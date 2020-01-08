 Компания Boeing заявила, что окажет МАУ "любую необходимую помощь"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на страничке концерна в Twitter.
"Это трагическое событие, и мы искренне соболезнуем семьям команды и пассажиров. Мы находимся в контакте с нашим клиентом-авиакомпанией и поддерживаем их в это трудное время. Мы готовы оказать любую необходимую помощь", - отмечается в сообщении Boeing.
Ранее в Boeing также сообщили, что собирают информацию об инциденте.
Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
жозефина бонапард
@gozefinagold
·1 ч
Oleg Khvoshchevsky
Поговорил с сыном.
Он многих знал из погибшего экипажа.
Так вот самолет мог с и с одним двигателем долететь даже до Киева Это новейший самолет,купленный МАО прямо на заводе.Там все предусмотрено,при пожаре двигателя,нажатием одной кнопки пламя было бы погашено.
Более того,даже при отказе двух двигателей,такой опытный экипаж мог плавно спланировать самолет.
Там в АПРИОРИ не могло быть МГНОВЕННОГО падения
пилотов.
Здесь есть фото всех членов экипажа... https://vremya.com.ua/mirovye-novosti/4854_aviakatastrofa-v-irane-foto-pogibshih/
пилоты
стюарты
(не все найдены фото) светлая память !
мужчина приехал встречать жену на 8.10... не читая утренних новостей...
услышал репортаж... а на табло - рейс "отменен"...
два часа назад, после того, как путин аж бегом выразил соболезнование, один очень умный спец мне сказал:
наблюдай, сейчас пойдет разгон темы от московитов, что это амеры сбили.
Слишком много украинцев хотят в НАТО.