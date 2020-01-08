 "Второй раз не убежит", - волонтер Касьянов ответил на угрозы соратника Януковича Портнова

Как передает Цензор.НЕТ об этом Касьянов написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Пока не началась большая война. Снова про Портнова. Вчера этот слуга трёх господ, "юрист", прости господи, и заядлый украинофоб пообещал вознаграждение за мою голову. В отместку за украинский Крым. Портнову не понять, как можно жить, и не красть. Он иначе не может, по-другому не мыслит. Он меряет всех по себе. Был волонтером - значит, обогащался. Был на войне - зарабатывал на контрабасе. Хоронил друзей - для пиара. Отправлял детей на войну - ради чего?.. Не для того, чтобы гниды, сбежавшие после Майдана, объявляли нам джихад. Пусть ищет. Что найдет - его. Второй раз не убежит".