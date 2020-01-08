 Украинцам стоит воздержаться от посещения Ирака, - посольство

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится на сайте посольства.

В сообщении отмечается: "Посольство Украины в Республике Ирак рекомендует украинцам воздержаться от посещения Ирака в связи с обострением ситуации с безопасностью в этой стране".

Посольство также рекомендует украинцам, уже находящимся в Ираке и Иракском Курдистане "проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей".

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