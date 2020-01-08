 "Второй раз не убежит", - волонтер Касьянов ответил на угрозы соратника Януковича Портнова

Как передает Цензор.НЕТ об этом Касьянов написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Пока не началась большая война. Снова про Портнова. Вчера этот слуга трёх господ, "юрист", прости господи, и заядлый украинофоб пообещал вознаграждение за мою голову. В отместку за украинский Крым. Портнову не понять, как можно жить, и не красть. Он иначе не может, по-другому не мыслит. Он меряет всех по себе. Был волонтером - значит, обогащался. Был на войне - зарабатывал на контрабасе. Хоронил друзей - для пиара. Отправлял детей на войну - ради чего?.. Не для того, чтобы гниды, сбежавшие после Майдана, объявляли нам джихад. Пусть ищет. Что найдет - его. Второй раз не убежит".
Что делить между собой пламенным разоблачителям Адского Порошенко?
Славу?
Перепилил.
Дурак.
Но, все же...
Хреново, но если выбирать между Касьяновым и портняжкой - конечно, выбор очевиден. Так и за юличку голосовали в 2009 - не за ябукевича ж было голосовать?
У гандона Портнова в последнее время "кукушка напрочь слетела" на почве личной неприязни и мести П. Порошенку и всем гражданам Украины, которые вышли на Майдан и выгнали диктатора Януковича и его банду отморозков, среди которых был и портянка.
Считаю, что портнову нужно набить лицо, жестко и показательно ,чтобы у других сепаратистов отбить желание унижать Украинцев.
Уверен ,что в Офисе Президента читают портянку и негласно одобряют все, что делает ручная шлюха Портнов. Предлагаю "Азову" встретить портянку и доказать, что они патриоты,а не проплаченные ряженные додики, которые активизируются по звонку Авакова.
Шлюха Портнов регулярно приезжает на телеканал "112" по адресу: г. Киев. ул. Дегтяревская, 21-Г, каждое воскресенье в 19.20
Блин, ну своей смертью ведь точно не умрет.
Излишне вонюч.
Он пока как "неуловимый Джо" (который нах никому не сдался), но точно однажды договорится.
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Андруша, если читаешь комменты, то уже можешь реагировать. Я тут неподалеку от Конча-Заспы. Бери свое бычье, приезжай.
Потанцуем.
Бронированные машины, бодигарды, особняк в таком месте, что попасть незамеченными только с воды или с штурмом КП (пацаны из ГСО не виноваты).
Если валить, то профессионально. А это уже деньги и сложно. Команда, техника, наблюдение, все дела.
Портнов еще жив только потому что нормальным людям нет времени тратить ресурсы и силы на подобное дерьмо.
Да и получится так, что Портнов с дыркой башке нужен Кремлю, чтобы обвинить Пороха в заказном убийстве.
Хрен им.
Пусть пока подышит. Это временно.