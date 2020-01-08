 В 2019 в мире убили 49 журналистов, - НСЖУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального союза журналистов Украины.

"МФЖ рада очевидному уменьшению количества убитых журналистов, по сравнению с 2018 годом, когда было зафиксировано 95 фактов, но значительное количество убийств и их мотивы напоминают о том, что насилие против журналистов все еще распространено, а за безнаказанность за преступления против физической безопасности медиа-работников должны нести ответственность представители власти", - говорится в сообщении.

Международная федерация журналистов также опубликовала список 18 стран, где были убиты журналисты, включая Африку (9), Азиатско-Тихоокеанский регион (12), Европу (2), Латинскую Америку (18) и Ближний Восток и Арабский мир (8).

Мексика возглавляет список самых опасных стран с 10 убийствами журналистов, которые расследовали деятельность коррупционеров и наркобаронов, а целенаправленные нападения унесли жизни пяти журналистов в Афганистане и четырех в Пакистане.

"МФЖ и ЕФЖ зафиксировали 2 убийства журналистов в 2019 году на европейском континенте. После печального рекорда, 12 смертей в 2015 году, в основном вследствие резни в редакции еженедельника Charlie-Hebdo во Франции, ситуация в Европе имеет тенденцию к стабилизации: 3 смерти в 2016 году, 5 - в 2017 году, 4 - в 2018 году и 2 - в 2019 году. Но в то же время количество случаев безнаказанности за убийство журналистов в Европе растет", - отметили в НСЖУ.

Платформа Совета Европы по защите журналистики официально зафиксировала 36 случаев безнаказанности за преступления против журналистов в Европе, с учетом 14-ти убитых и пропавших без вести сербских и албанских журналистов в Косово. Также отметили: Россию (6 случаев безнаказанности), Украину (6), Турцию (4), Азербайджан (2), Мальту (1), Черногорию (1), Великобританию (1) и Сербию (1).

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