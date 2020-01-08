 На Рождество две женщины вынесли из столичного ТЦ ящик с пожертвованиями для больного ребенка

Инцидент произошел в торговом центре "Магеллан". Об этом изданию "Информатор" рассказал представитель охранной компании, информирует Цензор.НЕТ.
Похитительницы забрали ящик для пожертвований около 20-00 7 января. Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда они выносили бокс с деньгами из торгового центра.
Охранная фирма сразу же вызвала к месту полицию, а те в свою очередь составили протокол. Информации о том, что женщин задержали пока нет. Детали случившегося выясняются.
Пустую коробку вскоре нашли в одном из переходов возле метро "Теремки", недалеко от торгового центра.
Читайте также: Группа подростков, включая 14-летнюю девочку, с целью ограбления убили мужчину в Киеве
думаю карма их накроет так или иначе...
Через дві години в Ромнах знову бачу ящик, та сама фотка, але вже типу дівчинка і діагноз зовсім інший.
В житті ані копійки в такі ящики не кинув.
Якщо допомагати- то через волонтерів, яким довіряєш.
как бы собак опять не оскорбить сравнением
Итак, ты фельдшер на 102. У тебя есть новая скорая с водителем и санитаркой. Есть реформа и перспектива зарплаты от 15000 грн. Но мешают барыги. И Доктор Смерть. Но ты знаешь, как это решить.
В итоге, зарплата 5000 грн. Все санитарки уволены. Ты под угрозой сокращения.
Запорожскую ТЭС, самую мощную в Украине, с 1 января останавливают на простой до апреля. Причина - импорт электроэнергии из России в интересах Коломойского. Работников посадили на 2/3 оклада (то есть 5000 грн). В Энергодаре 88% населения голосовали за Зеленского.
Одна из самых распиаренных претензий к Порошенко была то, что он "никого не посадил". Непонятно только, кого же теперь выпускает зеленский, если никто не сидел?
Этот "обмен" угрожает стать самым позорным за всю историю Украины. Но только это не обмен пленными. Это выполнение требований террористов. Освобождают такую мразь, что волосы шевелятся. Все причастные к этому должны помнить две вещи:
- вы нарушаете фундаментальные конституционные законы;
- закон бумеранга никто не отменял.
И мне интересно куда делись наклейки "ЗЕ команда" с автомобилей? Наклейте их обратно на авто, люди должны знать "героев", которые привели к власти Антимайдан.
P.S. Все будет Украина! Я узнавал… Слава Украине!
Полицию вызвали через 20 минут, передали записи с камер наблюдения, сделали запрос в банк, для предоставления данных владельца карточки и то - хрен они кого то там нашли.
Вывод: украинская полиция, это стадо дармоедов, бездельников и халявщиков.
Ни единого намека на профессионализм и полное отсутствие даже элементарного желания работать и учиться.