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Все про:Газ (9250) Путин (25361) Эрдоган (458) Турецкий поток (31) Транзит газа (166)

 Путин и Эрдоган открыли газопровод "Турецкий поток"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрджеп Эрдоган запустили газопровод "Турецкий поток". По нему российский газ будут в обход Украины поставлять в Южную Европу.

Официальная церемония запуска газопровода состоялась в Стамбуле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu. Помимо президентов Турции и России, в церемонии открытия трубопровода приняли участие лидеры Сербии и Болгарии.

"Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах. Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничеству между нашими странами, работа идет своим ходом", - сказал Путин на церемонии открытия.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что Турция и РФ в ходе реализации проекта "Турецкий поток" продемонстрировали образцовый уровень сотрудничества. По его словам, Россия остается главным поставщиком газа в Турцию, и стороны готовы реализовывать новые проекты.

Читайте на Цензор.НЕТ: Санкции США помогли достичь нам результата в переговорах с Россией по транзиту газа, - Пристайко

Сегодня запущена вторая ветка "Турецкого потока". Она будет поставлять газ в Южную Европу, в то время как первая, работающая с конца 2019 года, поставляет его исключительно для турецких потребителей. Мощность каждой ветви трубопровода составляет 15,75 млрд кубометров газа в год.

С помощью запуска "Турецкого потока" Россия пытается отказаться от услуг газотранспортной системы Украины.

С этой же целью Россия строит еще трубопровод на севере – "Северный поток-2". Однако его строительство заморозили из-за санкций США.

Также на Цензор.НЕТ: "Нафтогаз" не потратил полученные от "Газпрома" $2,9 млрд. Ждем разговора с правительством, - Коболев

Источник: https://censor.net.ua/n3168784
 
 
 Топ комментарии
 
Особый цинизм в том, что перед этой встречей глава МИД Турции "пообещал" нашему МИДу непременно поднять вопрос деоккупации Крыма после открытия Потока. Типа, мы помогаем кацапам обходить вашу ГТС, ну и за Крым там спросим. Обязательно, во время праздничного фуршета двух лидеров((
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Что эрдоган, что пуйло одного поля ягоды, то чубляться, то целуются в десна...
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Путлер собака радуется что сбил Украинский самолёт. Одна надежда - что скоро в ядерном огне будут гореть русрмразная нечисть вместе со своими подельниками аятоллами
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Особый цинизм в том, что перед этой встречей глава МИД Турции "пообещал" нашему МИДу непременно поднять вопрос деоккупации Крыма после открытия Потока. Типа, мы помогаем кацапам обходить вашу ГТС, ну и за Крым там спросим. Обязательно, во время праздничного фуршета двух лидеров((
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Да они на открытии не поток запускали а только про Крым и говорили, в ютубе куча трансляций было
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Европейцы тоже так делают, почему туркам нельзя.
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А ты думаешь нет ? Ведь неспроста Меркельша собралась в гости к пуйлу на днях. Я думаю они решат проблему. Тем более шо торопиться им сейчас особо некуда - договор с Нафтогазом подписан. И можно подогнать трубоукладчик хоть с Владивостока и спокойно достроить оставшиеся 100 км.
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Невірно думаєте, там дозвіл Бундестага діє до травня місяця, треба той трубоукладчик галопом гнати, а буксири таку швидкість не можуть розвинути.
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Самый главный момент, шо немцы - всеми руками и ногами "за" строительство СП-2. Никаких разногласий на эту тему у них нет. А сейчас - ещё больше "за", когда Штаты решили им подгадить. И ты всерьёз полагаешь, шо они не станут его достраивать, из-за какой-то внутри-германской бюрократии ?
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Все може бути, а майбутне не коментую, просто знаю що Меркель з величезними труднощами продавила дозвіл до травня, а що там буде дальше, добудують чи Меркель вийде заміж за Шойгу, будем бачити.
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немцы руками и ногами?? а кого там в пердёжпроме на пол ставки устроили? небось и командировочные хорошие и харчуется хорошо? не подскажешь? какая то загадочная немецкая активность наблюдается даже бабушка Меркель в акуе)) прям руками и ногами за))
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Сам цей куплений трубоукладник не готовий зараз, там поки що монтується обладнання. І дійсно кацапам потрібно встигнути до двадцятих чисел травня, бо потім на трубопровід будуть обмеження по єврозаконодавству.
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Ведь неспроста Меркельша собралась в гости к пуйлу на днях

Метит на место Шредера?...
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«Мощность каждой ветви трубопровода составляет 15,75 млрд кубометров газа в год. Источник: https://censor.net.ua/n3168784»

Українська ГТС прокачує 140 млрд кубометрів газу на рік.
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Ну, во-первых, меньше, а даже если и столько, то поводом для радости и гордости тут нет. 140 млрд кубов, при цене за 1000 кубов в 200 баксов - это 28 миллиардов баксов в бюджет Рахи. Почти половина их военного бюджета. Нормально так "поддерживаем" кацапов
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Не в бюджет рахи, а в кишеню господарів, холопи втруться. Тим більше, ці гроші миттево будуть виведені на захід.
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90 все же. Во всяком случае, по прошлому году
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може прокачувати і прокачує, як кажуть в Одесі - дві великі різниці.
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Что эрдоган, что пуйло одного поля ягоды, то *********, то целуются в десна...
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Эрдоган ещё не знает, как ***** перекрывает газ с началом холодов, но это всё впереди Путин и Эрдоган открыли газопровод "Турецкий поток" - Цензор.НЕТ 5287
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Что, и туркам Голубой поток перекрывал ?
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ты за трубу которая 10 мыльярдов в год пердежа через себя пропускает? Путін і Ердоган відкрили газопровід "Турецький потік" - Цензор.НЕТ 9487 наивный ты или глупый)) та труба для Эрдогана что есть что нет, фишка в чем - когда заработают 3 трубы а желательно 6 труб)), все пойдет по Украинскому сценарию, почему? да элементарно, когда проблем с газом нет, то ягодички расслабляются и все дополнительные источники газа как бы не к чему да? и вот в этот момент при - 15 ***** перекрывает газ)) и секелёв в фуражке по ТВ крутит вентиль а подводный хор александрова хлопает в ладошки и поёёёёть))
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речь идет о Турции)) а кацап со старой песней))сосёшь ты куй у куйла))) шо Украина украла? сколько? только не пукай в воду)) балабол.
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а чего кацапстан ограничивал поставки? мне те трубы в обход Украины нах не нужны, **** я те трубы вместе с Пердёжпромом, уже как второй сезон с электроотоплением и всем того желаю, но тут неувязочка Герусу и бабла кацапстан отслюнявил и шапито 95 договора подписало, а онож не ладится))) да ? кацапчик?
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Так воровали, что свинорусы аж 3 арбуза денег должны остались😂
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Да все он знает, просто думает, что он умный, а пуйло дурак, правда, это не мешает пуйлу точно так же думать об эрдогане...А на самом деле, это два сбрендивших от власти маразмата.
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если перекроет-то молдове и болгарии..а у турков танап есть
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ты дров наколол? воды наносил? Путін і Ердоган відкрили газопровід "Турецький потік" - Цензор.НЕТ 8348 давай быстрей)) а то скоро в кацапстане потемнеет, возле колодца с вёдрами убьёся.
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Путлер собака радуется что сбил Украинский самолёт. Одна надежда - что скоро в ядерном огне будут гореть русрмразная нечисть вместе со своими подельниками аятоллами
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вот хорошо все таки что мы отдали ЯО...
теперь можно расслабиться когда о нас все вытирают ноги...
Типа..., а что мы можем поделать...? Путин и Эрдоган открыли газопровод "Турецкий поток" - Цензор.НЕТ 4763
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не мы, а конченный идиот Кравчук...
мляя, еще совести хватает по каналам ходить и рассказывать какой же он хороший хозяйственник...
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ЯО отдал московскому сатанату Кучма
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ЯО отдал мудрый и простой нарид, когда избрал их президентами на довольно свободных и демократических выборах...
Так же как потом избрал 2-ды судимого уголовника, а в последний раз дыбильного шута..
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А предпоследний раз лгуна и мародера, почему порохатые, все как один, постоянно пропускают время правления мародера? Или боишься, что тебя премии лишат? Не бойся, я никому не скажу, это и так всем известно))
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Франческа - да согласен....

после Революции Достоинства избрали основателя партии рыгов и торговца ...- и это все в добавок во время войны....
но порошенко хотя бы был похож на лидера.... - умел говорить и убеждать...
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но порошенко хотя бы был похож на лидера.... - умел говорить и убеждать...

Как по мне-больше похож на вора и мошенника при власти...
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потому шо, видповидальности нет за обещанное или вернее - откровенное вранье..
эта сволота (керманычи), назлали свое вранье - политычной видповидальнистью, которое стоит державе сотни миллиардов у.е.
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а почему нет ответственности?
потому что нет страха....
а почему нет страха?
потому что мудрый и простой нарид в своем большинстве потерял достоинство и самоуважение что бы злиться после каждого кидка и спрашивать с них по взрослому как делают другие народы...
потому что этот народ воспитан в совке - в страхе и покорности....
совок он..., наш мудрый и простой нарид... - вата - ватная...,без гордости...
наш нарид до сих пор смотрит "С легким паром" на 6-ой год войны...
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та при чем тут Совок???
30 лет Совка нет, где эти молодые не Совки, чтобы выйти и показать незгоду?
кстати, при хорошем Совке (до Горбатого), все были уверены в завтрашнем дне и даже годах...
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при совке очереди стояли сто-метровые за мясом и маслом...и штаны приличные не купить было...
ужасное было время... - я застал его по полной....
хорошо что СССР сдох....
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Очереди - это уже 80-ые. А в 70-е, в пик расцвета Совка, все было неплохо, по крайней мере в Украине, но это, конечно, недолго. Все относительно.
Не влезь совок в Афган, начал бы реформы в экономике, как Китай, и поменьше бы *********, может и до сих пор бы дотянул. Вполне возможно, Горбачеву удалось бы подписать новый, конфедеративный союзный договор и всё случилось бы по другому, ежели б не дегенераты из гкчп.
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Ну, Ирония судьбы никакого отношения к совковости не имеет, абсолютно не совковое кино. напрямую отношения к совковости творчество Рязанова, как и Гайдая, например, не имеет.
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абсолютно совковое кино с дыбильным сюжетом, серостью, бедностью , не естественными - вечно пьяными отношениями между героями...

Путін і Ердоган відкрили газопровід "Турецький потік" - Цензор.НЕТ 6555
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Фу, пьянь совковая. Про нормальных людей надо фильмы смотреть:
Путін і Ердоган відкрили газопровід "Турецький потік" - Цензор.НЕТ 6018
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наш нарид до сих пор смотрит "С легким паром" на 6-ой год войны...

Нормальных лудей убили 1905 1914 1917- 1922 1937 1941 - 1952 нужно лет100 пока нормальные появятся...
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Произвести ЯО - это не порубить гильотиной Ту-160
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это тот, который НИКОГДА не построят, как и Крымский мост?
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Це той що має 10 % потужності від нашого транзиту, москальня ниє, що він не окупиться ніколи. Але коли збиваєш москальскій літак, то маєш преференції.
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шо б вин там не мав, але хороший понт дороже денег. (с)
плюс новый аэропорт в Крыму, дороги..
люди смотрят и делают выводы, где им лучше..
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Ну да, дороги Німеччини при Гітлері і СРСР при Сталіні не порівняти, ну це ваш вибір.
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я жив в Нимеччини и бачив и ходив дорогами Гитлера... Прекрасни дороги...
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Тобто 9 травня святкуєм перемогу над дорогами.
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что-то не особо слышно довольных поросячих визгов с крысма, как раньше, шо, плебс уже неудовлетворен скрепами, холодильник шатает, может что-то начал подозревать? аэропорт, дороги - для суровой русоскрепной крысы главное что, главное чтобы вовремя сыпнуть, перепрыгивая через мост, а там трава не расти, все равно спижжженое, как и все у пидросян.
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Этот газопровод "гидности" строился последние 3 года, поздравляем всех петиков с этой победой великого шеколаднаго дипломата!
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При зибильноватой власти у нас каждый день - или трагедия, или геополитическое фиаско...
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ну да при потрошке все были в шоколаде
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так над ним хоть смелись меньше...бо сепарня с кацапней от злости слюной брызгала,а порохоботы не смеялись.
а не то что сичас
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так над ним хоть смелись меньше..

Не до смеха,когда начали платить треть зарплаты...
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Помимо президентов Турции и России, в церемонии открытия трубопровода приняли участие лидеры Сербии и Болгарии. Источник: https://censor.net.ua/n3168784
Зрада, не?
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В чому зрада? Зрада це коли болгари на боці Гітлера воюють, а їм за це газ.
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Низабудимнипрастим. Турки покупают нефть у ИГИЛ. Помидорами не отделаетесь.
Рафинированная "ОРУЭЛЛОВЩИНА". Океания никогда не воевала с Ост-Азией...
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Потом с Турцией поссорятся и будут проклятые турки.
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уж самолеты их сбивали и дипломатов резали, а они никак не хотят сориться)))
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Ниче ниче, пенсильванский поток не за горами
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Ну, Турция может в ближайшее время оказаться еще более нестабильной страной чем наша. Если на БВ начнется замес, турков может накрыть будь здоров.
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Да, поэтому рашисты там ещё и АЭС строят, для пущей нестабильности
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И когда это стройки рашистов стали 100% прогнозом стабильности?
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Столько, сколько про.али денег по африкам, южным америкам и азиям сссрия, а потом кацапия - не в состоянии прос.ать ни одна страна.
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Закрой цензор и открой пипипедию уже, любую, кто там в каком и кто что строит, а то у тебя сейчас приступ произайдет. Страна нихера ничего не сделала за 30лет, но проще за забор глядеть и говорить "вот параша она и есть параша". Хотя нет, вру, за 30 лет ничего не сделать это стабильность, извините.
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самое главное откат налом за контракт с газпрёмом в надежном оманском убежище Путін і Ердоган відкрили газопровід "Турецький потік" - Цензор.НЕТ 1620
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