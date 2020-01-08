 Украинцам стоит воздержаться от посещения Ирака, - посольство

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится на сайте посольства.
В сообщении отмечается: "Посольство Украины в Республике Ирак рекомендует украинцам воздержаться от посещения Ирака в связи с обострением ситуации с безопасностью в этой стране".
Посольство также рекомендует украинцам, уже находящимся в Ираке и Иракском Курдистане "проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей".
Скажу так повертається він лише тому, що впав літак Ігора Валерійовича, не більше...
Например вам туда надо было ехать по условиям контракта. Или путёвка была. Без официального заявления МИДа вы если не поедете то получите пенальти. А так есть официальная причина этого не делать. Типа форс-мажор. Или как оно там правильно.
Все як у тотилітарній державі. Привіт філіал росії!
Зеленський в Москві.
Про що тепер будуть брехати уЗеленского?
Виглядає, як насмішка...