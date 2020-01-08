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Все про:Израиль (987) Нетаньяху (88)

 Нетаньяху поддержал Трампа и пообещал "сокрушительный удар" в ответ на угрозы Ирана атаковать Хайфу

Любой удар по Израилю спровоцирует "сокрушительный ответ", заявил сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Jerusalim Post.

Он поддержал действия президента США Дональда Трампа, который отдал приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, и подчеркнул, что последний "был ответственен за смерть бесчисленных невинных людей", "дестабилизировал многие страны", "сеял страх и страдания".

Премьер-министр Израиля высказал мнение, что его в этом вопросе поддерживают многие лидеры стран Ближнего Востока.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Израиль восстанавливают сотрудничество в научных исследованиях после 20-летнего перерыва, - Минобразования

Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

Источник: https://censor.net.ua/n3168792
 
 
 Топ комментарии
 
А шо там иранская Хайменя саудитам грозила?

Умеют же дибилы заводить врагов и друзей - друзья голожопые дикари из Сайберии, враги богатейшие и технологичнейшие армии Мира.
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Достаточно только путина на кол посадить
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дык, вытрите с лица Земли это нарыв!
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Непохоже , иначе не делали подобных заявлений в сторону Израиля.
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дык, вытрите с лица Земли это нарыв!
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так тебе же и задали...поцу из мацковии.
в мацкве есть два типа поцов.понаехавшие и недоуехавшие в конце 80-х
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Да, похоже на то, что "генеральная уборка " не за горами...
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Это вы призываете к действиям именуемым геноцидом .
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А что-то Трамп молчит. Обещал утром обращение. У них уже 9:30.
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Он обычно спит до 11 -13 часов ,это уже амеры все знают .
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Ну не в такой же ситуации. Хотя он в администрации президента заявили что скорей всего Иран гонял понты. Вроде как не одна ракета никуда не попала, и не один гражданин США не пострадал. Значит это была показуха для иранского народа, типа мы отомстили. Если никто не пострадал то и ответа от США не будет.
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Похоже, что и иракцы не пострадали. Куда иранцы стреляли непонятно.
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совещаются они....

то ли долбануть в ответ, то или сьехать типа ничего и не было.
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Если никто не пострадал то съедут. Дадут Ирану сохранить лицо.
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неответить тоже проблема, значит дать всем остальным барбосам понять, шо можно долбануть по американской базе ракетами и тебе за ето ничего не будет,
ответить - значит ескалация всего етого замеса.
как по мне, етот удар мало чем отличается от атаки японцев на Перл Харбор,
если не принимать сейчас во внимание кол-во жертв и разрушений.
и там и тут открытое нападение на американскую военную базу.
от и думают.
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Понятно что думают. Ситуация сложная. Они же тоже предвидели такой исход событий конда ликвидировали генерала. Значит были разные сценарии. Сейчас нанесут удар будет новая ответка от Ирана, потом от США, и считай уже война. Ну или Трамп сразу в обращении скажет что это война. А может США тоже постреляют без жертв и на этом разойдутся. Ну это если во время ночного обстрела действительно нет жертв среди граждан США.
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Это типа ответка за признание Иерусалима столицей вместо Тель-авива, что так за Штаты впрягаюца? Нетаньяху поддержал Трампа и пообещал "сокрушительный удар" в ответ на угрозы Ирана атаковать Хайфу - Цензор.НЕТ 6128
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Это типа Штаты - их главный союзник во-первых, а во-вторых - Иран по этому поводу угрожал непосредственно Израилю - так что впряглись они за себя, а не за Штаты.
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Ежегодные дотации в оборонку Израиля со стороны США в районе трёх миллиардов зелёных денег . Реально крутое стратегическое партнёрство !
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А нам какихто вонючих 300 миллионов чуть не зажали изза моники
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Телепортом передаст, чи по-телефону?

Американцы последние 20 лет тупо даже инженеров и ученым иранских ликвидировали, которые хотя бы теоретически могли продвинуться в этом вопросе.
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А шо там иранская Хайменя саудитам грозила?

Умеют же дибилы заводить врагов и друзей - друзья голожопые дикари из Сайберии, враги богатейшие и технологичнейшие армии Мира.
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Что бы воцарился Мир на Земле, необходимо убрать только 3 человека - Путина, Трампа и Натаньяху!
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Маріонетки, нічого не вирішують. Поітрбно прибрати 18 мільйонів, чи скільки там тих обрізаних. Тоді заживемо.
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В ранньому христианстві обрізання було обо'вязкове, а обрізанних десь 1,5 млрд.
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Убирать надо таких дураков, как ты, потому что такие дебилы, как ты, всё равно никогда не заживут нормально.
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Достаточно только путина на кол посадить
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Во-первых, проблемы не в конкретных личностях, а в государствах и их политике.
Во-вторых, Израиль по сути является островом цивилизации и разума в этой фанатично-мусульманской клоаке.
В-третьих, Нетаньяху просто лапочка по сравнению с предшественниками.

А Трамп... А шо Трамп? У нас вон вообще скоморох тупой президентствует во время войны.
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ти ще забув одного з найвпливовіших політиків світу - през-Зе-бздента
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не хотят к Луке за стол переговоров.?.. не хотят ))))
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А если товарищ Ким Чен Ин успел подогнать Ирану пару-тройку боеголовок то Израиль может оказаться крайним в этой истории ..
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Этим чугункам еще взлететь и долететь надо. Шоб там на ракетах 30-летней давности не было установлено, уверен, что такую дуру Израиль сбить в состоянии.

Так что беспокоиться стоит только самим иранцам. Фактически они теперь, как жители Воронежа - заложники своего же оружия.
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На каждого мудреца довольно простоты ,американцы тоже ведь считали ,что они себя от всего защитили а тут бац и 11 сентября ,современный Мир так устроен ,что рвануть может где угодно и когда угодно и что угодно ..
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Ты немного путаешь военные действия и терроризм. Много Хуссейн успел взорвать?

2 недели и регулярных войск Ирака не стало.
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Так в том-то и дело,что взрывать у него было нечем а тут история может оказаться не такой лёгкой ибо Иран вполне может иметь ядерное оружие а может и не иметь .. Нетаньяху підтримав Трампа і пообіцяв "нищівний удар" у відповідь на погрози Ірану атакувати Хайфу - Цензор.НЕТ 6817полагаю ,что желающих это проверить не окажется ,крыльями помашут и разойдутся ..
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Ирак мог иметь химическое оружие, а мог не иметь. Ирак помножили на ноль, химического оружия не нашли.

Невдобно вышло, но шо поделать. Нетаньяху підтримав Трампа і пообіцяв "нищівний удар" у відповідь на погрози Ірану атакувати Хайфу - Цензор.НЕТ 5152 Нечего было кулаками на больших дядь махать.
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Химическое оружие по сравнению с оружием ядерным это как спички по сравнению Точкой У. Ирану вполне достаточно свои ядерные реакторы заминировать и никто к ним не сунется .
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Там израильтяне подсуетились, Они уничтожили ядерные центры и реакторы в Сирии и в Ираке.
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Тем более, страна, хотя бы теоретически располагающая такими желаниями должна быть уничтожена еще до получения даже теоретических возможностей это осуществить.
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Некому уничтожать ,не тот нынче политический бомонд а вот ***** опять всех переиграло Нетаньяху підтримав Трампа і пообіцяв "нищівний удар" у відповідь на погрози Ірану атакувати Хайфу - Цензор.НЕТ 9980 цены то на нефть при таких весёлых раскладах явно не упадут ..
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Конечно некому.

США, Великобритания и Израиль - самые безобидные и мирные государства. Никогда не отвечали на угрозы в свой адрес стократно.
Ирак, Ливия, Афганистан, которые сохранили от прежних режимов только названия, как бы говорят нам, что нефиг бояться США и Великобританию.

Тупые чурбаны с технологиями полувековой давности (кацапов это тоже касается), которые они даже не понимают, конечно намного опаснее и страшнее. Нетаньяху підтримав Трампа і пообіцяв "нищівний удар" у відповідь на погрози Ірану атакувати Хайфу - Цензор.НЕТ 222
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Дело не в странах а в людях которые этими странами руководят а эти люди явно не из тех кто захочет проверить ,есть у Ирана бомба или нет ,визга будет много а шерсти нет .Ядерная война так или иначе неизбежна ,весь вопрос кто , где и когда её начнёт
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Таварищ кимченин может только своих забыченых зомбаков уничтожать во имя себя, внешне он не прыгнет, потому как желает оставаться у себя навсегда, как впрочем и любое другое *****.
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Полкочите с этой клоакой Ираном раз и навсегда !
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Было бы хорошо провести всемирный референдум и спросить у жителей Земли кому они больше доверяют Израилю или Ирану.
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Пока кацапы задают дебильные вопросы и сами на них отвечают , наш ,, величайший лидер современности ,, из Бениних офшоров на самолете Медведчука ломанулся в гости к ***** . Пиз...ц в квадрате бл..ть .
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Іран не лізе в справи моєї держави, не намагається вказати яких героїв мені шанувати та як ставитись до моєї історії, іранці не володіють більшістю засобів масової інформації в моїй країні та громадян Ірану серед депутатів Верховної Ради - нуль. На відміну від хазарів.
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Ога. Это как выборы в бывших республиках СССР (кроме стран Балтии) - выборы показали, что дибилов большинство.
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А тебе не противно жить среди дебилов? Или и сам из них?
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Не поверишь - я с дибилами не живу, а на вас зарабатываю.
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Не поверишь, все соевые на "поверку" АТОшники, адвокаты, следаки и бизнесмены!
Та вот НЕ ПОВЕРЮ!
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Не - все умные люди работают таксистами, грузчиками, парикмахершами в ларьках и хабалками на базаре. Нетаньяху підтримав Трампа і пообіцяв "нищівний удар" у відповідь на погрози Ірану атакувати Хайфу - Цензор.НЕТ 8958

Так оно всегда и было. Быдло всегда управляет меньшинством богатейших, умнейших и предприимчивейших людей, а не наоборот.
И ты со своими жалкими потугами оправдать свое никчемное сущесмвование - яркое тому доказательство.

Да насрать во что ты веришь или не веришь в своем стойле. Жри, когда дают, ржи, когда показывают, сри, куда велено, плати, когда скажут..
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Референдум это телевизор. Количество телевизионных говорящих голов не в пользу Ирана.
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Те, що Трамп робить усе заради Ізраїлю, не є таємницею.
Гог із країни Магог наближається до своєї загибелі на Святій Землі...
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У хаменеи есть только два путя: либо он начинает проводить в регионе миролюбивую политику, либо его упаковывают в кувшин и опускают на дно ормузского пролива.
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У хаменеи есть только два путя
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Є ще третій, - Путя.
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Израиль 60 лет живет в состоянии войны. Каждый житель готов к тому что в любой момент на голову может прилететь ракета. И менталитет соответствующий. Готовы в любой момент снести пол-Ближнего Востока ядерными бомбами, да и любую другую страну которая не сможет ответить ядерным ударом.
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Самый крупный религиозный центр в мире Менора построен в Днепре не потому, что там много особорелигиозных иудов, а потому что их там должно стать много.
Нетаньяху поддержал Трампа и пообещал "сокрушительный удар" в ответ на угрозы Ирана атаковать Хайфу - Цензор.НЕТ 9477
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Это у каждого иранца под хижиной такое? Нетаньяху підтримав Трампа і пообіцяв "нищівний удар" у відповідь на погрози Ірану атакувати Хайфу - Цензор.НЕТ 3693
Не вижу там вешалок для бороды, и концерезной комнаты, кстати.
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если бы зедебил не отдыхал в Омане и вовремя среагировал на ситуацию в Иране и не давал коломойше зарабатывать на войне и пассажирах, можно было избежать этой катастрофы. Но бабки для них это все.
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А откуда Цензор взял Хайфу? В JP, в речи Нетаньяху, об этом ни слова, упоминаются только Иудея и Самария...
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