 Канада поддерживает контакт с Украиной в связи с катастрофой самолета в Иране, - глава МИД Шампань

"Трагические новости по поводу рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", - заявил Шампань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он добавил, что жертвы авиакатастрофы, в том числе много канадцев, находятся в "наших сердцах".

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"Я поддерживаю связь с правительством Украины. Мы продолжим держать канадцев в курсе по мере изменения ситуации", - подчеркнул Шампань.

Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.