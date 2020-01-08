 В прошлом году при попытке попасть в Чернобыльскую зону задержали 186 нелегальных туристов, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

По сравнению с прошлыми годами запрещенная территория начала привлекать сталкеров-иностранцев. Кроме 133 украинцев правоохранители задержали и привлекли к ответственности 9 граждан Беларуси, 7 граждан Российской Федерации, 21 гражданина из стран Евросоюза, а именно - Литвы, Польши, Румынии, Франции, Чехии и Швеции, 4 уроженцев Казахстана и 3 граждан США.

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Напомним, что более 160 км государственной границы Украины проходит в пределах территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы. В связи с этим пограничники также несут службу по внешнему периметру зоны отчуждения.

За проникновение на территорию зоны отчуждения без разрешения соответствующих органов украинским законодательством (статья 46-1 КУоАП) предусмотрена административная ответственность.

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