем он нужен обществу?
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Скаб, ну зачем сразу "утилизировать"? Просто взять бараньи ножницы и чик-чик. Показательно так.
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так это турчинов свинарчука...или наоборот...
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Богдан Стефанишина )) Или наоброт )) Хер их зеленых знает, кто у них деффочка ))
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Рашистская тварь это тебя соостадники на мордовии
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Теперь понятно о чем говорится в русской пословице-"Бьет-значит любит." Чоловік побив і зґвалтував знайомого на Миколаївщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4102
Паноптикум,*****. Чоловік побив і зґвалтував знайомого на Миколаївщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4861
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Печально ,но приветливые и открытые лица на улицах Украины можно уже смело заносить в Красную Книгу Чоловік побив і зґвалтував знайомого на Миколаївщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1966 уже как в сказке ,чем дальше тем страшней ...
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А біля чийого пам'ятника вони про зустріч домовлялися?
Видно, вийшли з зони з великим розривом в часі і зустріч була трохи сумбурною.
А дорога була не заасфальтованою - спіткнувся і впав.
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засунуть товарищу что нибуть в задний проход это чисто русская традиция
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Во дает лохторат Вислюка ЗеБильного. Да,слов нет.
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Если кто то играет на рояле половым органом то и лохторат тоже не прочь позабавится. Это не в окопах под обстрелом сдерживать "без разницы этих".
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это типичное традиционное развлечение кацапов и гундяистов, особенно по праздникам.
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Запеклась на жопе кровь - это первая любовь )))
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