 Путин и Эрдоган открыли газопровод "Турецкий поток"

Официальная церемония запуска газопровода состоялась в Стамбуле, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu. Помимо президентов Турции и России, в церемонии открытия трубопровода приняли участие лидеры Сербии и Болгарии.

"Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах. Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничеству между нашими странами, работа идет своим ходом", - сказал Путин на церемонии открытия.

В свою очередь, Эрдоган заявил, что Турция и РФ в ходе реализации проекта "Турецкий поток" продемонстрировали образцовый уровень сотрудничества. По его словам, Россия остается главным поставщиком газа в Турцию, и стороны готовы реализовывать новые проекты.

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Сегодня запущена вторая ветка "Турецкого потока". Она будет поставлять газ в Южную Европу, в то время как первая, работающая с конца 2019 года, поставляет его исключительно для турецких потребителей. Мощность каждой ветви трубопровода составляет 15,75 млрд кубометров газа в год.

С помощью запуска "Турецкого потока" Россия пытается отказаться от услуг газотранспортной системы Украины.

С этой же целью Россия строит еще трубопровод на севере – "Северный поток-2". Однако его строительство заморозили из-за санкций США.

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