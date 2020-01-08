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 На Рождество две женщины вынесли из столичного ТЦ ящик с пожертвованиями для больного ребенка

Позднее пустой бокс нашли в переходе расположенной неподалеку станции метро "Теремки".

Инцидент произошел в торговом центре "Магеллан". Об этом изданию "Информатор" рассказал представитель охранной компании, информирует Цензор.НЕТ.

Похитительницы забрали ящик для пожертвований около 20-00 7 января. Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда они выносили бокс с деньгами из торгового центра.

На Рождество две женщины вынесли из столичного ТЦ ящик с пожертвованиями для больного ребенка 01

Охранная фирма сразу же вызвала к месту полицию, а те в свою очередь составили протокол. Информации о том, что женщин задержали пока нет. Детали случившегося выясняются.

Пустую коробку вскоре нашли в одном из переходов возле метро "Теремки", недалеко от торгового центра.

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На Рождество две женщины вынесли из столичного ТЦ ящик с пожертвованиями для больного ребенка 02

Источник: https://censor.net.ua/n3168795
 
 
 Топ комментарии
 
тот случай, когда назвать этих женщин суками, значит оскорбить собак...
думаю карма их накроет так или иначе...
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Краткие истории успеха.
Итак, ты фельдшер на 102. У тебя есть новая скорая с водителем и санитаркой. Есть реформа и перспектива зарплаты от 15000 грн. Но мешают барыги. И Доктор Смерть. Но ты знаешь, как это решить.
В итоге, зарплата 5000 грн. Все санитарки уволены. Ты под угрозой сокращения.
Запорожскую ТЭС, самую мощную в Украине, с 1 января останавливают на простой до апреля. Причина - импорт электроэнергии из России в интересах Коломойского. Работников посадили на 2/3 оклада (то есть 5000 грн). В Энергодаре 88% населения голосовали за Зеленского.
Одна из самых распиаренных претензий к Порошенко была то, что он "никого не посадил". Непонятно только, кого же теперь выпускает зеленский, если никто не сидел?
Этот "обмен" угрожает стать самым позорным за всю историю Украины. Но только это не обмен пленными. Это выполнение требований террористов. Освобождают такую мразь, что волосы шевелятся. Все причастные к этому должны помнить две вещи:
- вы нарушаете фундаментальные конституционные законы;
- закон бумеранга никто не отменял.
И мне интересно куда делись наклейки "ЗЕ команда" с автомобилей? Наклейте их обратно на авто, люди должны знать "героев", которые привели к власти Антимайдан.
P.S. Все будет Украина! Я узнавал… Слава Украине!
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100 % голосовали за зеленского. Ничего святого у теток!!!
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100 % голосовали за зеленского. Ничего святого у теток!!!
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тот случай, когда назвать этих женщин ******, значит оскорбить собак...
думаю карма их накроет так или иначе...
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В паспорте не написано малорос, ватник, мразь или пополченец? В паспорте может и не написано, а вот на морде написано, еще как написано На Рождество две женщины вынесли из столичного ТЦ ящик с пожертвованиями для больного ребенка - Цензор.НЕТ 9336
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и почему то уверен что не голодали ни разу и не имеют финансовых проблем просто житие у них веселое праздник каждый день...а лето круглый год... и думаю даже своих выродили... диточок также.... но плевать... гроши не пахнут... смотрел видео от чувака живущего в Японии 11 лет он давал ответ почему м совок и постСССР живем хуже Японии.. по его мнению 5 причин.. 1 уважение к себе и окружающим на грани трэша сплоченность народа по любому поводу законопослушание если там вы потеряли кошелек с деньгами на 99% его отнесут в полицию 1 % это туристы и студенты иностранцы... юмор мы смеемся над коррупцией преступлениями и пороками.. японцы НЕ ПОНИМАЮТ НАС для них мы дебилы как они для нас КАК можно смеятся с преступления того что есть позор плохо???? у них если человек затеял драку на улице ударил другого то ты уже виноват бить человека у японцев порследнее дело вообще... Министр потратил в переводе 6 долларов на баню оппозиция обнародовала сей факт Министр вышел признал сей факт покаялся извиился и подал в оставку и ушел в небытие нам все дорожат общественным мнением также одна из особенностей японского общества если ты в обществе опозорился то все ты сразу слетаешь с интересов общества и перстаешь быть для него чем был и вогобще иногда даже теряешь и семью..а сравните с Украиной зашквары Зеленского Кабмина Министров Нардепов чиновников...
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Педролюбы уже мозгами поехали окончательно. В любой новости им мерещится Зеленский.
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Надо их пожалеть, ещё года 4 с гаком им страдать.
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зашквары короля-ишака растут в геометрической прогрессии - потому страдать Украине, по-ходу, придется несколько меньший срок...
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100% голосовали за ******* , святого у этих баб ничего нет !
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Да у вас, батенька, уже 2-я стадия шизофрении, немедля к психиатру!
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да уж, поросевы голосовальщики такого бы не сделали
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Та да! ПЕСыкы всё святое себе забрали....
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Это пипец товарищи. Таких сразу к стенке нужно ставить. Идут еще и улыбаются. Вот таких украинцев на новый год призывал любить зелебоба? Падаль, тьфу, слов нету, одни матюки...
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И только Петя даст нам святую ненависть!
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Странно ,что вообще заметили ,мало-ли кто там что выносит ...
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Та то лохотрон ті пожертви. В Сумах бачу ящик, з фоткою дитини, хлопчик, діагноз такий-то.
Через дві години в Ромнах знову бачу ящик, та сама фотка, але вже типу дівчинка і діагноз зовсім інший.
В житті ані копійки в такі ящики не кинув.

Якщо допомагати- то через волонтерів, яким довіряєш.
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помогать или нет дело каждого а вот воровать чужую помощ это уже ....
как бы собак опять не оскорбить сравнением
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Краткие истории успеха.
Итак, ты фельдшер на 102. У тебя есть новая скорая с водителем и санитаркой. Есть реформа и перспектива зарплаты от 15000 грн. Но мешают барыги. И Доктор Смерть. Но ты знаешь, как это решить.
В итоге, зарплата 5000 грн. Все санитарки уволены. Ты под угрозой сокращения.
Запорожскую ТЭС, самую мощную в Украине, с 1 января останавливают на простой до апреля. Причина - импорт электроэнергии из России в интересах Коломойского. Работников посадили на 2/3 оклада (то есть 5000 грн). В Энергодаре 88% населения голосовали за Зеленского.
Одна из самых распиаренных претензий к Порошенко была то, что он "никого не посадил". Непонятно только, кого же теперь выпускает зеленский, если никто не сидел?
Этот "обмен" угрожает стать самым позорным за всю историю Украины. Но только это не обмен пленными. Это выполнение требований террористов. Освобождают такую мразь, что волосы шевелятся. Все причастные к этому должны помнить две вещи:
- вы нарушаете фундаментальные конституционные законы;
- закон бумеранга никто не отменял.
И мне интересно куда делись наклейки "ЗЕ команда" с автомобилей? Наклейте их обратно на авто, люди должны знать "героев", которые привели к власти Антимайдан.
P.S. Все будет Украина! Я узнавал… Слава Украине!
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Как сказал мне перед 21 апреля один зе-избиратель :"Пусть будет хуже,но только что то новое".Поздравляю зебилов,они своего добились.
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А шо тут знать? Главный "герой" Петро Лесееч Парашенко. ОНО прекрасно знало, что победит кто угодно, если в паре будет ЭТО!
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разве это женщины? особи... безмозглые амебы...
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Как вариант, может они этот ящик и ставили? Собрали выручку...
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Скорей всего. Аферистки по сбору пожертвований
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У знакомого в магазине сперли телефон (при этом, купили еще один, рассчитавшись карточкой).
Полицию вызвали через 20 минут, передали записи с камер наблюдения, сделали запрос в банк, для предоставления данных владельца карточки и то - хрен они кого то там нашли.
Вывод: украинская полиция, это стадо дармоедов, бездельников и халявщиков.
Ни единого намека на профессионализм и полное отсутствие даже элементарного желания работать и учиться.
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Ничем не лучше пинчуков,ахметовых,соивых.Те же методы.
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Шо это, бл"дь за медицина и вообще есть ли она, при которой на лечение ребёнка надо милостыню собирать?! Нет слов,одни эмоции
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