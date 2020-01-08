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 Самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы вечером вылетает в Иран, - Зеленский

На внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что среди них - представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины".

"Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе", - сообщил президент.

Зеленский проводит постоянные консультации с нашими иностранными партнерами.

"Наш приоритет - установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота", - Зеленский поручил Рябошапке открыть уголовное производство по факту крушения самолета МАУ в Иране

Самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы вечером вылетает в Иран, - Зеленский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168790
 
   
 Топ комментарии
 
Надеюсь самолет не Медведчука?
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zabugina‏ @zabugina 1 ч.1 час назад

Рейс, вылетевший из Омана, приземлился в Москве, во Внуково-3. Зеленский в Москве. Что теперь будут лгать?

Самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы вечером вылетает в Иран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2998
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И выходит, что Порошенко отдыхал в Омане вместе с зеленским? Что-то я вообще запутался Самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы вечером вылетает в Иран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8465
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Если зеленский летает на самолете медведчука, а медведчук друг Порошенко, то выходит, что Порошенко друг зеленского?
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И выходит, что Порошенко отдыхал в Омане вместе с зеленским? Что-то я вообще запутался Самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы вечером вылетает в Иран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8465
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Всё может быть, всё может быть. Если дело касается неверных, то тут ни в чём нельзя быть уверенными. Самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы вечером вылетает в Иран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4967
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США заблокировали продажу Ирану российских самолетов. Путин (ФСБ) сразу соболезнует. Все понятно чьи отпускники зарегистрировались на самолет и не полетели. Наверно их багаж и сдетонировал.
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не рядом а то что это одна шайка лейка так тут и без ренгена видно
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Це стало зрозуміло вже на початку осені.
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Видите, там, выше написано "Спецтема: Выборы 2019"?)) Можете сами погуглить кого на самом деле ограбили)) И когда это случилось).
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Бубочку, бубочка...Бyбочки вместо грyдeй у твоей жeны или бубочка у тебя мeжду ног вместо члeнa?
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тю...ну и проблемы у тебя.дуй на точку ру,там все такие,как ты описал.тебе не будет обидно
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Извените - эта картинка просто для воображения. а зе задержан в Масквабаде в ФСБ
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ШотваРіцца‏ @dneprlena 34 минуты назад

просто подумалось:
як там разумков?
вже примірє до себе ТВО?
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Ну так самолет Мертветчука за Бубочкой еще вчера прилетел, если что. Как-то очент вовремя...
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Співчуття за день до катастрофи - слабке місце кремля
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Воно б краще аватарку змінило, загинули люди, а воно либиться, радується, правда невідому чому, а може курнув . Зебіл він і в Омані Зебіл.
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Та не, говорят, что самолет мертвечука, на котором бубочка летел, в москве приземлился
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А сам-то Зебильный пряник туда не поедет? Хотя евреи сильно хитрожопые насчёт таких поездок. Отморозится и опять махнёт в Оман. Там интереснее жопу греть.
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Ну почему же? Он же до сих пор ещё вроде в Омане гудит со своей женой и её шлёпанцами. Самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы вечером вылетает в Иран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1482
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А почему вы так яро защищаете зеленского? До сих пор ему верите? Да вы, Мамонт)))
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Сер, вы грубиян и хам. Ваше место возле Зебила. Там таких ценят. Самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы вечером вылетает в Иран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3296
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Не, шльопки там в приоритете . Ну , развешо еще бабло омано-оффшорное. Надеюсь, шо уже-таки пересчитали Самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы вечером вылетает в Иран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5134
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Ага. И шльопки пересчитали, и всех членов семьи , включая ермака и близких родственников из госохраны. Літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп ввечері вилітає до Ірану, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2077 Ну, и бэнины бабки, конешно. Как же без них?! Літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп ввечері вилітає до Ірану, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5466
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Иран атакует американские базы в Ираке и ждет ответки, которая может прилететь только с воздуха, поэтому приводит в боевую готовность свои ПВО. В такой ситуации Иран БЫЛ ОБЯЗАН закрыть свое воздушное пространство для гражданских самолетов, чтобы его очистить от «посторонних» воздушных целей. Хочешь «бодаться» с Америкой - твое дело, но НЕДОПУСТМИМО ждать обещанной атаки с воздуха, которую сам же спровоцировал, и не закрыть воздушное пространство для гражданских.
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В адміністрації Трампа вважають, що Іран свідомо не бив по районах з американцями.

Значит версия покушения путина на украинский самолет совпадает
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Зеленскай просит удержаться от оценки авиакатастрофы.
Ведь это может навредить восстановлению отношений с рузьге
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А не была ли тут третья сила Пу

Схоже как боинг

развязать войнушку и ждать подорожание нефти чтоб еще дальше поворовать и царствовать на костях сотен тысяч убитых ради этой цели
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Был взрыв баков в крыле, осколки могут быть оттуда т.к. они разных размеров на шрапнель не похоже. Эксперты все выяснят, гадать бесполезно.
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если взрыв баков в крыле,то края пробоин вывернуты наружу...а не внутрь,как на снимках.так вроде по логике,не?
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- Розслідування авіаційних подій з повітряними суднами, зареєстрованими в Україні або такими, що трапились на території України, здійснює виключно один орган - Самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы вечером вылетает в Иран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2608Самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы вечером вылетает в Иран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2608Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами

А не Рябошапка зеленского.
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Какие иксперды? Там козломордые дикари и варвары замешаны. Тебе же уже ясно сказали, что чёрный ящик "НЕ ОТДАДУТ". Это типичное поведение дикарей-отморозков с Севера.
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«Версія 2 - збили балістичною ракетою» иранских ПВО с кураторами путина.
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Полетел бы синим,поц! Может там толку больше было бы ,чем от тебя тут
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Из москвы пишет, куда прилетел медведчуковский самолет?
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ТРИДІД‏ @yurchuk57 7 ч.7 часов назад

Перервало свій візит в Оман...Курва, як патетично звучить...
Візит - це делегація,це міністр іноземних справ, експерти, зустріч з главою держави.
А тут... Перша ляді в тапках, тесть з тещою, здибанка з конюхом... До чого докотились? Трагедію освітлюємо в соцмережах...
За Державу обідно.
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самолет Медведчука с телом Зеленского на борту спокойно летит над территорией России, что никогда не позволял себе Порошенко. Почему? Потому что Порошенко был лидером страны, которая воевала с Московией за свою независимость. А сейчас в небе летит вассал Путина
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Важко виміряти - хто більший російський васал - Янек, Пєця чи Зєля. Вони всі троє - "одноє рябоє".
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Куда он нафиг людей в войну отправляет.
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Верховний головнокомандувач України наразі перебуває в повітряному просторі країни агресора. Сюр. Схоже, що він не чекає загрози для себе від агресора, такий президент повністю влаштовує Хла.
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zabugina‏ @zabugina 1 ч.1 час назад

Рейс, вылетевший из Омана, приземлился в Москве, во Внуково-3. Зеленский в Москве. Что теперь будут лгать?

Самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы вечером вылетает в Иран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2998
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Пока ***** в Турции Зеленский захватил моцкву и *****бад ,крутой замес ... Самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы вечером вылетает в Иран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8662
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Проверь, все правильно? Ты Остапом был тогда?

ТСН. 19 января 2018 Тайный отдых Порошенко.
"Новогодний отдых президента Украины Петра Порошенко на Мальдивских островах стоил не меньше 500 тысяч долларов. Для перелета из Киева до столицы Мальдив - города Мале - Порошенко и его спутники арендовали самолет Falcon 7X (более 14 млн грн). Об этом говорится в расследовании программы "Схемы". Редакция "Схем" обратилась в Администрацию президента с запросом о его заграничном отдыхе. В ответе говорилось о том, что поездку на Мальдивы Порошенко "оплатил сам со собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации".
КОММЕНТАРИИ. Остап 19 січня 2018 05:36 ну разве хряк не мразина . да самая настоящая тва!р ь. и это существо за страну печется . атошники вы посмотрите кого вы там защищаете хряка и его банду . он кричит что у него война люди гибнут и так далее а само в ничку полетело на мальдивы спустило пол миллиона украденных денег у народа . да в рот его **!бать этого хряка лже президента . цены в стране лезут на глазах народ нищий а это ху!йло на мальдивах оттащилось и приперлось рожу скорчило в роль вошел и снова ноет что агрессия жить не дает . лди да сколько мы эту мра1зь терьпеть будем . БЛ!Я НЕТ СЛОВ .
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Не,не мой стиль Літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп ввечері вилітає до Ірану, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6798а разница в том ,что порошенко был на мальдивах строя из себя чуть - ли не главного борца с агрессором по 100 раз на день крича про войну а Зеленский из себя супермена не строит Літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп ввечері вилітає до Ірану, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6798 в грудь себя не бьёт доказывая какой он боец и патриот и его поездка выглядит гораздо менее отвратной чем пэтин вояж ,хотя справедливости ради замечу ,что я подобных действий нисколько не одобряю .
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бьйот чєлом і к стопам пріпадаєт...

Самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы вечером вылетает в Иран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4295
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25% - Roman 🇺🇦‏ @Wh0Know5 3 часа назад

Це, до речі, дуже показово.
В нас кожен день обстріли, але наш "головнокомандувач" для РФ недоторканий.
Мало того, він максимально відокремлює себе від армії, відмовився летіти військовим літаком, не поздоровив ЗСУ на НР, а хла поздоровив.
Це навіть не натяк, це крик про держзраду.
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Зебобик на всех ложил.
А про запах горящих шин он забыл быстро.....
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То Зеленський в Кремлі про інвестиції в Україну домовляється.
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а где этот дебилоид?он что на кацапии?или все еще в Омане?!
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в почотних заложніках он

Julia Savchenko‏ @InfinitumYilia 1 час назад

Медведчук захватит ЗЕпреза и отвез его Путину в плен?!..
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Joseph the Fox‏ @ExiledFox1 10 мин.10 минут назад



Вот чтоб ПП так пропал с радаров на несколько дней, хотел бы я посмотреть, как овцы возбужденно мэкали бы. Сейчас, прости г-ди, президент неизвестно где, последний раз был замечен в районе с высоким уровнем опасности, но овцы довольны, они доедают прокисшие с НГ салаты. Лепота.
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ШотваРіцца‏ @dneprlena 34 минуты назад

просто подумалось: як там разумков?
вже примірє до себе ТВО?
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откат налом за прокачку газа и отказ от исков к газпрёму в надежном обшерном месте че и в мацкву не слетать Самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы вечером вылетает в Иран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6587
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Терористи Путіна стягують "Гради" на Донбасі, порушуючи лінії відводу, - ОБСЄ

А янелох в Масквабаде в ФСБ дает показания.
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«Меня потрясает и не только меня, с каким легкомыслием сторонники ЗЕ игнорируют череду страшных мерзостей, совершенных сорокалетним негодяем, жуликом и проходимцем Зеленским в отношении Украины.»
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Логично было бы что бы группу взглавил руководитель одного из перечисленных ведомств, думаю там дело до драки доходит, так все хотят слётать.
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Именно такие люди стремятся управлять этим миром, а должны плотно сидеть на успокоительных и антидеприсантах под присмотром санитаров.
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Украинское правительство СОЗНАТЕЛЬНО нарушает международные процедуры расследования авиакатастроф.
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Да эта версия 100 пудовая про коломоя + сюда полученные роялти для зе в омане ( в центре ФСБ у арабов) от путина за сговор Нефтегаз-Газпром.
А сбитый украинский самолет путиным типа ПВО США (но оно молчало) была спроба разорвать контаки Украина - США.
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тільки, якщо іран не віддає чорну скриню, то там роги саме його стирчать...США тут яким боком? А от напаскудити у наших відносинах з Америкою- одна з цілей путлєра...і тоді країну точно впхають в криваві обійми мордору...Не дай, Боже!!!
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Иран не обязан отдавать что от самолета
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Какой у него рейтинг, все про загорал?
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Хроника расследования аварии рейса PS752

Так как украинское правительство сознательно нарушает международные инструкции расследования авиационных происшествий и инцидентов обусловленных руководством ИКАО документ №9756 AN\965 части I -III мы просто вынужденны апеллировать к общественному мнению и украинскому обществу.

1.1 В Авиационных правилах устанавливается, что единственной целью расследования авиационного события или инцидента является предотвращение авиационных происшествий и инцидентов в будущем. В них также говорится, что целью расследования не является установление доли чьей-либо вины или ответственности. Любое судебное или административное разбирательство для установления вины или ответственности должно проходить отдельно от любого расследования, проводимого в соответствии с положениями Авиационных правил.

Что это означает?

Это означает что решением правительства ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть создана Государственная комиссия для расследования причин катастрофы.
Ее деятельность не должна обуславливаться никакими уголовными или административными расследованиями, которые проводят или будут проводить соответствующие органы власти.
Ее задача - технический анализ происшествия.
Без решения этого вопроса любые другие расследования теряют правовую и нормативную базу и выходят за рамки международных правил и обязательств Украины.

Пожалуйста, начните с этого !

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_8.html
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И это несмотря на 100% возможный ответный удар США? Для пиару сдаст и Украину наш гидрант!
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Он уже сдал, можно не долетая Воронежа повернуть Белгород- Харьков. Но оно полетело в Масквабад в ФСБ утрясти свои действия и получить инструкции все это буде в комнате отдыха естественно.
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Зеленский отправляет наш самолёт в Иран, ну, что в этом плохого, придурки соевые?
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Зорян и Шкиряк с телками летят опять?
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зезедент похоже начал участвовать в ********** многоходовочках.
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