 Нетаньяху поддержал Трампа и пообещал "сокрушительный удар" в ответ на угрозы Ирана атаковать Хайфу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Jerusalim Post.
Он поддержал действия президента США Дональда Трампа, который отдал приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, и подчеркнул, что последний "был ответственен за смерть бесчисленных невинных людей", "дестабилизировал многие страны", "сеял страх и страдания".
Премьер-министр Израиля высказал мнение, что его в этом вопросе поддерживают многие лидеры стран Ближнего Востока.
Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.
Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.
Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.
Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".
в мацкве есть два типа поцов.понаехавшие и недоуехавшие в конце 80-х
то ли долбануть в ответ, то или сьехать типа ничего и не было.
ответить - значит ескалация всего етого замеса.
как по мне, етот удар мало чем отличается от атаки японцев на Перл Харбор,
если не принимать сейчас во внимание кол-во жертв и разрушений.
и там и тут открытое нападение на американскую военную базу.
от и думают.
Американцы последние 20 лет тупо даже инженеров и ученым иранских ликвидировали, которые хотя бы теоретически могли продвинуться в этом вопросе.
Умеют же дибилы заводить врагов и друзей - друзья голожопые дикари из Сайберии, враги богатейшие и технологичнейшие армии Мира.
Во-вторых, Израиль по сути является островом цивилизации и разума в этой фанатично-мусульманской клоаке.
В-третьих, Нетаньяху просто лапочка по сравнению с предшественниками.
А Трамп... А шо Трамп? У нас вон вообще скоморох тупой президентствует во время войны.
Так что беспокоиться стоит только самим иранцам. Фактически они теперь, как жители Воронежа - заложники своего же оружия.
2 недели и регулярных войск Ирака не стало.
Невдобно вышло, но шо поделать. Нечего было кулаками на больших дядь махать.
США, Великобритания и Израиль - самые безобидные и мирные государства. Никогда не отвечали на угрозы в свой адрес стократно.
Ирак, Ливия, Афганистан, которые сохранили от прежних режимов только названия, как бы говорят нам, что нефиг бояться США и Великобританию.
Тупые чурбаны с технологиями полувековой давности (кацапов это тоже касается), которые они даже не понимают, конечно намного опаснее и страшнее.
Та вот НЕ ПОВЕРЮ!
Так оно всегда и было. Быдло всегда управляет меньшинством богатейших, умнейших и предприимчивейших людей, а не наоборот.
И ты со своими жалкими потугами оправдать свое никчемное сущесмвование - яркое тому доказательство.
Да насрать во что ты веришь или не веришь в своем стойле. Жри, когда дают, ржи, когда показывают, сри, куда велено, плати, когда скажут..
Гог із країни Магог наближається до своєї загибелі на Святій Землі...
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Є ще третій, - Путя.
Не вижу там вешалок для бороды, и концерезной комнаты, кстати.