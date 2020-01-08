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Все про:Ирак (264) посольство (579)

 Украинцам стоит воздержаться от посещения Ирака, - посольство

Посольство Украины в Ираке рекомендует украинцам, планирующим посетить эту страну, воздержаться от поездок без крайней необходимости.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится на сайте посольства.

В сообщении отмечается: "Посольство Украины в Республике Ирак рекомендует украинцам воздержаться от посещения Ирака в связи с обострением ситуации с безопасностью в этой стране".

Посольство также рекомендует украинцам, уже находящимся в Ираке и Иракском Курдистане "проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО частично выводит свои войска из Ирака

Источник: https://censor.net.ua/n3168780
 
 
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Если Зе сегодня приземлицца в аєропорту Детдомова или Шереметьево, то он станет предателем Украині в квадрате Украинцам стоит воздержаться от посещения Ирака, - посольство - Цензор.НЕТ 5474
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Да, так обосраться нужно уметь...
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в 2018 году ******** посетило 900 тысяч украинцев ......
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скорее то были кацапы и малоросы ..
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Если Зе сегодня приземлицца в аєропорту Детдомова или Шереметьево, то он станет предателем Украині в квадрате
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Подейкують що він уже вилетів літаком Медведчука.
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Взагалі то якщо судити логічно: З пасажирів лише загинуло - 2 українця. А скільки у нас на дорозі гине кожного дня? І це через таку дрібницю переривати свій відпочинок в Омані? Та ну. По пілотам, згоден - це велика втрата. Але професія пілота несе за собою певні ризики і кожний пілот має бути готовий до всього. Всі інші пасажири, то какая разніца, ім зєлєнскій нічого взагалі нє должен бо вони іностранци, а він любить тільки українців.
Скажу так повертається він лише тому, що впав літак Ігора Валерійовича, не більше...
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без вас бы украинцы и не догадались ..
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выглядит смешно, но это очень важная заява.
Например вам туда надо было ехать по условиям контракта. Или путёвка была. Без официального заявления МИДа вы если не поедете то получите пенальти. А так есть официальная причина этого не делать. Типа форс-мажор. Или как оно там правильно.
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все правильно. но про путевку все равно смешно))))
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Главное что бы они сюда не рванули ! 😎
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Та мы и раньше как-то не стремились в турпоходы по этому региону, а теперь... что уж там , совсем не поедем
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Та мне теперь даже в Египет лететь очечко жим-жим Українцям варто утриматися від відвідування Іраку, - посольство - Цензор.НЕТ 4541
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Давно не езжу, дорого и опасно... нафик такой отдых
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Бог ты мой! а как же наш оманский ишак-малорос добереться рейсовым самолетов в Киев, если над ираком и ираном все ведущие авиакомпании не летают ?! о, так может поэтому медведчук послал свой самолет за криворожским ослом?
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А что там с гидрантом, Мертвечук вывезет его из Омана, или решили с пуйлом оставить это недоразумение там?
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Он через Израиль поедет. См к-ф "Пасспорт" Данелии.
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Нада чтоб вояки средствами ПВО стрельнули по самолету господина Медведчука Украинцам стоит воздержаться от посещения Ирака, - посольство - Цензор.НЕТ 8191
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Там все по команде пуйла делается, а пуйлу он нужен живой...
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Я про наших военнослужащих, если что, а не оленей рогатых
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Ааа, я не понял, так они же с посадкой в мацкве, наши туде не дострелят, да и Хомчак команды не даст.
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Ну а в Киев же как-то будут лететь? Да и пошел в жопу тот хомчак. Военный который собьет самолет Медведчука станет героем Украины!!!
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Так там же бубочка и Ураинский экипаж, урода этого мешком из за угла проще прибить...
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Ну так по задумці парашута не вистачить тільки бубочці
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Хоть бы там оно и осталось, тем более иранские ослы и верблюды его за своего примут
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Правильно, а то ещё затопчат ишаки фанатные.
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Нічого що, за усною вказівкою навіть Президента провадження не може бути відкрите.

Все як у тотилітарній державі. Привіт філіал росії!
Українцям варто утриматися від відвідування Іраку, - посольство - Цензор.НЕТ 5967
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Рейс,вилетівший з Омана, приземлився в Москві, у Внуково-3.
Зеленський в Москві.
Про що тепер будуть брехати уЗеленского?

Українцям варто утриматися від відвідування Іраку, - посольство - Цензор.НЕТ 9709 Українцям варто утриматися від відвідування Іраку, - посольство - Цензор.НЕТ 2218
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Во шмаркля шо начудила на Ближнем Востоке, весь мир взбудоражен. Растет малыш - это уже не уровень 95 квартала Українцям варто утриматися від відвідування Іраку, - посольство - Цензор.НЕТ 7321
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Скажут Зе в одиночку атаковал с воздуха Москву и взял в плен всю Рашу. Теперь границы между нами не будет и мышибратья полезут к нам аки саранча голодная.
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Если в моем доме залесть на крышу, то видно базу США. Так шо скотч на окна и паспорт под рукой, на всякий случай.
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не когда срать садятся бумажку ищут , раньше надо думать ( народная мудрость для нашего МЗС)
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Свічку поставив,а вираженіє морди ліца не змінив.
Виглядає, як насмішка...
Українцям варто утриматися від відвідування Іраку, - посольство - Цензор.НЕТ 1637
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