 Защите Антоненко отказали в отводе судей Сливы и Фрич. Слушание апелляции перенесли на 10 января

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Так, адвокат Виталий Галенченко заявил отвод судьям Татьяне Фрич и Юрию Сливе из-за их "предвзятости", но судьи решили отклонить данное ходатайство.
После этого защита Антоненко настояла на переносе заседания, поскольку их клиент не находился в зале суда, а участвовал в процессе по видеосвязи. Их аргумент заключался в том, что они не могут с ним общаться, обсуждать правовую позицию, что нарушит его права.
Суд удовлетворил их просьбу и перенес заседание на 11:00 10 января.
Полный текст трансляции заседания суда по рассмотрению апелляции защиты Антоненко читайте здесь.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
то и не знаю даже что писать....
zabugina
@zabugina
·1 ч
Рейс, вылетевший из Омана, приземлился в Москве, во Внуково-3.
Зеленский в Москве.
Что теперь будут лгать?
zabugina
@zabugina
·1 ч
Где срочное правительственное сообщение о том,что ********** с домочадцами захвачен путинской ОПГ и незаконно удерживается во Внуково-3?
На кого-что сменяют самого жирного заложника за всю историю войны РФ против Украины.
На Порошенко?
Потребуют безоговорочной капитуляции?
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