 Самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы вечером вылетает в Иран, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Отмечается, что среди них - представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины".
"Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе", - сообщил президент.
Зеленский проводит постоянные консультации с нашими иностранными партнерами.
"Наш приоритет - установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу", - подчеркнул Зеленский.
Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.
просто подумалось:
як там разумков?
вже примірє до себе ТВО?
Значит версия покушения путина на украинский самолет совпадает
Ведь это может навредить восстановлению отношений с рузьге
Схоже как боинг
развязать войнушку и ждать подорожание нефти чтоб еще дальше поворовать и царствовать на костях сотен тысяч убитых ради этой цели
А не Рябошапка зеленского.
Перервало свій візит в Оман...Курва, як патетично звучить...
Візит - це делегація,це міністр іноземних справ, експерти, зустріч з главою держави.
А тут... Перша ляді в тапках, тесть з тещою, здибанка з конюхом... До чого докотились? Трагедію освітлюємо в соцмережах...
За Державу обідно.
Рейс, вылетевший из Омана, приземлился в Москве, во Внуково-3. Зеленский в Москве. Что теперь будут лгать?
ТСН. 19 января 2018 Тайный отдых Порошенко.
"Новогодний отдых президента Украины Петра Порошенко на Мальдивских островах стоил не меньше 500 тысяч долларов. Для перелета из Киева до столицы Мальдив - города Мале - Порошенко и его спутники арендовали самолет Falcon 7X (более 14 млн грн). Об этом говорится в расследовании программы "Схемы". Редакция "Схем" обратилась в Администрацию президента с запросом о его заграничном отдыхе. В ответе говорилось о том, что поездку на Мальдивы Порошенко "оплатил сам со собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации".
КОММЕНТАРИИ. Остап 19 січня 2018 05:36 ну разве хряк не мразина . да самая настоящая тва!р ь. и это существо за страну печется . атошники вы посмотрите кого вы там защищаете хряка и его банду . он кричит что у него война люди гибнут и так далее а само в ничку полетело на мальдивы спустило пол миллиона украденных денег у народа . да в рот его **!бать этого хряка лже президента . цены в стране лезут на глазах народ нищий а это ху!йло на мальдивах оттащилось и приперлось рожу скорчило в роль вошел и снова ноет что агрессия жить не дает . лди да сколько мы эту мра1зь терьпеть будем . БЛ!Я НЕТ СЛОВ .
Це, до речі, дуже показово.
В нас кожен день обстріли, але наш "головнокомандувач" для РФ недоторканий.
Мало того, він максимально відокремлює себе від армії, відмовився летіти військовим літаком, не поздоровив ЗСУ на НР, а хла поздоровив.
Це навіть не натяк, це крик про держзраду.
А про запах горящих шин он забыл быстро.....
Julia Savchenko @InfinitumYilia 1 час назад
Медведчук захватит ЗЕпреза и отвез его Путину в плен?!..
Вот чтоб ПП так пропал с радаров на несколько дней, хотел бы я посмотреть, как овцы возбужденно мэкали бы. Сейчас, прости г-ди, президент неизвестно где, последний раз был замечен в районе с высоким уровнем опасности, но овцы довольны, они доедают прокисшие с НГ салаты. Лепота.
просто подумалось: як там разумков?
вже примірє до себе ТВО?
А янелох в Масквабаде в ФСБ дает показания.
А сбитый украинский самолет путиным типа ПВО США (но оно молчало) была спроба разорвать контаки Украина - США.
Так как украинское правительство сознательно нарушает международные инструкции расследования авиационных происшествий и инцидентов обусловленных руководством ИКАО документ №9756 AN\965 части I -III мы просто вынужденны апеллировать к общественному мнению и украинскому обществу.
1.1 В Авиационных правилах устанавливается, что единственной целью расследования авиационного события или инцидента является предотвращение авиационных происшествий и инцидентов в будущем. В них также говорится, что целью расследования не является установление доли чьей-либо вины или ответственности. Любое судебное или административное разбирательство для установления вины или ответственности должно проходить отдельно от любого расследования, проводимого в соответствии с положениями Авиационных правил.
Что это означает?
Это означает что решением правительства ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть создана Государственная комиссия для расследования причин катастрофы.
Ее деятельность не должна обуславливаться никакими уголовными или административными расследованиями, которые проводят или будут проводить соответствующие органы власти.
Ее задача - технический анализ происшествия.
Без решения этого вопроса любые другие расследования теряют правовую и нормативную базу и выходят за рамки международных правил и обязательств Украины.
Пожалуйста, начните с этого !
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_8.html