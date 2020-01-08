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Все про:награда (1227) Нацполиция (10685) правоохранительные органы (764) Яровой (76) Клименко Игорь (13)

 39 полицейских получили награды за раскрытие особо тяжких преступлений. ФОТО

Сотрудники оперативных подразделений, следователи, спецназовцы и полицейские охраны получили награды за раскрытие особо тяжких преступлений.

Награды вручили временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Сергей Яровой и Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции.

"Каждый из вас проявил абсолютный профессионализм, раскрывая преступления особой тяжести. Благодарю вас за добросовестное выполнение служебных обязанностей и за то, что вы всегда готовы обеспечивать безопасность граждан и нашего государства в целом", - сказал Яровой.

33 полицейским вручили награды от МВД - нагрудные знаки "За отличие в службе", грамоты, благодарности и наградное оружие. Еще шестеро правоохранителей получили благодарности Председателя Национальной полиции Украины.

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"Такие награды полицейские получают за конкретные дела. Вы сделали большой личный вклад в раскрытие резонансных особо тяжких преступлений. И благодаря проявленному профессионализму и героизму спасли не одну жизнь. Спасибо за службу", - подытожил председатель Нацполиции Клименко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3168808
 
 
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За это еще со временем наградят. Особенно если установят заказчика, а там мало-ли, может кому-то звязду героя придется снять...
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Задача полиции не сколько раскрывать ,сколько предупреждать преступления а тут .... 39 полицейских получили награды за раскрытие особо тяжких преступлений - Цензор.НЕТ 1836 да и что они и как там раскрыли тоже большой вопрос ..
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большинству мусоров медали нужно не крепить на китель а примастыривать в лоб саморезом.
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да и что они и как там раскрыли тоже большой вопрос ..

Наверно Вилкула от штрафа спасли...
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А что там с расследованием перестрелки в Княжичах?
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Аваков, Петушарий, Портнов и Коломойский работают вместе слаженно и чётко над деукраинизацией Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=JX8f8xQJfTA
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Ганьба поліції під керівництвом аваківської ОЗУ...це все бутафорія..як і реХформа.
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А теперь приступим к наказанию невиновных и награждению непричастных.
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