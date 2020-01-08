 Путин и Эрдоган открыли газопровод "Турецкий поток"

Официальная церемония запуска газопровода состоялась в Стамбуле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu. Помимо президентов Турции и России, в церемонии открытия трубопровода приняли участие лидеры Сербии и Болгарии.
"Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах. Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничеству между нашими странами, работа идет своим ходом", - сказал Путин на церемонии открытия.
В свою очередь, Эрдоган заявил, что Турция и РФ в ходе реализации проекта "Турецкий поток" продемонстрировали образцовый уровень сотрудничества. По его словам, Россия остается главным поставщиком газа в Турцию, и стороны готовы реализовывать новые проекты.
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Сегодня запущена вторая ветка "Турецкого потока". Она будет поставлять газ в Южную Европу, в то время как первая, работающая с конца 2019 года, поставляет его исключительно для турецких потребителей. Мощность каждой ветви трубопровода составляет 15,75 млрд кубометров газа в год.
С помощью запуска "Турецкого потока" Россия пытается отказаться от услуг газотранспортной системы Украины.
С этой же целью Россия строит еще трубопровод на севере – "Северный поток-2". Однако его строительство заморозили из-за санкций США.
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Метит на место Шредера?...
Українська ГТС прокачує 140 млрд кубометрів газу на рік.
теперь можно расслабиться когда о нас все вытирают ноги...
Типа..., а что мы можем поделать...?
мляя, еще совести хватает по каналам ходить и рассказывать какой же он хороший хозяйственник...
Так же как потом избрал 2-ды судимого уголовника, а в последний раз дыбильного шута..
после Революции Достоинства избрали основателя партии рыгов и торговца ...- и это все в добавок во время войны....
но порошенко хотя бы был похож на лидера.... - умел говорить и убеждать...
Как по мне-больше похож на вора и мошенника при власти...
эта сволота (керманычи), назлали свое вранье - политычной видповидальнистью, которое стоит державе сотни миллиардов у.е.
потому что нет страха....
а почему нет страха?
потому что мудрый и простой нарид в своем большинстве потерял достоинство и самоуважение что бы злиться после каждого кидка и спрашивать с них по взрослому как делают другие народы...
потому что этот народ воспитан в совке - в страхе и покорности....
совок он..., наш мудрый и простой нарид... - вата - ватная...,без гордости...
наш нарид до сих пор смотрит "С легким паром" на 6-ой год войны...
30 лет Совка нет, где эти молодые не Совки, чтобы выйти и показать незгоду?
кстати, при хорошем Совке (до Горбатого), все были уверены в завтрашнем дне и даже годах...
ужасное было время... - я застал его по полной....
хорошо что СССР сдох....
Не влезь совок в Афган, начал бы реформы в экономике, как Китай, и поменьше бы *********, может и до сих пор бы дотянул. Вполне возможно, Горбачеву удалось бы подписать новый, конфедеративный союзный договор и всё случилось бы по другому, ежели б не дегенераты из гкчп.
Нормальных лудей убили 1905 1914 1917- 1922 1937 1941 - 1952 нужно лет100 пока нормальные появятся...
плюс новый аэропорт в Крыму, дороги..
люди смотрят и делают выводы, где им лучше..
а не то что сичас
Не до смеха,когда начали платить треть зарплаты...
Зрада, не?
Рафинированная "ОРУЭЛЛОВЩИНА". Океания никогда не воевала с Ост-Азией...