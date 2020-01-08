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 Компания Boeing заявила, что окажет МАУ "любую необходимую помощь"

Американский авиастроительный концерн Boeing заявил о готовности оказать авиакомпании "Международные авиалинии Украины" помощь в связи с крушением самолета Boeing 737-800 в Тегеране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на страничке концерна в Twitter.

"Это трагическое событие, и мы искренне соболезнуем семьям команды и пассажиров. Мы находимся в контакте с нашим клиентом-авиакомпанией и поддерживаем их в это трудное время. Мы готовы оказать любую необходимую помощь", - отмечается в сообщении Boeing.

Ранее в Boeing также сообщили, что собирают информацию об инциденте.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Источник: https://censor.net.ua/n3168801
 
 
 Топ комментарии
 



жозефина бонапард

@gozefinagold

·1 ч

Oleg Khvoshchevsky

Поговорил с сыном.
Он многих знал из погибшего экипажа.
Так вот самолет мог с и с одним двигателем долететь даже до Киева Это новейший самолет,купленный МАО прямо на заводе.Там все предусмотрено,при пожаре двигателя,нажатием одной кнопки пламя было бы погашено.
Более того,даже при отказе двух двигателей,такой опытный экипаж мог плавно спланировать самолет.
Там в АПРИОРИ не могло быть МГНОВЕННОГО падения
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буквально 3 дні тому сказав своїм, що не трапилося б якої біди...Бо куди не втаскається цей зєлошак,- там біда...Нотр дам де парі, японська святиня згоріли...тепер літак...І це всього за 8 місяців його "відвідин" в якості зєпрєздєнта... Так і вийшло...
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Любую? Ну тогда новый самолетик господину Коломойскому, будьте добры Компания Boeing заявила, что окажет МАУ "любую необходимую помощь" - Цензор.НЕТ 8670
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Помощь будет от Трампуши... там у америкосов каждый метр земли под наблюдением с спутников, скоро будут фото... и шо то мне кажется что самолет был сбит иранскими пво...они были на стреме после атак на амер.базы. вот с перепугу и шмальнули...а Трамп это не упустит.
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Грошi, грошi давай
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...любую помощь? Компания Boeing заявила, что окажет МАУ "любую необходимую помощь" - Цензор.НЕТ 6214 В том числе и ходатайство о снятии всех обвинений Минюста США с владельца компании? Компания Boeing заявила, что окажет МАУ "любую необходимую помощь" - Цензор.НЕТ 7866
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Тільки якщо він був пасажиром цього Боінгу
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А він був, просто не встиг на рейс, писали ж змі що дві людини не встигли на літак
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дэнги давай дэнги давай (с) игарьвалеричь бабламойский
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жозефина бонапард

@gozefinagold

·1 ч

Oleg Khvoshchevsky

Поговорил с сыном.
Он многих знал из погибшего экипажа.
Так вот самолет мог с и с одним двигателем долететь даже до Киева Это новейший самолет,купленный МАО прямо на заводе.Там все предусмотрено,при пожаре двигателя,нажатием одной кнопки пламя было бы погашено.
Более того,даже при отказе двух двигателей,такой опытный экипаж мог плавно спланировать самолет.
Там в АПРИОРИ не могло быть МГНОВЕННОГО падения
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Как заявил во время брифинга в аэропорту «Борисполь» вице-президент компании МАУ по летной работе Игорь Сосновский на борту находился усиленный экипаж, учитывая сложность и продолжительность рейса. На него отобрали одних из самых опытных
пилотов.
Здесь есть фото всех членов экипажа... https://vremya.com.ua/mirovye-novosti/4854_aviakatastrofa-v-irane-foto-pogibshih/
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буквально 3 дні тому сказав своїм, що не трапилося б якої біди...Бо куди не втаскається цей зєлошак,- там біда...Нотр дам де парі, японська святиня згоріли...тепер літак...І це всього за 8 місяців його "відвідин" в якості зєпрєздєнта... Так і вийшло...
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Пані Меркель ледь копита не відкинула, коли стояла поруч з піаністом...
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Насколько правительство Зеленского(про Гончарука лучше не вспоминать)придерживается норм и правил, которые необходимо выполнять в таких случаях? Есть мнение, что эти нормы умышленно нарушаются. Вопрос, зачем и кому это нужно?
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У нас походу опять прыпизедента украли. Самолет с бубочкой следовавший с Омара сделал посадку в аэропорту Внуково.
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"Правительство Зеленского".Ви це серьозно, правительство блазня? Одумайтесь Українці!
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Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу" - Цензор.НЕТ 2934Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу" - Цензор.НЕТ 5500Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу" - Цензор.НЕТ 3599

пилоты
Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу" - Цензор.НЕТ 7571

стюарты
(не все найдены фото) светлая память !
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https://vremya.com.ua/mirovye-novosti/4854_aviakatastrofa-v-irane-foto-pogibshih/ здесь фото есть. Красивые девчонки... Жаль, что всё так. Светлая память всем погибшим...
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убило это фото!!!
мужчина приехал встречать жену на 8.10... не читая утренних новостей...
услышал репортаж... а на табло - рейс "отменен"...
Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу" - Цензор.НЕТ 6528
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Hellis‏ @13Hellis_13 1 час назад

два часа назад, после того, как путин аж бегом выразил соболезнование, один очень умный спец мне сказал:
наблюдай, сейчас пойдет разгон темы от московитов, что это амеры сбили.
Слишком много украинцев хотят в НАТО.

Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу" - Цензор.НЕТ 8509
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