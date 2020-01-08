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 На Приазовье вертолет Морской авиабригады заставил отойти от украинского берега занимавшийся сбором разведданных корабль ФСБ России, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

На Приазовье во время плановой работы по изучению подводной и надводной обстановки вертолетом Морской авиационной бригады ВМС на дистанции около 10 морских миль был обнаружен корабль береговой охраны ФСБ России, который осуществлял сбор разведывательных данных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На Приазовье вертолет Морской авиабригады заставил отойти от украинского берега занимавшийся сбором разведданных корабль ФСБ России, - пресс-центр ОС 01

После нескольких облетов над акваторией якорной стоянки, морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние.

На Приазовье вертолет Морской авиабригады заставил отойти от украинского берега занимавшийся сбором разведданных корабль ФСБ России, - пресс-центр ОС 02

Данное мероприятие проходило в тесном взаимодействии подразделений Военно-Морских Сил с артиллерийскими и пехотными подразделениями, которые держат оборону на побережье.

На Приазовье вертолет Морской авиабригады заставил отойти от украинского берега занимавшийся сбором разведданных корабль ФСБ России, - пресс-центр ОС 03

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На Приазовье вертолет Морской авиабригады заставил отойти от украинского берега занимавшийся сбором разведданных корабль ФСБ России, - пресс-центр ОС 04

"В подразделениях нашего соединения уделяется значительное внимание обороне Азовского побережья по недопущению высадки вражеского морского десанта. Всеми силами и средствами необходимыми для предотвращения вторжения с моря осуществляется ежедневное наблюдение за береговой полосой и ее патрулирование", - отметил представитель командования горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

На Приазовье вертолет Морской авиабригады заставил отойти от украинского берега занимавшийся сбором разведданных корабль ФСБ России, - пресс-центр ОС 05

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На Приазовье вертолет Морской авиабригады заставил отойти от украинского берега занимавшийся сбором разведданных корабль ФСБ России, - пресс-центр ОС 06

Источник: https://censor.net.ua/n3168806
 
 
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***** провоцирует, хочет атаковать пока у власти безмозглый осел и наркоман
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Кажуть Осла ввели в оману і привезли з Оману в мокшу на літаку Медведчука.
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Потрібно було катерами ВМСУ відігнати російське піратське судно. Гелікоптером відганяти ворожі катери це ризиковано, гелікоптер можуть збити і він буде втрачений. А катери витримають обстріли і можуть бути відремонтовані. Нам потрібен командувач ВМСУ який вміє воювати на морі кораблями та катерами!
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та ну на... Йому набридло бути президентом?
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Якщо це опудало сіло до Медведчука в літак, то да , летить через росію хз куди.
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Чому узбережжя захищає гірсько-штурмова бригада, а не морська піхота???
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Это Ми-14 в спасательном варианте, там нет вооружения.
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Да, только унитаз мог кацапов отвлечь. Диковинка !На Приазовье вертолет Морской авиабригады заставил отойти от украинского берега занимавшийся сбором разведданных корабль ФСБ России, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2329
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Вертолітники вчинили всупереч новим віянням, які запровадила тепемішніюя владпюа. Тому швидше за все будуть покарані.
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Героев я бы никогда назвал никем. Это как спатранцы - лучшие в мире солдики.
Как бы ты назвал например того что метеорит взорвал, ну, Брюс Уиллис?
Вот и тут так же...
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А что, только гитлеру нравится этот горный цветок? На Приазовье вертолет Морской авиабригады заставил отойти от украинского берега занимавшийся сбором разведданных корабль ФСБ России, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9873
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А хто назвав перший корабель англійських колоністів "Бояришник", мейфлауер це не травнева квітка. це глод.
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Как заставил? Включил через мегафон гимн Украины?
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