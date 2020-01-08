 В МИД вызвали польского посла Цихоцкого и указали на "контрпродуктивность публичной дискуссии по внутренним украинским вопросам"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении министерства, обнародованном в среду.

"Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в МИД Украины напомнили послу, что в ходе контактов на высшем уровне руководств Украины и Польши стороны договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне, что потребует дополнительных усилий, в т. ч. дипломатических, в направлении обеспечения конструктивного сотрудничества специалистов в области исторической памяти.

"Договорились о конкретных шагах в этом направлении", - отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, 2 января послы Польши и Израиля в Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион сделали совместное заявление в связи с чествованием в Украине 1 января деятелей УПА. Послы заявили, что считают оскорбительным чествование в Украине людей, которые якобы "активно пропагандировали этнические чистки", а также сказали, что ожидают, что Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет присоединятся к "поиску правды" в этом вопросе.

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