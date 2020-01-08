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 Послы G7 выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране

Послы стран "Большой семерки" в Украине выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших в катастрофе пассажирского самолета авиакомпании МАУ вблизи Тегерана.

Соболезнования дипломаты высказали в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 в Украине выражают глубокие соболезнования семьям и друзьям всех погибших в катастрофе рейса "Международных авиалиний Украины", которая произошла в Тегеране сегодня утром", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Послы G7 выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168797
 
 
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Кто то видел нашего Президента, где он?
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ШотваРіцца‏ @dneprlena 34 минуты назад

просто подумалось:
як там разумков?
вже примірє до себе ТВО?
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коломойша обязан выплатить компенсацию родственникам пострадавших со своего кармана.
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Можно вполне предположить, шо его сбили отмороженные аятолисты по собственному усмотрению и без всякого приказа. Этакий иранский ДНР с огоньком и фантазией. Вполне возможно, шо и по приказу, ибо Ирану выгодна возня с раследованием, который они всегда могут спустить на тормоза. Но шоб расследовать надо оттянуть удар америки и пр.Колит в глаза и возмущает заявления о причине: мол возгорелся двигатель. А шо летчик сигнал бедствия подал? Нет. Провели расследование и установили? Нет. Иран отказывается выдать черные ящики. Ответ прост. Сбили, а чего- изволите моника-зеленский вдруг всё заминает.Но вся это возня вокруг показывает, шо трампушка готов пошубуршить ради выборов, но дал заднюю на столько, обосравшись, шо даже своей монике-зеленскому приказал всё замять
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