 Епифаний выразил соболезнования родным погибших в катастрофе самолета МАУ в Тегеране

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.
Епифаний был глубоко потрясен сообщением о катастрофе украинского самолета близ Тегерана и о гибели всех, кто был на нем.
"Прошу у Бога милости для погибших и выражаю сердечные соболезнования всем, кто в результате авиакатастрофы потерял своих родных и близких. Пусть Господь поможет вам перенести горечь этих тяжелых дней. Вечная память и вечный покой умершим!" - говорится в сообщении.
Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".
По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).
По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.
В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.
Затям це та не нависай зі своїми "бох храм на камені не поставив"......... ти добре зрозумів?
Ніколи та ні у кого не було більш садистського бога. Тупо знищити все живе, крім "Ноя" і сім.ї його, прямо 4000-го року від створення світу(а динозаврів - сотона підбросила )
ти смішний. йди тоді в печеру шолі
Якби ти хоч трохи знав писання тобі було б відомо що Бог не жалів юдеїв і карав їх не менше інших.
100%
, але це не відмінює висер про 7000 років землі.(від створ. світу)
і до речі, так карав шо..... та я вчора закрив книгу, дочитав, зара я тобі знайду цитатку звідтіля
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Милосердный Господь наш имеет неисчерпаемый резерв средств массового устрашения. Преданные слуги Его могут десятками выбирать их из других книг Библии и обрушивать сериями на наши с Вами головы.
Чтобы не возвращаться более к этому вопросу, я хотел бы познакомить Вас и с другими превосходными образчиками Божьих проклятий. Но если Вас уже воротит от этого, то можете спокойно пропустить парочку страниц.
Для мазохистов, любителей гороров, а также для тех, кто имеет крепкие нервы и крепкий желудок, предлагаю следующие чёрные списки.
Вот проклятия, которые от имени Господа произнёс Моисей, «кротчайший человек из всех, которые когда - либо жили на земле».
«Если же не будешь слушать гласа Господа, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя:
- проклят ты будешь в городе и проклят ты будешь в поле;
- прокляты будут кладовые и житницы твои;
- проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих
- волов и плод овец твоих;
- проклят ты будешь при входе твоём и проклят при выходе твоём;
- пошлёт Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во
- всяком деле рук твоих, какое ни станешь делать, доколе не
- будешь истреблён, - и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за
- то, что ты покинул Меня;
- Господь пошлёт на тебя моровую язву, доколе не истребит Он
- тебя с лица земли;
- поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою,
- воспалением, засухою, палящим ветром и ржавчиною;
- и небеса над тобою сделаются медью, а земля под тобою -
- железом;
- вместо дождя даст Господь пыль, и прах с неба будет падать,
- доколе не будешь истреблён;
- предаст тебя Господь на истребление врагам своим;
- поразит тебя Господь проказою Египетскою, почечуем, коростою
- и чесоткою;
- поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением
- сердца;
- и будут теснить и обижать тебя всякий день;
- с женою обручишься, и другой будет спать с нею;
- дом построишь, и другой будет жить в нём; виноградник
- насадишь, и не будешь пользоваться им;
- вола твоего заколют в глазах твоих;
- осла твоего уведут от тебя;
- овцы твои будут отданы врагам твоим;
- сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу;
- плоды земли твоей, все труды твои будет есть народ, которого ты
- не знал;
- и ты сойдёшь с ума от того, что будут видеть глаза твои;
- поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях;
- отведёт тебя Господь и царя твоего к народу, которого не знал ни
- ты, ни отцы твои, и там будешь служить иным богам, деревянным
- и каменным;
- и будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов;
- семян много вынесешь в поле, а соберёшь мало. Потому что
- поест их саранча;
- виноградники будешь садить, а вина не будешь пить, потому что
- поест их червь;
- маслины будут у тебя. Но елеем не помажешься, потому что
- осыплется маслина твоя;
- сынов и дочерей родишь ты, но их не будет у тебя, потому что
- пойдут в плен;
- все дерева твои и плоды земли твоей погубит ржавчина;
- пришелец, который среди тебя, будет возвышаться всё выше и
- выше, и ты опускаться будет всё выше и выше;
- и придут на тебя все проклятья сии и постигнут тебя за то, что ты
- не служил Господу, Богу твоему с веселием сердца, при изобилии
- всего;
- будешь служить врагу своему, которого пошлёт на тебя Господь;
- Он наложит на шею твою тяжёлое ярмо, так что измучит тебя;
- и ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей
- твоих;
- муж безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену
- недра своего, и не даст ни одному из них плоти детей своих,
- которых он будет есть, потому что у него не останется ничего;
- женщина, жившая у тебя в роскоши, будет безжалостным оком
- смотреть на мужа недра своего, и на сына своего, и на дочь свою;
- и не даст им последа, выходящего из среды ног её, и детей,
- которых она родит, потому что она тайно будет есть их;
- если не будешь исполнять все слова закона сего, написанные в
- книге сей. И не будешь бояться сего славного и страшного имени
- Господа, Бога твоего;
- то Господь наведёт на тебя все язвы Египетские;
- и всякие болезни, и всякие язвы, не написанные в книге закона
- сего, Господь наведёт на тебя;
- Господь даст тебе трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души;
- жизнь твоя будет висеть перед тобою, и ты будешь трепетать
- ночью и днём». (Втор. 28. 15- 66).
Легко себе представить, как воспринимала эти дьявольские угрозы и проклятия полудикая, доверчивая толпа. С каким ужасом ждали эти забитые люди неминуемого наказания. С какой готовностью приносили они обильные жертвы ненасытному, свирепому Богу. Сердца их трепетали. Их жизнь висела перед ними на волоске. Души их изнывали от постоянного страха.
От них требовали любви к Господу. Но можно ли любовь вынудить под угрозой наказания?
Такая психическая атака, такая громовая канонада проклятий способны произвести на любого человека, - даже на современного, просвещённого, здраво мыслящего атеиста, - неизгладимое впечатление.
Абсолютное большинство людей на земле доверчивы, суеверны и легко поддаются внушению. Они воспитаны в страхе перед наказанием, - от родителей, школьных педагогов, начальников, и, прежде всего, - от Бога.
И даже тот редкий человек, который не знает, что такое страх, который не очень - то верит в Бога, услышав грозные слова проклятий с кафедры или от телевизионного проповедника, невольно призадумается: «Это, конечно же, полнейшая чепуха и сотрясание воздуха. Но кто знает, может за всем этим всё же что - то скрывается. На всякий случай, пойду, поставлю свечку. Брошу монету в церковную кружку».
На это и рассчитано. С мирян по нитке - попу сутана. У детей отбирают.
Глава пятнадцатая."Продолжение"
БИБЛЕЙСКОЕ ПАРИ
Читая Библию, порой сталкиваешься с такими несуразностями, что поневоле задаёшь себе вопрос: а понимали ли сами *********** и прочие библейские сказители то, что записывали с чужих слов, в том числе, - со слов Божьих? Вникали ли они в смысл этих, так называемых, свидетельств? Неужели не осознавали, что эти историйки и байки звучат подчас просто анекдотически?
Так выходит, что не осознавали. То ли находились в мистическом трансе от сознания, что общаются с самим Господом Богом. То ли находились в состоянии лёгкого опьянения или тяжелого обкуривания.
Ладно, Бог им судья.
Но почему же за три тысячелетия никто из читающих и изучающих Библию не обратил внимания на эти вопиющие несуразности, на грани абсурда? А если и обнаружил, почему не постарался об их устранении из Святой Книги?
Неужели же вера в неприкосновенность и святость библейских тестов так затуманила их сознание, что они не были в состоянии вникнуть в смысл и суть прочитанного?
Конечно, при желании можно поверить во что угодно. И в то, что солнце и луна висели на небесном своде, пришитыми, как большие пуговицы. И в то, что Бог вылепил человека из глины, не забыв вмонтировать в него слепую кишку. И в то, что гады, ослы и Ангелы разговаривают человеческими голосами почти без акцента. И в манну небесную, которая то падала, то испарялась Можно поверить в кровопролитное сражение, в котором одна сторона потеряла десятки тысяч убитыми, а другая, - одного воина, который споткнулся и случайно напоролся на неприятельский меч. И во многое другое, чем пичкает нас эта, сверх всякой меры правдивая Книга.
Но как, скажите на милость, поверить в такую, в общем - то, довольно заурядную житейскую историю? Небольшой эпизод, каких десятки на страницах Библии.
Давайте читать вместе, чтобы Вы лучше поняли, насколько всё здесь нелепо.
Но если Вам лень читать, то хотя бы послушайте.
Вот как это было.
Самсон, наш еврейский Геракл, однажды решил, что ему пора жениться.
А поскольку еврейки ему не правились принципиально, то он остановил свой выбор на одной смазливой филистимлянке.
Предусмотрительные родители Самсона, прекрасно зная, чем кончаются подобные браки, были категорически против. Но наш герой не был бы героем, если бы не настоял на своём.
Перед свадьбой он решил немножко поразмяться, проверить свои силы. И, по дурости, ни с того, ни с сего, напал на молодого льва. Львёнок этот, ни о чём не подозревая, шёл себе мимо по каким - то своим львиным делам. Ошеломлённый внезапным нападением, он долго не сопротивлялся, протянул лапы и отдал концы.Через пару дней Самсон решил проведать знакомый труп. И увидел, что в черепе льва образовался рой пчёл, которые мирно откладывали мёд на зиму. Самсон героически напал на пчёл и овладел их сотами. По пути домой он с удовольствием ел мёд и выплёвывал мёртвых насекомых.
Потом была свадьба. Не свадьба, а грандиозный пир, который длился более месяца, круглосуточно, без перерыва
а 11 (попередні, самі перві дані) і два пасажира ( дві жінки)
прикро...що і далі гуляє "около"