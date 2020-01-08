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 Защите Антоненко отказали в отводе судей Сливы и Фрич. Слушание апелляции перенесли на 10 января

Суд отказал удовлетворить ходатайство об отводе судей, поданное адвокатом Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Так, адвокат Виталий Галенченко заявил отвод судьям Татьяне Фрич и Юрию Сливе из-за их "предвзятости", но судьи решили отклонить данное ходатайство.

После этого защита Антоненко настояла на переносе заседания, поскольку их клиент не находился в зале суда, а участвовал в процессе по видеосвязи. Их аргумент заключался в том, что они не могут с ним общаться, обсуждать правовую позицию, что нарушит его права.

Суд удовлетворил их просьбу и перенес заседание на 11:00 10 января.

Смотрите также: Убийство Шеремета: Апелляционный суд разрешил Дугарь сменить место домашнего ареста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полный текст трансляции заседания суда по рассмотрению апелляции защиты Антоненко читайте здесь.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3168803
 
 
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Нажаль це прізвища, а паганяла їх я боюсь і уявити
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а ты шо хотел,графьи фамилии? це так, шо выползло с подворотни
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Там і пики, відповідні до цих погонял. Труба ващє мілашка у порівнянні з цими Защите Антоненко отказали в отводе судей Сливы и Фрич. Слушание апелляции перенесли на 10 января - Цензор.НЕТ 3499 .
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ну если это правда.....
то и не знаю даже что писать....




zabugina

@zabugina

·1 ч

Рейс, вылетевший из Омана, приземлился в Москве, во Внуково-3.
Зеленский в Москве.
Что теперь будут лгать?

Защите Антоненко отказали в отводе судей Сливы и Фрич. Слушание апелляции перенесли на 10 января - Цензор.НЕТ 8447

Защите Антоненко отказали в отводе судей Сливы и Фрич. Слушание апелляции перенесли на 10 января - Цензор.НЕТ 7414
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Помоєму бубочці бубєнчики пора відірвати.
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Защите Антоненко отказали в отводе судей Сливы и Фрич. Слушание апелляции перенесли на 10 января - Цензор.НЕТ 9617 zabugina

@zabugina

·1 ч

Где срочное правительственное сообщение о том,что ********** с домочадцами захвачен путинской ОПГ и незаконно удерживается во Внуково-3?
На кого-что сменяют самого жирного заложника за всю историю войны РФ против Украины.
На Порошенко?
Потребуют безоговорочной капитуляции?
Вопросы...
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Зате для беркутівці відвели не те, що суддів, а в іх прокурорів, здоровий глузд і саме правосуддя. І не те, що без правових підстав, а по звичайному дзвінку з ОПи, поставивши сумнівну політичну доцільність вище від самого ПРАВОСУДДЯ.
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Не можна. З ними вже розрахувались за "розгляд справи"
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