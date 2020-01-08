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Все про:журналистика (2556) НСЖУ (42) убийство (5463)

 В 2019 в мире убили 49 журналистов, - НСЖУ

Международная федерация журналистов зафиксировала 49 убийств журналистов и работников СМИ в 2019 году, в том числе два в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального союза журналистов Украины.

"МФЖ рада очевидному уменьшению количества убитых журналистов, по сравнению с 2018 годом, когда было зафиксировано 95 фактов, но значительное количество убийств и их мотивы напоминают о том, что насилие против журналистов все еще распространено, а за безнаказанность за преступления против физической безопасности медиа-работников должны нести ответственность представители власти", - говорится в сообщении.

Международная федерация журналистов также опубликовала список 18 стран, где были убиты журналисты, включая Африку (9), Азиатско-Тихоокеанский регион (12), Европу (2), Латинскую Америку (18) и Ближний Восток и Арабский мир (8).

Мексика возглавляет список самых опасных стран с 10 убийствами журналистов, которые расследовали деятельность коррупционеров и наркобаронов, а целенаправленные нападения унесли жизни пяти журналистов в Афганистане и четырех в Пакистане.

"МФЖ и ЕФЖ зафиксировали 2 убийства журналистов в 2019 году на европейском континенте. После печального рекорда, 12 смертей в 2015 году, в основном вследствие резни в редакции еженедельника Charlie-Hebdo во Франции, ситуация в Европе имеет тенденцию к стабилизации: 3 смерти в 2016 году, 5 - в 2017 году, 4 - в 2018 году и 2 - в 2019 году. Но в то же время количество случаев безнаказанности за убийство журналистов в Европе растет", - отметили в НСЖУ.

Платформа Совета Европы по защите журналистики официально зафиксировала 36 случаев безнаказанности за преступления против журналистов в Европе, с учетом 14-ти убитых и пропавших без вести сербских и албанских журналистов в Косово. Также отметили: Россию (6 случаев безнаказанности), Украину (6), Турцию (4), Азербайджан (2), Мальту (1), Черногорию (1), Великобританию (1) и Сербию (1).

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Источник: https://censor.net.ua/n3168799
 
 
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І що? А в Австралії півмільярда тваринок згоріло! Невинуватих до речі, вони ніякі замовні пасквілі не писали...
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журналістам тра' відповідальніше ставитись до роботи - ніяких фейків
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це як проституткам сказати - ніякого сексу із клієнтом...
А жити вони за що будуть???
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в Индии ежегодно погибает 1000 человек от укусов змей ... а Шарий в Индию не хочет на моря
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Це був би перший випадок, коли змія, померла би від отрути людини.
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Хоть одно светило нашей журналистики осветИт вопрос КАК возвращается преЗедент из Ирана в Украину?
Предыдущие 5 лет бигусы под микроскопом рассматривали каждый шаг первого лица страны и вопили, вопили, вопили.
А сегодня гробовая тишина по очень важному вопросу...
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В данное время это секрет, учитывая нападения на самолеты врагами.
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Кто у Зеленского враг на международной арене?
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Українці. Вони окупували його батьківщину - Малоросію...
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Ляпота! Як тут не написати пост про співчуття загиблим українцям?
В 2019 в мире убили 49 журналистов, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 3669
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