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Все про:Портнов (506) угрозы (654) Касьянов Юрий (15)

 "Второй раз не убежит", - волонтер Касьянов ответил на угрозы соратника Януковича Портнова

Волонтер Юрий Касьянов обнародовал информацию о том, что экс-заместитель главы АП времен Януковича Портнов пообещал "вознаграждение за его голову".

Как передает Цензор.НЕТ об этом Касьянов написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Пока не началась большая война. Снова про Портнова. Вчера этот слуга трёх господ, "юрист", прости господи, и заядлый украинофоб пообещал вознаграждение за мою голову. В отместку за украинский Крым. Портнову не понять, как можно жить, и не красть. Он иначе не может, по-другому не мыслит. Он меряет всех по себе. Был волонтером - значит, обогащался. Был на войне - зарабатывал на контрабасе. Хоронил друзей - для пиара. Отправлял детей на войну - ради чего?.. Не для того, чтобы гниды, сбежавшие после Майдана, объявляли нам джихад. Пусть ищет. Что найдет - его. Второй раз не убежит".

Второй раз не убежит, - волонтер Касьянов ответил на угрозы соратника Януковича Портнова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3168778
 
   
 Топ комментарии
 
По Портнову давно веревка плачет. Мудак.
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Ну так это кому-то очень выгодно, что бы обливали грязью волонтеров, патриотов, военных!
И очень странно, что при Оманском Янелохе зеленом,мэтот ублюдок портнов, чувствует себя хорошо в Украине!
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ця портнова геть всі береги попутоло, сам стрибне з вікна чи викинуть?
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Два сапога - пара.
Что делить между собой пламенным разоблачителям Адского Порошенко?
Славу?
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До того ж, якщо Касьянич ніде нічого не крав,-немає й причин переживати.Які проблєми ?
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не просто набить а еще на видео снять и чтоб мразь извинялась на коленях.
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Хто, портнов? Та навіщо його вибачення. Просто перерізати горлянку на камеру, от і все.
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портнова лысый придурок бузина заждался.
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Касьянов долго и упорно пилил сук, на котором сидел...
Перепилил.
Дурак.

Но, все же...
Хреново, но если выбирать между Касьяновым и портняжкой - конечно, выбор очевиден. Так и за юличку голосовали в 2009 - не за ябукевича ж было голосовать?
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Так гандон Портнов и Ю. Бутусова недавно материл в своем телеграмм-канале. У Коломойского есть 3 ручных шлюхи: Портнов (портянка, андрей-гей), Дубинский (дубина/темный рыцарь), Бужанский (утырок, сталинист).

У гандона Портнова в последнее время "кукушка напрочь слетела" на почве личной неприязни и мести П. Порошенку и всем гражданам Украины, которые вышли на Майдан и выгнали диктатора Януковича и его банду отморозков, среди которых был и портянка.

Считаю, что портнову нужно набить лицо, жестко и показательно ,чтобы у других сепаратистов отбить желание унижать Украинцев.

Уверен ,что в Офисе Президента читают портянку и негласно одобряют все, что делает ручная шлюха Портнов. Предлагаю "Азову" встретить портянку и доказать, что они патриоты,а не проплаченные ряженные додики, которые активизируются по звонку Авакова.
Шлюха Портнов регулярно приезжает на телеканал "112" по адресу: г. Киев. ул. Дегтяревская, 21-Г, каждое воскресенье в 19.20
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Занадто м'яка пропозиція. Краще просто вбити на камеру, причому вбити максимально жорстко - перерізати горлянку, або краще насмерть забити ногами (це принципово, бо руками западло). І відео вбивства - на ютуб та інші відеохостинги.
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Знову ввімкнулись гівномети зе та поро ботів! Нешановні виродки, віслюка зе привів до влади своїми діями гівнюк-брехун-барига поро! Обох на звалище!
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Шпана оборзела, просится на очередной Майдан, не думая о том, что на этот раз им не убежать туда, где Янукович гнездо свил.
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Чего ? Легко свалит в Парашу, когда нужно будет через 4 года , а пока повоняет тут ,все равно от его вони только ему душно .Все свалят ,кто заранее .а кто и за бабки .как в 2014 .
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Беларус Касьянов только в 2000-м получил украинское гражданство (а может еще позже, известно какая это волокита, особенно в Украине). Какой из него "рогуль". А вот насчет воровства, просто проверить на чем ездит, где живет.
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Какая падаль, этот пОРТНОВ! Куражится ****, что сейчас его власть, его выкормыши-судьи, правящие псевдо-правосудие его грязными руками по надуманным обвинениям. Годы, проведенные на роSSии, дали ему большой практический опыт, как искуснее загонять активистов и несимпатичных ему людей за решетку. Нет на него несчастного случая!!! А КАСЬЯНОВ- молодец, поддерживаю! Настоящий Человек и патриот!
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Портнов сейчас серый кардинал ОПы и ему можно все "Вдруге не втече", - волонтер Касьянов відповів на погрози соратника Януковича Портнова - Цензор.НЕТ 5559
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Не покидает ощущение, что Андруша Портнов - суицидник-камикадзе. Получает бабло у Кремля, чтобы случайно подохнуть и стать для рашистской пропаганды вторым бузиной.
Блин, ну своей смертью ведь точно не умрет.
Излишне вонюч.
Он пока как "неуловимый Джо" (который нах никому не сдался), но точно однажды договорится.
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Андруша, если читаешь комменты, то уже можешь реагировать. Я тут неподалеку от Конча-Заспы. Бери свое бычье, приезжай.
Потанцуем.
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Портнов,конечно,вражина,но он еще и звезданутый на всю голову. Догавкается и уже не убежит.
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сказал человек, у которого на всех выборах лука становился президентом "Вдруге не втече", - волонтер Касьянов відповів на погрози соратника Януковича Портнова - Цензор.НЕТ 6317
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У нас такой ярой беларусофобии при правительстве нет. А беларусофобских блогеров на зарплате у Кремля реально судят.
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Что?? Мараться пока никто не хочет, да и охрана у ушлепка неплохая. И деньги есть.
Бронированные машины, бодигарды, особняк в таком месте, что попасть незамеченными только с воды или с штурмом КП (пацаны из ГСО не виноваты).
Если валить, то профессионально. А это уже деньги и сложно. Команда, техника, наблюдение, все дела.
Портнов еще жив только потому что нормальным людям нет времени тратить ресурсы и силы на подобное дерьмо.
Да и получится так, что Портнов с дыркой башке нужен Кремлю, чтобы обвинить Пороха в заказном убийстве.
Хрен им.
Пусть пока подышит. Это временно.
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Жаба и гадюка...
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Думаю рагуля Портного точно проверят . тем более знают где живет пес и с чего кормиться .Прямо дАртаньян , а не Портной , всем угрожает ,а всем пофиг .
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Кто проверит , Касьянов "Вдруге не втече", - волонтер Касьянов відповів на погрози соратника Януковича Портнова - Цензор.НЕТ 3462 . ?? Как бы не так .. Он у себя на странице в фб , читателей которые тоже возмущаются и говорят что портянку надо как то утихомирить , называет провокаторами . Зайди на его страницу , почитай . Этот муфлон настолько двуличен ,что оторопь берёт . Тут говорит одно , там другое ,, портянка об него скоро ноги вытрет , и обоссыт в натуре , а Йура так и будет возмущаться по интернету .
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Портнов, ****, после третьего Майдана тебя уже судить никто не будет. Догавкаешься.
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Шота портянка сильно отчаянный стал. Такой смелый, как вроде ему и так жить недолго осталось.
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